Son Dakika! Meral Akşener, 6'lı Masa'yı ikinci kez devirdi: Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum!
24.06.2023 12:12
Son dakika! Seçim sonrası suskunluğunu İYİ Parti Olağan Kurultay'ında bozan Meral Akşener, 6'lı Masa'yı ikinci kez devirdi. Akşener, "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum!" ifadelerini kullandı.
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24.06.2023 12:12:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika! Meral Akşener, 6'lı Masa'yı ikinci kez devirdi: Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum! - Son Dakika