İmamoğlu: Umarım bu memleketin evlatlarına, çocuklarına mahcup olmayan yöneticiler oluruz

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA, (İSTANBUL) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde resmi tören düzenlendi. Törenin ardından konuşan İmamoğlu, "İçim neşeyle dolu ama aynı zamanda içim büyük sorumluluklarla dolu. Umarım bu memleketin evlatlarına, güzel bebelerine, çocuklarına mahcup olmayan yöneticiler oluruz" dedi.

Bu yıl 104'üncüsü kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul'da resmi törenle başladı. Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki programa İstanbul Valisi Yardımcısı Mustafa Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, çok sayıda siyasi parti, dernek ve kurum temsilcisi ve İBB'nin düzenlediği "Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali" kapsamında İstanbul'da ağırlanan, aralarında Filistin ile Ukrayna'dan gelen öğrencilerin de bulunduğu yabancı ülkelerden çocuklar da katıldı.

Resmi törenin ardından diğer çelenkler de anıta bırakıldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, Taksim'deki Cumhuriyet Meydanı'nın İstanbul için önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sultanahmet Meydanı, işgale karşı direnişin ilk sesinin çıktığı yerdir. Daha sonra Cumhuriyet dönemi boyunca Taksim Meydanı, birçok gösteriye, birçok hak arama mücadelesine şahitlik etmiş bir meydandır ve burası, hepimiz için Ata'mızın huzurunda, İstanbul'umuzun en güzel, en önemli anlarında buluşma noktasıdır. Bugün de içimizi çok kıpır kıpır eden ve her insanın çocukluğundan beri hafızalarında belki en güzel anılarını hissettiren, hatırlatan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın kutlamasının başlangıç anını yaşıyoruz. Az önce protokol gereği Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi koyuldu. Ardından büyükşehir belediyemiz, Beyoğlu Belediyemiz ve bütün siyasi parti başkanlıkları çelenkleri sunuldu.

"ÇOCUKLARA EMANET EDİLMESİ MUAZZAM DÜŞÜNCELER"

Gün boyu etkinliklerimiz var. İstanbul'umuzun farklı noktalarında çok değerli kutlamalarımız var. Aslında bayramı kutlamak, bir arada olmak, tarifi şöyle yapabiliriz. Milletimiz adına iyi günde, kötü günde bir olabilmek, birlikte olabilmek duygusunun en önemli anlarından birisi de bayramları kutlayabilmekte. Bayramları kutlayabilmekte derken bu coşkuyu hissedebilmekte. Bir de dünyada çok az millete nasip olan, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin belki ilk ışığını yakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun, milletin egemenliği kavramıyla insanlarımıza hediye edilmiş bir bayram haline gelmesi, dünyada çok az rastlanır bir şey. Cumhuriyet Bayramı'mız var, ülkelerin benzer kuruluş gün, bayramları var ama tematik anlamda baktığınızda çocuklara emanet edilmiş, gençlere emanet edilmiş 100 yıl önce. Bunlar, muazzam düşünceler.

"DÜNYADA HER ÇOCUĞUN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TALEP EDİYORUZ"

Çocuklara emanet edilen duyguya bakar mısınız? Milli egemenlik duygusuyla beraber çocukların bayramı. Yani çocukların aslında özgürlüğü. Bugün neyi haykırıyoruz? 'Filistin'de çocuklar ölmesin' diyoruz ya da başka savaş olan ülkelerde çocuklar savaşlarda katledilmesin, öldürülmesin istiyoruz. Aslında dünyada her çocuğun özgürlüğünü talep ediyoruz. Ata'mız ise 1920'deki Millet Meclisi'nin kuruluşundan sonra çocukların özgürlük duygusunu yaşayabilecekleri, hissedebilecekleri, özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu, kula minnet etmemenin, bireysel olarak özgür olmanın, fikri hür vicdanı hür olmanın, aklın, bilimin ışığında hayata bakabilmenin bayramını ilan etmiş. Kime etmiş? Bu cennet vatanın her köşesindeki insanın evlatlarına. Hakkari'deki çocuklarımıza, Diyarbakır'daki çocuklarımıza, Artvin'deki çocuklarımıza, Edirne'deki, Kars'taki, Samsun'daki, Sivas'taki, Trabzon'daki, Antalya, Mersin, Gaziantep, Burdur, Uşak, İzmir… Fark etmiyor. Etnik köken fark etmiyor.

"23 NİSAN, MİLLETİMİZİN HER FERDİNE EMANETTİR"

Az önce bir evladımız yanımıza geldi. Annesi Afrikalı, babası Türk olan bir çocuğumuz ve bizim çocuğumuz. Onun fikri hür, vicdanı hür yetişmesi için bize bir çocuk emanet edilmiş. Onun için 86 milyon insanımızın coşkuyla ve gururla kutlaması gereken bir bayramdır 23 Nisan. Milletimize emanettir. Milletimizin her ferdine emanettir. Siyaset vesaire her şey bir kenara; milletimizin bir arada olma, bir olma duygusuna emanettir. Ben bu emaneti karşılamanın gururunu yaşıyorum ve burada, bu güzel anıtın önünde coşkuyla, duyguyla, yüksek duyguyla ve sorumluluk duygusuyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyorum. Elbette içim neşeyle dolu ama aynı zamanda içim büyük sorumluluklarla dolu. Umarım bu memleketin evlatlarına, güzel bebelerine, çocuklarına mahcup olmayan yöneticiler oluruz. Muhtemeldir ki bir şehrin, bir ülkenin uygarlık seviyesi, çocuklarının ne kadar mutlu, huzurlu ve umutlu olduğuyla paraleldir. Biz umut ederiz ki, o çağdaşlık seviyesini bu milletin bütün evlatlarına yaşatan yöneticiler olalım. Bayramımız kutlu olsun."

Alanda bulunan yabancı ülkelerden ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen çocuklarla hatıra fotoğrafları çektiren İmamoğlu, itfaiye ekipleri ile de selamlaştı.