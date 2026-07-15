TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni\'nde konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TBMM Tören Salonu'nda "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde konuştu.

15 Temmuz 2016’daki hain darbe teşebbüsünün üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatan Kurtulmuş, o gece yaşananları hem öfkeyi asla dindirmemek hem de hesap sorma iradesini asla kaybetmemek için hatırlamak gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, o gece yaşananların öncesi ve sonrasıyla birlikte ibret alarak, ders çıkararak Türkiye'nin daha sağlıklı, daha güçlü yarınlara gitmesi için hep birlikte mücadele etmenin önemine işaret etti.

15 Temmuz’da darbeye karşı direnirken şehit olanları yad eden Kurtulmuş, "Şehitlerimizin ruhaniyetinin aramızda olduğu bilinciyle bu 10. yıl anmasını hep birlikte gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

“BU TOPRAKLARIN TARİHİ BOYUNCA GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK HAİNLİĞİN SERGİLENDİĞİ BİR GECEYDİ”

Türk tarihinin en önemli gecelerinden birisinin 15 Temmuz gecesi yaşandığının altını çizen Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Bir tarafta ihanetin, bir tarafta cesaretin yer aldığı, bir tarafta kahramanlığın fevkalade yüksek derecede ortaya konulduğu, diğer tarafta da herhalde bu toprakların tarihi boyunca gördüğü en büyük hainliğin sergilendiği bir geceydi. O gece tankların önüne çıkarak çıplak elleriyle tankları durdurmaya çalışanlarla milletin kendilerine verdiği silahların arkasına sığınanlar arasında bir mücadele oldu. O gece, inançları, değerleri ve vatanına sahip çıkmak için tereddütsüz canını feda edenlerle emperyalistlerin kuklası, uşakları, piyonları arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu.

O gecenin her bir dakikası fevkalade önemli hatıralarla doludur. Ama sonuç itibarıyla o gecenin bize bıraktığı en büyük miras, demokrasi ve milli iradenin zaferidir. Esasında Osmanlı'nın son döneminden itibaren, Cumhuriyet tarihimiz boyunca da devam eden ve özellikle çok partili siyasi hayatımızda sıkça gördüğümüz 30 Mayıs 1876 Sultan Abdülaziz Han'a karşı yapılan darbenin bir nevi devamı olan darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır. 15 Temmuz'un en büyük kazanımlarından birisi buydu."

"O SADECE BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ DEĞİL, ZALİMLERİN, HAİNLERİN AYARINI BOZAN, MİLLETİ CESARETLENDİREN ÖNEMLİ BİR MESAJDI"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz'daki kahramanlık destanının yazılmasında 5 önemli gücün önemine dikkati çekerek, bu güçler bir araya geldiği için büyük bir destansı mücadelenin ortaya çıktığını belirtti.

Her şeyden evvel birinci önemli gücün siyasi liderliğin gücü olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımız darbenin en zor, en karanlık saatlerinde milletimizi bir televizyon kanalına bağlanarak, 'Ben buradayım, siz de sokaklara çıkın, direnin ve bu adamlara haddini bildirin' mesajını vermesiyle birlikte milyonlar sokaklara döküldü. O akşam belki sadece Türkiye tarihi için değil, dünya demokrasi tarihi için de siyasi liderlikle halkın arasında kurulabilecek sıcak mesajın hangi önemli sonuçları doğurabileceği çok net bir şekilde ortaya koydu. Bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanımıza, kendi huzurunda milletimiz adına şükranlarımı ifade ediyorum. O sadece bir telefon görüşmesi değil, zalimlerin, hainlerin ayarını bozan, milleti cesaretlendiren önemli bir mesajdı." değerlendirmesini yaptı.

"MECLİS'İN TOPLANMIŞ OLMASI MİLLETİN VE DEMOKRASİNİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYMUŞ OLDU"

15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimine karşı direnişte ikinci büyük gücün TBMM'nin gücü olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tereddütsüz bir şekilde Meclis'i toplantıya çağırması ve Meclis'teki bütün siyasi partilerin bu çağrıya uymasıyla büyük bir demokrasi direnişinin ortaya konulduğunu ifade etti.

Çok sayıda milletvekilinin hızla Meclis'e gelerek Genel Kurul'da oturumu başlattığını, oturum sürerken hainlerin bombaları attığını söyleyen Kurtulmuş, "Meclis'in toplanmış olması, kot pantolonlarıyla, spor kıyafetleriyle milletvekillerimizin demokrasiye sahip olması, inanın ki hem bu adamların, bu maşaların hem de efendilerinin ayarını bozdu, milletin ve demokrasinin gücünü ortaya koymuş oldu." diye konuştu.

Üçüncü büyük gücün ise camilerin minarelerinden yükselen sela sesleri olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Sela seslerinin o diriltici nefesiyle birlikte milletimiz yeniden o çok sağlam köklerini hatırladı, imanını tazeledi, tabiri caizse bir tecdid-i imanla sokaklara çıkıp, 'Ya Allah, Bismillah' diyerek bu hainlerin karşısına dikildi. Minarelerden yükselen sadece sela sesleri değildi, minareden yükselen bu milletin maneviyatının verdiği komutlar, bu milletin güçlü imanının ortaya koymuş olduğu büyük cesaret örneğiydi." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ HADSİZLERE HADDİNİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE BİLDİRMİŞ OLDU"

Kurtulmuş, dördüncü büyük gücün ise ailesini bir tarafa bırakıp hiç tereddüt etmeden ölümü göze alarak sokağa çıkan milletin gücü olduğunu vurgulayarak, "Milletimiz aslında sokağa çıkmasıyla birlikte sadece bir kalabalık olmadığını, millet olma bilincini yeniden sahiplendiğini de ortaya koydu ve Allah'ın izniyle bu hadsizlere haddini en güçlü şekilde bildirmiş oldu." dedi.

O gecenin ihmal edilmemesi gereken bir diğer gücünün de medya olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türk medyasının hemen hemen tamamına yakını, kahir ekseriyeti o gece bu sınavı olumlu bir şekilde verdi. Neredeyse tamamına yakını darbenin karşısında durdu ve elindeki imkanları kullanarak birçok devlet yetkilisinin televizyon kanallarına bağlanmasını temin ederek milletin moralini artırmaya vesile oldu." diye konuştu.

Kurtulmuş, darbe girişiminin 10. yılında daha serinkanlı bir değerlendirme yapmak durumunda olduklarını ifade etti. "Acımızı diri tutacağız, öfkemizi asla dindirmeyeceğiz ama ülkemizi hiçbir zamanda böylesine yanlış yollara sapılmasına müsaade etmeyecek dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz." diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herhalde çok sayıda çıkardığımız dersin en başında gelen, devletin herhangi bir grup, herhangi bir zümrenin nüfuz alanı olmaması gerektiği gerçeğidir. Devlet, kimsenin babasının malı değildir. Devlet, 86 milyonun, hepimizin ortak şemsiyesi, manevi gücü, sığınağıdır. Bu çerçevede Türkiye'nin çok partili siyasi hayatında çoğu zaman şahit olduğumuz darbe teşebbüslerinde de gördüğümüz gibi devlet şu ya da bu güruhun ele geçireceği bir yer değildir. Devlet, Allah rızası için milletin verdiği oylarla hizmet edilecek bir makamdır.

Hiç şüphesiz aldığımız derslerden birisi de milletimizin aydınlık geleceğinin açıklık, şeffaflık, kurumlarına bağlı sistem anlayışı ve güçlü kurumların varlığından geçtiğidir. Türk Silahlı Kuvvetlerini bu FETÖ'cü hainlerin nasıl zayıflattığını, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu hainlerden temizlendikten sonra çok daha iyi şekilde anlıyoruz. Dolayısıyla kurumların gücü, şeffaflık, açıklık ve kurala bağlı bir sistem anlayışından geçmektedir. Yine aynı şekilde güçlü devlet anlayışı, derin demokrasi geleneği ve hukukun üstünlüğüyle taçlanabilecek bir alandır. Yine milli dayanışmamız, milli bekamızın temel şartıdır. Eğer o akşam tereddütsüz, siyasi farklılıkları bir tarafa bırakarak milletimiz milli dayanışma bilinciyle sokaklara çıkmamış olsaydı belki sonuç farklı olacaktı."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ MİLLİ BEKAMIZIN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİSİ OLARAK İNŞA EDECEĞİZ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kardeşliği büyüten, adaleti tahkim eden, meşru siyaseti zenginleştiren ve genişleten, milli iradeyi her şeyin üstünde tutup merkeze alan bir yolu benimsediklerini belirterek, bu istikamette yürürken bu yolu daha hızlı ve güçlü yürümek maksadıyla iki önemli ödevin bulunduğunu bildirdi.

Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Önemli ödevlerimizden birisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sayın Devlet Bahçeli'nin de fevkalade yol göstericiliğiyle başladığımız Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir. Böylece 50 yılımızı kaybettiğimiz terörün karşısında bir daha hiçbir şekilde bu ülkenin bir tek evladının eline silah almayacağı bir ortamı hazırlayacağız ve tam manasıyla Terörsüz Türkiye'yi milli bekamızın en önemli unsurlarından birisi olarak inşa edeceğiz."

Bu yolda yürürken ikinci büyük ödevin bu millete yaraşır yeni, güçlü bir anayasa olduğunu belirten Kurtulmuş, "Yıllarca konuştuğumuz bu mesele çağdaş, demokratik, katılımcı, kapsayıcı, milli bir anayasa anlayışıyla ele alınmalı ve ümit ederim ki Terörsüz Türkiye'yle ilgili işlerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamladıktan sonra bütün siyasi partilerin ortak çabasıyla yeni bir anayasa yapma sürecini de en kısa süre içerisinde başlatmalıyız." dedi.

Kurtulmuş, töreni teşrif eden Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bütün katılımcılara teşekkür ederek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu millet kıyamete kadar başı dik, kıyamete kadar kardeşçe, birlik, beraberlik içerisinde, hiçbir emperyalist gücün sözüne kulak asmadan güçlü bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir. Allah milletimizi baki kılsın, devletimizi baki kılsın." ifadesini kullandı.

TÖRENDEN NOTLAR

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un şehitler için dua ettiği törende, Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı telefonla bağlandığı gece canlı yayında halkı meydanlara davet ettiği konuşma, o geceden görüntüler ile camilerden okunan selalardan hazırlanan video klip sinevizyona yansıtıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağına 15 Temmuz Gazisi Emre Doğan, soluna ise 15 Temmuz Şehidi Necmi Bahadır Denizcioğlu'nun eşi Pınar Hazan Denizcioğlu oturdu.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek yargı üyeleri, kabine üyeleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, eski Başbakan Tansu Çiller, bazı eski TBMM başkanları, bazı siyasi partilerin genel başkanları ile temsilcileri, milletvekilleri, kuvvet komutanları, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri, yakınları ve gaziler ile çok sayıda davetli katıldı.