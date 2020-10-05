TAKSİM'DE 'DEĞNEKÇİ TARİFESİ': BİR SAATİ 15 LİRA - Son Dakika

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Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var

Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı

"Dalga mı geçiyorsun?" diyen Erman Toroğlu'undan Fatih Terim'e sert sözler: G.Saray'a bir faydası olmaz