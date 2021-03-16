Son dakika haber: GÜNDEM ÖZETİ / 17 Mart 2021 - Son Dakika

Son dakika haber: GÜNDEM ÖZETİ / 17 Mart 2021

16.03.2021 23:59
Son dakika haber: GÜNDEM ÖZETİ / 17 Mart 2021, System.String[]

Son dakika haber... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclis Özel Kütahya Koleksiyonu Sıtkı Nida Olçar Sergisi"nin açılışını yapacak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde "Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu Çarşamba Konferansları'nda konuşma yapacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclis Özel Kütahya Koleksiyonu Sıtkı Nida Olçar Sergisi"nin açılışını yapacak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde "Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu Çarşamba Konferansları'nda konuşma yapacak.

(TBMM/11.00/Ankara/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Kadının Statüsü Komisyonu 65'inci oturumu kapsamında "Türkiye Yan Etkinliği - Daima İleri: COVID-19 Pandemisi Bağlamında Kadınların Güçlendirilmesinde Bir Araç Olarak Sosyal Destek Politikaları Programı"na çevrim içi katılacak.

(Ankara/17.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye seti dağıtım törenine katılacak.

(Ankara/09.00)

3- TBMM Genel Kurulunda bazı uluslararası anlaşmalar görüşülecek.

(TBMM/14.00)

4- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/10.30)

5- TBMM KİT Komisyonunda Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü ile Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov ile bir araya gelecek, Tohumculuk Anlaşması ve Niyet Beyanı imza törenine katılacak. Başbakanı Ali Asadov tarafından kabul edilecek olan Pakdemirli, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goshgar Tahmazli ile görüşecek, Türk şehitliğini ziyaret edecek.

(Bakü)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 23. ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Kuzey Çevre Yolu'nu inceleyecek, belediye başkanları ile bir araya gelecek ve şehitlik açılışına katılacak.

(Bingöl/10.15-16.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. İkili, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30)

2- AB Komisyonu, seyahatlerde kullanılması öngörülen "aşı sertifikası" hakkında yasal düzenleme sunacak.

(Brüksel)

3- Hollanda'da genel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erecek.

4- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "100. Yılında İstiklal Destanı Genç Gönüllüler Buluşması" programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan yarı final turunda Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.45)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş mücadelesi Bayern Münih-Lazio ve Chelsea-Atletico Madrid maçlarıyla tamamlanacak.

(Münih/Londra/23.00)

4- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 23. hafta; 2, 3 ve 4. Gruplarda 26. hafta maçları yapılacak.

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi mücadelesinin İspanya'da düzenlenen etabında, Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo çeyrek final serisinin ilk maçında karşı karşıya gelecek.

(Salamanca/19.00)

6- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, Rusya'nın Nizhny Novgorod takımını konuk edecek; I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İsrail'in Hapoel Unet-Credit takımıyla deplasman mücadelesine çıkacak.

(Ankara/19.00/Holon/20.30)

7- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

8- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda İtalya'nın Allianz Powervolley takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Milano/21.00)

9- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba takımıyla karşılaşacak.

(Tirgu Mures/19.00)

10- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final turunda Spor Toto ile Nilüfer Belediyespor ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00)

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Mustafa Şentop, Sahil Güvenlik, Jandarma, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: GÜNDEM ÖZETİ / 17 Mart 2021 - Son Dakika


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