Yeni Suriye\'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara\'yı konuşuyor ama...

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgelere başlayan operasyon, 44 saatin ardından anlaşmayla sonuçlandı.

HALEP SALDIRILARI İLE BAŞLADI

"Yeni Suriye'ye" giden sürecin zeminini, terör örgütünün Halep'teki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları hazırladı. Terör örgütünün Halep'teki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar nedeniyle Suriye ordusunun 8 Ocak'ta başlattığı ve yaklaşık 2 gün süren operasyonun ardından Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde kontrol sağlandı.

13 OCAK'TA FIRAT'IN BATISI ASKERİ ALAN İLAN EDİLDİ

Terör örgütünün Halep'teki sivil yerleşim yerlerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemesi ve bölgeye yığınak yapması üzerine Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan Deyr Hafir ve Meskene'nin yer aldığı bölgeleri askeri alan ilan etti. YPG/SDG unsurlarının engellemelerine rağmen Deyr Hafir başta olmak üzere bölgedeki 27 binden fazla sivil, Suriye ordusunun açtığı 2 günlük insani koridor sayesinde geçici olarak tahliye edildi.

16 OCAK'TA OPERASYON BAŞLADI

Suriye ordusu, 16 Ocak'ta yerel saatle 22.00 civarı, Fırat Nehri'nin batısında yer alan işgal altındaki bölgelere operasyon başlattığını duyurdu. Operasyonun başlamasının üzerinden 24 saat geçmeden Suriye ordusu, 17 Ocak'ta Deyr Hafir ve Meskene bölgelerini terör örgütünden geri aldı. Suriye ordusu, Deyr Hafir ve Meskene'nin geri alınmasının ardından yine Fırat Nehri'nin batısında yer alan Tabka bölgesine doğru operasyonu genişletti.

17 OCAK'TA SURİYE ORDUSU RAKKA'YA ULAŞTI

Ordu, 17 Ocak'ta Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve YPG/SDG'nin işgalindeki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge ilan ederek operasyonun genişleyeceğinin sinyalini verdi. Bu gelişmenin ardından aynı günün akşamı Suriye birlikleri, Rakka kent merkezinin girişinin 5 kilometre yakınına kadar ulaştı. Deyr Hafir ve Meskene'nin ardından Fırat Nehri'nin batısında yer alan ve stratejik öneme sahip Tabka kentinde kontrol 18 Ocak sabahı Suriye ordusuna geçti.

AŞİRETLER VE BÖLGE HALKI OPERASYONLARA DESTEK VERDİ

Deyr Hafir, Meskene ve Tabka'da kontrolün terör örgütünden Suriye ordusuna geçmesinin ardından Deyrizor ve Rakka'daki aşiretler ve yerel halk da terör örgütüne karşı ayaklanarak operasyonlara katıldı. Aşiretler, 18 Ocak'ta Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Deyrizor ilinin tamamını örgütten temizleyerek bölgede kontrolü ele geçirdi.

Bunun yanı sıra aşiretler, Deyrizor bölgesindeki Suriye'nin en büyük enerji merkezleri arasında yer alan Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Doğal Gaz Sahası'nın bulunduğu bölgeyi 18 Ocak'ta terör örgütünden geri aldı.

Deyrizor'un ardından Rakka'da da ayaklanan aşiretler ve yerel halk, terör örgütüyle mücadeleye başladı. Aşiretler ve yerel halk, 18 Ocak'ta Rakka kent merkezini büyük ölçüde terör örgütünden kurtardı.

Terör örgütüne mensup keskin nişancılar, kentte kontrolün büyük ölçüde sağlanmasını kutlayan sivillere ateş açtı. Saldırılarda, en az 4 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

SURİYE ORDUSU FIRAT NEHRİ'NİN DOĞUSUNA GEÇTİ

Aşiretler ve yerel halkın Deyrizor ve Rakka'da ayaklanarak kent merkezlerinde kontrolü sağlamasının ardından Suriye ordusu da 18 Ocak'ta Fırat Nehri'nin doğusuna geçmeye başladı.

Ordu birlikleri, akşam saatlerinde aşiretler ve halkın büyük oranda kontrolü sağladığı Rakka kent merkezine girdi.

Bunun yanı sıra Suriye ordusu, 18 Ocak'ta Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinden de Rakka'nın kırsalı ve Haseke yönüne iki cephe açtı.

Bu operasyonlarla, başta Deyrizor, Rakka ve Deyr Hafir olmak üzere uzun süredir terör örgütünün işgalindeki birçok bölgede kontrol, Suriye yönetimine geçti.

"BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM" PAYLAŞIMI SONRASI AŞİRETLER AYAKLANDI

Suriye'de yaşanan tarihi gelişmelerde Şam hükümetinin elde ettiği kazanımlarda dikkat çeken bir isim öne çıktı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın aşiretlerden sorumlu danışmanı Cihad İsa eş-Şeyh'in hamlesi, sahadaki dengeleri değiştirdi.

Cihad İsa eş-Şeyh, 17 Ocak Cuma günü saat 20.39'da X hesabından "Bismillahirrahmanirrahim" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın ardından aşiretler harekete geçti ve Suriye ordusuyla birlikte SDG'ye karşı kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Operasyonlarda SDG'nin ağır darbe aldı.

Eş-Şeyh'in, Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinin SDG kontrolünden çıkarılmasında da kilit rol oynadığı biliniyor. Sahadaki koordinasyonda aşiretlerin etkin şekilde devreye girmesinde eş-Şeyh'in etkisinin belirleyici olduğu vurgulanıyor.

OPERASYON, ATEŞKES VE TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASIYLA SONLANDI

Suriye ordusunun yaklaşık 44 saat süren operasyonu Şam yönetimi ve YPG/SDG arasında imzalanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'yla son buldu.

Şam yönetiminden 18 Ocak'ta yerel saatle 18.00'de yapılan yazılı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmayı imzaladığı duyuruldu.

Anlaşmayla, Suriye güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.

Anlaşmaya göre, tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek ve YPG/SDG unsurları, Suriye güvenlik güçleri kadrolarına geçirilecek. Yani SDG teknik olarak dağıtılacak.

Aynu'l Arab'daki ağır silahlı YPG/SDG unsurları lağvedilecek ve Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı olacak şekilde yerel sakinlerden bir güvenlik gücü kurulacak. Bu da Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı olacak.

Anlaşmada ayrıca, Suriyeli olmayan tüm PKK mensuplarının ülke dışına çıkarılacağı, YPG/SDG'nin kontrolündeki terör örgütü DEAŞ kamplarının Suriye yönetimine devredileceği kaydedildi.

TİRŞİN BARAJI'NDA DA KONTROL SAĞLANDI

Anlaşma sonrası cephe hattında operasyonlar biterken bölgede genel olarak sükunet hakim. Öte yandan, Suriye ordusu son olarak, bu sabah Münbiç'in güneybatısındaki Tişrin Barajı'nı da çatışma olmaksızın örgütten devraldı.