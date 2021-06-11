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Son dakika haberleri... Bakan Akar: "NATO müttefiklerimiz terörle mücadelede maalesef PKK/YPG terör örgütüne karşı aynı kararlı duruşu göstermemiştir" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Akar: "NATO müttefiklerimiz terörle mücadelede maalesef PKK/YPG terör örgütüne karşı aynı kararlı duruşu göstermemiştir"

11.06.2021 10:52

Son dakika genel haberi: Bakan Akar: "NATO müttefiklerimiz terörle mücadelede maalesef PKK/YPG terör örgütüne karşı aynı kararlı duruşu göstermemiştir" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı açılış törenine katıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye'nin...

Bakan Akar: "NATO müttefiklerimiz terörle mücadelede maalesef PKK/YPG terör örgütüne karşı aynı kararlı duruşu göstermemiştir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı açılış törenine katıldı

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye'nin terörle mücadelede yalnız bırakıldığını belirterek, "NATO müttefiklerimiz, dünyanın birçok bölgesinde terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele etmişlerse de maalesef PKK/YPG terör örgütüne karşı aynı kararlı duruşu göstermemiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Komutanlığının açılış törenine katıldı. Beşiktaş'ta bulunan Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Akar, mükemmeliyet merkezlerinin NATO'nun dönüşüm çalışmalarının temel taşı olduğunu vurguladı.

Küresel risk ve tehditlerin arttığı bir dönemde NATO'nun önemine değinen Akar, "Türkiye olarak inancımız odur ki NATO, varoluş gerekçesini korumakta ve NATO'nun önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle ittifak daha da güçlendirilmeli ve NATO'nun gerçek bir müttefiklik ruhu içinde çalışması sağlanmalıdır. NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, İttifak'ın yükünü ve tüm değerlerini paylaşarak NATO'yu kendi güvenliğinin merkezine koymakta ve aynı zamanda NATO'nun güvenliğinin merkezinde yer almaktadır. Yine NATO'ya kuvvet katkısında birinci, komuta yapısı dahil, NATO misyon, harekat ve karargahlarına yaklaşık 3 bin personel ile iştirak ederek sıralamada ilk beş ülke arasındadır. Bunun yanı sıra gayri safi milli hasılasının yaklaşık yüzde 2'lik oranı ile askeri bütçeye en fazla katkı sağlayan ilk sekiz ülke arasında yer almaktadır. Özellikle belirtmek isterim ki Türkiye, bölgesindeki risk, tehdit ve tehlikeler ile meşguliyetine rağmen İttifak'ın tatbikatlar, kuvvet yapısı ve kadrolarına kesintisiz bir şekilde katkı sağlamaya devam etmekte, NATO ve Avrupa'nın sınırlarını teröre, kaçakçılığa ve insan kaçakçılığına karşı korumak için ne gerekiyorsa yapmaktadır" diye konuştu.

"NATO müttefiklerimiz terörle mücadelede maalesef PKK/YPG terör örgütüne karşı aynı kararlı duruşu göstermemiştir"

Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin NATO'dan beklediği desteği göremediğinin altını çizen Akar, "NATO müttefiklerimiz, dünyanın birçok bölgesinde terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele etmişlerse de maalesef PKK/YPG terör örgütüne karşı aynı kararlı duruşu göstermemiştir. Türkiye, ulusal güvenliğini ve bölgesel istikrarı tehdit eden PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki eylemlerine karşı, birlikte mücadele için müttefiklerine sayısız çağrıda bulunmuştur. Defalarca NATO müttefiklerimize Suriye'de bir güvenli bölge oluşturulmasını önerdik ve birlikte bazı planlar üzerinde mutabık kaldık. Ne var ki bu mutabakatların gereği yerine getirilmedi ve Türkiye terörle mücadelede yalnız bırakıldı. Türkiye, Suriye halkının acılarını dindirmek için en büyük yükü omuzlamış NATO ülkesidir ve Türk Silahlı Kuvvetleri de DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ordusudur. Beklentimiz, terörle mücadele konusunda müttefiklerimizin bizimle ortak hareket etmeleri, Türkiye'nin ciddi güvenlik kaygılarına birlikte çözüm aramaları ve yanımızda durmalarıdır. Tüm komşularımızın sınırlarına, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılıyız. Kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yoktur. Mücadelemiz, terörledir, teröristledir" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Llyod James Austin ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Akar, görüşmenin açık, yapıcı ve olumlu olduğunu söyledi.

"Hiçbir oldubittiye müsaade etmeyiz"

Türkiye'nin bölgesindeki sorunların barışçıl ve uluslararası hukuka uygun olarak çözümden yana olduğunu vurgulayan Akar, "Ancak Kıbrıs dahil, Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Hiçbir oldubittiye müsaade etmeyiz" dedi.

Akar konuşmasında S-400 tedariki konusuna da değinerek şunları söyledi, "Ülkemize yönelik risk ve tehditlerin en üst düzeye yükseldiği bir dönemde hava savunma sistemlerinin temini için müttefiklerimizle görüşerek ABD'den Patriot, Fransa-İtalya'dan SAMP-T alma girişimlerinde bulunduk. Ancak bu, çeşitli nedenlerle mümkün olmadı. Bunun üzerine istediğimiz şartları sağlayan Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemlerini satın aldık. Bunları gizli saklı yapmadık, gizli bir gündemimiz hiçbir zaman olmadı. Bu sistemleri almaktaki temel amacımız, ülkemizi ve 84 milyon vatandaşımızı havadan gelecek muhtemel tehditlere karşı savunmaktır. Muhataplarımızın bu konuda teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu da defalarca belirttik. Görüşmelerde açık ve şeffaf davranıyoruz. Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün. Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden, S-400'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır. Bunu, NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg de açıkça ifade etmiştir. Sonuç olarak Türkiye'nin içinde olduğu NATO, daha anlamlı ve daha güçlüdür ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir"

Son dakika haberleri... Bakan Akar: NATO müttefiklerimiz terörle mücadelede maalesef PKK/YPG terör örgütüne karşı aynı kararlı duruşu göstermemiştir
Son dakika haberleri... Bakan Akar: NATO müttefiklerimiz terörle mücadelede maalesef PKK/YPG terör örgütüne karşı aynı kararlı duruşu göstermemiştir
Son dakika haberleri... Bakan Akar: NATO müttefiklerimiz terörle mücadelede maalesef PKK/YPG terör örgütüne karşı aynı kararlı duruşu göstermemiştir
Son dakika haberleri... Bakan Akar: NATO müttefiklerimiz terörle mücadelede maalesef PKK/YPG terör örgütüne karşı aynı kararlı duruşu göstermemiştir

Türkiye, Terör, YPG, PKK, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri... Bakan Akar: 'NATO müttefiklerimiz terörle mücadelede maalesef PKK/YPG terör örgütüne karşı aynı kararlı duruşu göstermemiştir' - Son Dakika


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