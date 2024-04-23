İmamoğlu: Umarım bu memleketin evlatlarına, çocuklarına mahcup olmayan yöneticiler oluruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu: Umarım bu memleketin evlatlarına, çocuklarına mahcup olmayan yöneticiler oluruz

Geniş Video İzle

İstanbul'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, içinde bulunduğu sorumlulukla birlikte umut dolu olduğunu belirterek, ülkenin yöneticilerinin çocuklara mahcup olmayan kişiler olmasını diledi. İmamoğlu, çocukların özgürlüğünü talep ettiğini ve 23 Nisan'ın millete emanet olduğunu vurguladı.

23.04.2024 12:04  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA, (İSTANBUL) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde resmi tören düzenlendi. Törenin ardından konuşan İmamoğlu, "İçim neşeyle dolu ama aynı zamanda içim büyük sorumluluklarla dolu. Umarım bu memleketin evlatlarına, güzel bebelerine, çocuklarına mahcup olmayan yöneticiler oluruz" dedi.

Bu yıl 104'üncüsü kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul'da resmi törenle başladı. Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki programa İstanbul Valisi Yardımcısı Mustafa Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, çok sayıda siyasi parti, dernek ve kurum temsilcisi ve İBB'nin düzenlediği "Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali" kapsamında İstanbul'da ağırlanan, aralarında Filistin ile Ukrayna'dan gelen öğrencilerin de bulunduğu yabancı ülkelerden çocuklar da katıldı.

Resmi törenin ardından diğer çelenkler de anıta bırakıldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, Taksim'deki Cumhuriyet Meydanı'nın İstanbul için önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sultanahmet Meydanı, işgale karşı direnişin ilk sesinin çıktığı yerdir. Daha sonra Cumhuriyet dönemi boyunca Taksim Meydanı, birçok gösteriye, birçok hak arama mücadelesine şahitlik etmiş bir meydandır ve burası, hepimiz için Ata'mızın huzurunda, İstanbul'umuzun en güzel, en önemli anlarında buluşma noktasıdır. Bugün de içimizi çok kıpır kıpır eden ve her insanın çocukluğundan beri hafızalarında belki en güzel anılarını hissettiren, hatırlatan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın kutlamasının başlangıç anını yaşıyoruz. Az önce protokol gereği Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi koyuldu. Ardından büyükşehir belediyemiz, Beyoğlu Belediyemiz ve bütün siyasi parti başkanlıkları çelenkleri sunuldu.

"ÇOCUKLARA EMANET EDİLMESİ MUAZZAM DÜŞÜNCELER"

Gün boyu etkinliklerimiz var. İstanbul'umuzun farklı noktalarında çok değerli kutlamalarımız var. Aslında bayramı kutlamak, bir arada olmak, tarifi şöyle yapabiliriz. Milletimiz adına iyi günde, kötü günde bir olabilmek, birlikte olabilmek duygusunun en önemli anlarından birisi de bayramları kutlayabilmekte. Bayramları kutlayabilmekte derken bu coşkuyu hissedebilmekte. Bir de dünyada çok az millete nasip olan, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin belki ilk ışığını yakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun, milletin egemenliği kavramıyla insanlarımıza hediye edilmiş bir bayram haline gelmesi, dünyada çok az rastlanır bir şey. Cumhuriyet Bayramı'mız var, ülkelerin benzer kuruluş gün, bayramları var ama tematik anlamda baktığınızda çocuklara emanet edilmiş, gençlere emanet edilmiş 100 yıl önce. Bunlar, muazzam düşünceler.

"DÜNYADA HER ÇOCUĞUN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TALEP EDİYORUZ"

Çocuklara emanet edilen duyguya bakar mısınız? Milli egemenlik duygusuyla beraber çocukların bayramı. Yani çocukların aslında özgürlüğü. Bugün neyi haykırıyoruz? 'Filistin'de çocuklar ölmesin' diyoruz ya da başka savaş olan ülkelerde çocuklar savaşlarda katledilmesin, öldürülmesin istiyoruz. Aslında dünyada her çocuğun özgürlüğünü talep ediyoruz. Ata'mız ise 1920'deki Millet Meclisi'nin kuruluşundan sonra çocukların özgürlük duygusunu yaşayabilecekleri, hissedebilecekleri, özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu, kula minnet etmemenin, bireysel olarak özgür olmanın, fikri hür vicdanı hür olmanın, aklın, bilimin ışığında hayata bakabilmenin bayramını ilan etmiş. Kime etmiş? Bu cennet vatanın her köşesindeki insanın evlatlarına. Hakkari'deki çocuklarımıza, Diyarbakır'daki çocuklarımıza, Artvin'deki çocuklarımıza, Edirne'deki, Kars'taki, Samsun'daki, Sivas'taki, Trabzon'daki, Antalya, Mersin, Gaziantep, Burdur, Uşak, İzmir… Fark etmiyor. Etnik köken fark etmiyor.

"23 NİSAN, MİLLETİMİZİN HER FERDİNE EMANETTİR"

Az önce bir evladımız yanımıza geldi. Annesi Afrikalı, babası Türk olan bir çocuğumuz ve bizim çocuğumuz. Onun fikri hür, vicdanı hür yetişmesi için bize bir çocuk emanet edilmiş. Onun için 86 milyon insanımızın coşkuyla ve gururla kutlaması gereken bir bayramdır 23 Nisan. Milletimize emanettir. Milletimizin her ferdine emanettir. Siyaset vesaire her şey bir kenara; milletimizin bir arada olma, bir olma duygusuna emanettir. Ben bu emaneti karşılamanın gururunu yaşıyorum ve burada, bu güzel anıtın önünde coşkuyla, duyguyla, yüksek duyguyla ve sorumluluk duygusuyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyorum. Elbette içim neşeyle dolu ama aynı zamanda içim büyük sorumluluklarla dolu. Umarım bu memleketin evlatlarına, güzel bebelerine, çocuklarına mahcup olmayan yöneticiler oluruz. Muhtemeldir ki bir şehrin, bir ülkenin uygarlık seviyesi, çocuklarının ne kadar mutlu, huzurlu ve umutlu olduğuyla paraleldir. Biz umut ederiz ki, o çağdaşlık seviyesini bu milletin bütün evlatlarına yaşatan yöneticiler olalım. Bayramımız kutlu olsun."

Alanda bulunan yabancı ülkelerden ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen çocuklarla hatıra fotoğrafları çektiren İmamoğlu, itfaiye ekipleri ile de selamlaştı.

İmamoğlu: Umarım bu memleketin evlatlarına, çocuklarına mahcup olmayan yöneticiler oluruz
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Anıtı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, 23 Nisan, Taksim, Çocuk, İçim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu: Umarım bu memleketin evlatlarına, çocuklarına mahcup olmayan yöneticiler oluruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
12:17 İranlı Karma Dövüşçüsü Ali Heibati, Rusya’da Ring Kızını Tekmelediği İçin Ömür Boyu Men Edildi İranlı Karma Dövüşçüsü Ali Heibati, Rusya'da Ring Kızını Tekmelediği İçin Ömür Boyu Men Edildi
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 13:47:44. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu: Umarım bu memleketin evlatlarına, çocuklarına mahcup olmayan yöneticiler oluruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement