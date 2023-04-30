Kura çekimi yapılan milli otomobilimiz TOGG, T10X modeli araç ilk sahibini buldu! İlk teslimat Elazığ'a gerçekleşti - Son Dakika
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Kura çekimi yapılan milli otomobilimiz TOGG, T10X modeli araç ilk sahibini buldu! İlk teslimat Elazığ'a gerçekleşti

30.04.2023 15:58

Kura çekimi yapılan TOGG T10X'in ilk teslimatları 7 ilde yapılmaya başlandı. İlk teslimat Elazığ'a yapılırken, trafikte yerini alan araca vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Aracın sahibi Turgay Akgün, "Bizde ilk 10'da olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müthiş bir araba. Elazığ'ımıza ilk getirebilmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşların ilgisi müthiş. Biz kimseye haber vermedik. Vermediğimiz halde bu şekilde. Sadece çekirdek ailemizle teslim almak istemiştik" dedi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG T10X için kura çekimleri yapılmıştı. Togg'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk Togg T10X'in teslimatlarının yapılmaya başlandı.

TOGG'un ilk teslimatı Elazığ'a ulaştı

İLK TOGG TESLİM EDİLDİ

Kuranın ardından Kula rengi TOGG, bugün Elazığ'da Turgay Akgün'e teslim edildi. Elazığ trafiğinde yerini alan 23 LN 023 plakalı TOGG, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

TOGG'un ilk teslimatı Elazığ'a ulaştı

"VATANDAŞLARIN İLGİSİ MÜTHİŞ"

Turgay Akgün, "Bizde ilk 10'da olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müthiş bir araba. Sahip olmak isteyen herkes umarım sahip olur. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Hiç ses yok. Sadece müzik sesi var. Onun haricinde ne yol sesi ne de motor sesi var. Hiçbir şey yok. Elazığ'ın ilk TOGG'u. Elazığ'ımıza ilk getirebilmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşların ilgisi müthiş. Biz kimseye haber vermedik. Vermediğimiz halde bu şekilde. Sadece çekirdek ailemizle teslim almak istemiştik" dedi.

TOGG'un ilk teslimatı Elazığ'a ulaştı

"DAHA ÖNCE BU KADAR KONFORLU ARAÇ GÖRMEDİM"

Vatandaşlardan Abdullah Kara, "Ben 38 yıl Almanya'da kaldım. Daha önce bu kadar konforlu bir araç görmedim. Gerçekten çok harika" diye konuştu.

TOGG'un ilk teslimatı Elazığ'a ulaştı

"HAFTA SONU 7 ŞEHİRDE TESLİMAT VAR"

Togg, hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk Togg T10X'in teslimatlarının yapılmaya başlandığını açıklamıştı. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: İHA
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Türkiye, Elazığ, TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kura çekimi yapılan milli otomobilimiz TOGG, T10X modeli araç ilk sahibini buldu! İlk teslimat Elazığ'a gerçekleşti - Son Dakika


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