Son Dakika! Meral Akşener, 6'lı Masa'yı ikinci kez devirdi: Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum! - Son Dakika
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Son Dakika! Meral Akşener, 6'lı Masa'yı ikinci kez devirdi: Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum!

Son Dakika! Meral Akşener, 6'lı Masa'yı ikinci kez devirdi: Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum!

24.06.2023 12:12

Son dakika! Seçim sonrası suskunluğunu İYİ Parti Olağan Kurultay'ında bozan Meral Akşener, 6'lı Masa'yı ikinci kez devirdi. Akşener, "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum!" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Meral Akşener, 6'lı Masa'yı ikinci kez devirdi: Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Meral Akşener, 6'lı Masa'yı ikinci kez devirdi: Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum! - Son Dakika
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