Son dakika haber: - Son Dakika

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Son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik kış üslenmesine hazırlandığı eylülde düzenlenen başarılı operasyonlarda, aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 110 terörist etkisiz hale getirildi.

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Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik kış üslenmesine hazırlandığı eylülde düzenlenen başarılı operasyonlarda, aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 110 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının, ülkenin huzur, güven ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz demeden şehir merkezleri ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca kırsalda kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya eylül ayında da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-30 Eylül tarihlerinde yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 110 terörist etkisiz hale getirildi. Kış üslenmesi öncesi eli kanlı terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde bu süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 178 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Eylülde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 8 güvenlik görevlisi şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Kış üslenmesi öncesi örgütün lojistiğine darbe

Eylülde örgüte eleman kayıplarının yanı sıra lojistik olarak da ağır darbe indiren güvenlik güçleri, önceki aylarda olduğu gibi eylülde de yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürdü.

Eylülde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve sığınak ile barınaklarının imha edilmesi amacıyla yurt genelinde güvenlik güçlerince yapılan geniş çaplı operasyonlarda çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ile yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarda, teröristlerce kullanılan çok sayıda mağara ve sığınak imha edilerek, kış üslenmesine hazırlanan örgüte büyük darbe vuruldu.

Yurt genelinde teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne yönelik Mardin'de 1 Eylül'de "Yıldırım-8 Savur Operasyonu", Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta 3 Eylül'de "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu", Van'da 8 Eylül'de "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu", Siirt'te 11 Eylül'de "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu", Bitlis'te 18 Eylül'de ise Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu" başlattı.

Jandarma ve güvenlik korucularının katılımıyla düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait çok sayıda sığınak ve barınak imha edildi.

Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçışların arttığı bu yıl, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 29 Eylül itibarıyla 171'e yükseldi.

"Kırmızı" ve "turuncu" kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Eylül ayında yurt genelinde yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'nın birçok sözde sorumlusu da etkisiz hale getirildi.

Bitlis'te 6 Eylül'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategorideki PKK mensubu ve sözde YJA Star sorumlusu "Rohani Dersim" kod adlı Özlem Atsak olduğu belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatının Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanarak 11 Eylül'de İstanbul'a getirilen terör örgütü PKK/KCK mensubu İsa Özer, tutuklandı.

Yıldırım-10 Nordoz Operasyonu kapsamında, Van'ın Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi kırsalında 11 Eylül'de hava destekli teröristlere yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin "kırmızı" kategoride aranan ve sözde Botan saha sorumlusu olarak faaliyet gösteren "Agit Civyan" kod adlı Vahiyettin Karay olduğu tespit edildi.

Teröristin, 2007'de 12 askerin şehit olduğu Hakkari Dağlıca saldırısının planlayıcılarından ve uygulayıcılarından olduğu, 19 Ağustos 2008'de Hakkari Yüksekova Karlı köyünde askeri konvoyun geçişi esnasında EYP (el yapımı patlayıcı) patlatılması eyleminin talimatını verdiği, 22 Ağustos 2008'de Yüksekova Havre Tepe'de bulunan askeri birliğe sızma eylemini gerçekleştiren grup içerisinde bulunduğu ve 12 Temmuz 2008'de Yüksekova Veragöz bölgesinde askeri malzeme taşıyan kamyonların yakılması eyleminin talimatını verdiği belirlendi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin ise örgütün sözde Botan saha karargahında sözde Botan eyaleti sorumlusu "Özgür Gabar" kod adlı Fırat Şişman'ın koruması olarak faaliyet gösteren "Canfeda Goyi" kod adlı Tekin Yıldırım ve yine aynı teröristin koruması ve muhaberecisi "Diren Amed" kod adlı terörist olduğu saptandı.

Şehit ve sivillerin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 Eylül'de Hakkari'nin Yüksekova kırsalında "turuncu" kategoride aranan "Velat" kod adlı terörist Eyyüp Alper ile örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösteren "Nidal" kod adlı Ahmet Akman'ın ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Sözde Esendere bölge sorumlusu olan terörist Alper'in, 2014 yılında Yüksekova'da Cengiz Topel Caddesi'nde bir otelin önündeki 3 askeri personelin şehit olduğu silahlı saldırının, 2017 yılında AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan'ın ağabeyi Murat Ayhan'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile daha birçok kanlı eylemin faili olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen diğer terörist Akman'ın ise örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösterdiği, 2018 yılında Yüksekova Çobanpınar köyü yolunda polis özel harekata ait zırhlı aracın geçişi esnasında düzenlenen ve 1 özel harekat polisinin şehit olduğu, 10 özel harekat polisinin yaralandığı EYP'li saldırının failleri arasında olduğu belirlendi.

Iğdır, Ağrı ve Kars kırsalında aktif rol alan terörist ölü ele geçirildi

Geçen yıl Irak'ın kuzeyindeki Kandil Goşine bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Ferman" kod adlı terörist Ercan Yacan, 16 Eylül'de Van'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında "gri" kategoride aranan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın 21 Eylül'de ölü ele geçirildiğini bildirdi. Söz konusu teröristin 2015-2020 yılları arasında Iğdır, Ağrı ve Kars illeri kırsalında meydana gelen terör olaylarında aktif rol aldığı kaydedildi.

Terör örgütü PKK'nın sabotajcısı olan ve turuncu kategoride aranan "Baver-Çektar" kod adlı terörist, Erzincan polisinin koordinesinde eylül ayında Amasya'da düzenlenen operasyonda, üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken etkisiz hale getirilip yakalandı. Terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında Siirt'te 30 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş ve sivil Hamit Onat'ın şehit edildiği saldırıların faili olduğu belirlendi.

Terörist, Türkiye, Eylül, Terör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:03 - Kaynak: AA

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