TAKSİM'DE 'DEĞNEKÇİ TARİFESİ': BİR SAATİ 15 LİRA - Son Dakika

TAKSİM'DE 'DEĞNEKÇİ TARİFESİ': BİR SAATİ 15 LİRA

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHATaksim'de Ağustos ayında gündeme gelen değnekçiler yine ortaya çıktı.

TAKSİM'DE 'DEĞNEKÇİ TARİFESİ': BİR SAATİ 15 LİRA, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA Taksim'de Ağustos ayında gündeme gelen değnekçiler yine ortaya çıktı. Aracını Gümüşsuyu Caddesi'nde park etmek isteyen Volkan Hacısüleymanoğlu ile değnekçiler arasında 1 Ağustos'ta park parası yüzünden tartışma çıkmış ve Hacısüleymanoğlu değnekçiler tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından değnekçiler yine ortaya çıktı.  DHA EKİBİNDEN DE PARA İSTEDİLERGümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, DHA ekibinden de para istediler. DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, araçlarını park etmek isteyen ekibimize yaklaşan değnekçi bir saat için 15 Türk Lirası para istedi.  YAVAŞLAYAN TÜM ARAÇLARIN YANINA YAKLAŞTIGümüşsuyu Caddesi ile Taksim Meydanı girişinde bekleyen ve iki kişi oldukları gözlenen değnekçiler hem Kabataş istikametinde hem de Taksim istikametinde seyir halindeyken yavaşlayan araçlara yaklaşarak araçlara yer gösterdiler. Değnekçilerin müşteri aradığı o anlar DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.  Görüntü dökümü: ----------------Değnekçinin DHA ekibinin aracına yaklaşması-Değnekçi ile ekibimiz arasındaki konuşma-Değnekçinin 15 TL ücret istemesi-Değnekçilerin araçlara yer göstermesi

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul, Ağustos, Taksim, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİM'DE 'DEĞNEKÇİ TARİFESİ': BİR SAATİ 15 LİRA - Son Dakika

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