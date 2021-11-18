Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 234 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 234 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 357 bin 223 testte 22 bin 234 vaka tespit edildi. 226 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 538 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 223 testte 22 bin 234 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 226 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 538 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,18, 2'nci doz ortalaması yüzde 80,40 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 972 bin 966, 2'nci dozda 49 milyon 904 bin 400 ve 3'üncü dozda 11 milyon 812 bin 762 olmak üzere toplam 119 milyon 29 bin 798 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.'AŞI İÇİN BİLİK ÇAĞRISI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı için birlik çağrısı; halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz" dedi.

Haber: ANKARA,