Türkiye'de 9 ayda 1681 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de 9 ayda 1681 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

30.10.2020 08:05
Türkiye'de 9 ayda 1681 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti, System.String[]

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı geçen Eylül ayında meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı geçen Eylül ayında meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini internet sitesi üzerinden paylaştı. Emniyet'in verilerine göre son 9 ayda 1441'i ölümlü olmak üzere 271 bin 287 kaza meydana geldi. Bu kazalarda bin 681 kişi hayatını kaybetti, 173 bin 496 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı geçen eylül ayında Kırıkkale, Batman, Iğdır, Kilis, Ankara, Aksaray, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Eskişehir ve Gümüşhane de meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan trafik kazalarına ilişkin görüntüleri 'hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerde sürücülerin aşırı hızlı araç kullanmaları, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlik sonucu trafik kazalarına karıştıkları görüldü.

9 AYDA 271 BİN 287 TRAFİK KAZASITrafik Başkanlığı'nın Ocak ile Eylül aylarına ilişkin kaza verilerine göre ise yurt genelinde bin 441'i ölümlü, 110 bin 874 yaralamalı, 158 bin 972 ise maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplamda 271 bin 287 kazanın meydana geldiği son 9 ayda 173 bin 496 kişi yaralanırken, bin 681 kişi ise hayatını kaybetti. Bu kazalardan 92 bin 106'sında otomobil, 29 bin 377'sinde motosiklet, 27 bin 235'inde ise kamyonetler yer aldı.EN ÇOK KAZA İSTANBUL'DA MEYDANA GELDİTrafik Başkanlığı verilerine göre son 9 ay da en çok ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana gelen iller arasında 11 bin 350 kaza ile İstanbul ilk sırada yer alırken, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Mersin, Konya ve Muğla olarak sıralandı. En az trafik kazası ise Hakkari, Tunceli, Bayburt ve Ardahan'da meydana geldi.SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİEmniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı: "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."EN ÇOK YANDAN ÇARPIYORUZİstatistiklere göre 34 bin 394 kaza yandan çarpma şeklinde meydana gelirken, bunun dışında en çok arkadan çarpma, yayaya çarpma, yoldan çıkma, devrilme-takla atma-savrulma ve karşılıklı çarpışma şeklinde meydana geldiği belirtildi.ARACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün ardından gelen aracın altında kalmaktan sonra anda kurtulduğu görüntülendi. Mobese kameralarına yansıyan kazada, motosikletiyle seyir halindeki sürücü dengesini kaybederek yere düştü. Ardından gelen araç ise güçlükle durabildi. Motosiklet sürücüsü aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Türkiye'de 9 ayda 1681 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
Türkiye'de 9 ayda 1681 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
Türkiye'de 9 ayda 1681 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
Türkiye'de 9 ayda 1681 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
Türkiye'de 9 ayda 1681 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
Türkiye'de 9 ayda 1681 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
Türkiye'de 9 ayda 1681 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü, İnternet, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 9 ayda 1681 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çatı katında çıkan yangında kalan anne hayatını kaybetti, oğlu yaşam mücadelesi veriyor İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Provokatörler rahat durmuyor! Fransa'da "Allah'u Ekber" diyerek polise saldıran kişi aşırı sağcı çıktı Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici
Karabağ'ın sözde eski Savunma Bakanı Karapetyan: Savaş artık Şuşa'nın kalelerinde yaşanıyor, yardımsız kalmışız Karabağ'ın sözde eski Savunma Bakanı Karapetyan: Savaş artık Şuşa'nın kalelerinde yaşanıyor, yardımsız kalmışız         
07:24
İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi         
00:50
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak         
21:47
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı         
20:50
"Ronaldo'yu asla geri çevirmem" sözüyle gündem olan G.Saray'ın eski yengesi isyan etti: Elinizi vicdanınıza koyun         
20:23
İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı         
19:04
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı         
17:03
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim         
15:03
14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti 14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti         
13:18
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 08:23:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de 9 ayda 1681 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei