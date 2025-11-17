Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı - Son Dakika
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye\'de kalan Suriyeli sayısı
17.11.2025 16:30
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de yasal kalış hakkı olan toplam yabancı sayısının 3 milyon 615 bin 491 olduğunu açıkladı. Bu kişilerin 2 milyon 381 bin 326'sını geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. Yerlikaya ayrıca 2016'dan bu yana 1 milyon 297 bin 705 Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü, son bir yılda ise geri dönüşlerin hızlanarak 557 bin 702 kişinin Suriye'ye geri döndüğünü belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ve 2024 Kesin Hesap Kanunu Teklifi için toplandı. Toplantıya bazı CHP milletvekillerinin, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görselinin bulunduğu "İmamoğlu'na özgürlük" yazılı dövizlerle katılması dikkat çekti. Bazı milletvekilleri ise Bakan Ali Yerlikaya ile tokalaşmadı.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYE SAYISI

Sunumunda Türkiye'deki yabancı nüfusa ilişkin güncel verileri paylaşan Yerlikaya, 31 Ekim 2025 itibarıyla yasal kalış hakkı olan yabancı sayısının 3 milyon 615 bin 491 olduğunu söyledi. Bu kişilerin 2 milyon 381 bin 326'sı geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 85 bin 40'ı ikamet izni sahipleri, 149 bin 125'i uluslararası koruma kapsamındaki kişilerden oluşuyor.

"RİSK HARİTALARIYLA SUÇU OLUŞMADAN ÖNLÜYORUZ"

Yerlikaya, güvenlik politikalarında proaktif döneme geçtiklerini belirterek yapay zeka destekli risk haritalarının suçun oluşmadan engellenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayarak "Artık olay olduktan sonra değil; olay olmadan önce harekete geçen, öngören ve önleyen bir sistem uyguluyoruz" dedi. Bakan Yerlikaya, 2026 yılı bütçesinin 1 trilyon 476 milyar TL olduğunu da kaydetti.

ASAYİŞ VE SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

2024 yılına kıyasla 2025'te asayiş göstergelerinde belirgin bir iyileşme olduğunu ifade eden Yerlikaya, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 7,8, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 22,6 oranında azalma görüldüğünü açıkladı.

Hırsızlık olaylarında da dikkat çekici bir düşüş yaşandı:

  • 2024'ün ilk 10 ayında: 64 bin 898 hırsızlık
  • 2025'in ilk 10 ayında: %37,4 azalış → 24 bin 300 daha az olay

Ayrıca yıl içinde 166 bin 692 aranan kişinin yakalandığını, bunların binlercesinin hırsızlık, dolandırıcılık, terör ve kasten öldürme suçlarından arandığını belirtti.

90 BİNİN ÜZERİNDE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında özel ekipler kurulduğunu hatırlatan Yerlikaya, son 10 ayda:

  • 41 bin 750'si ruhsatsız tabanca olmak üzere
  • 90 bin 574 silahın ele geçirildiğini
  • 99 bin 327 kişi hakkında işlem yapıldığını aktardı.

MÜDAHALE SÜRESİNDE TARİHİ REKOR

Yerlikaya, olaylara müdahale süresinin tarihsel olarak en hızlı seviyeye çıktığını söyledi. Emniyette 3 dakika, jandarmada 6 dakika içinde olay yerine intikal oranlarının kayda değer şekilde yükseldiğini belirtti. Yaka kamerası uygulamasının da güvenlik hizmetlerinde şeffaflık sağladığını vurguladı.

KADINA ŞİDDETTE AZALMA EĞİLİMİ

Yerlikaya, kadına yönelik şiddetle mücadelede teknolojik takip sistemleri sayesinde ilerleme kaydedildiğini anlattı.

  • 2024 ilk 10 ay: 290 kadın cinayeti
  • 2025 ilk 10 ay: 217 kadın cinayeti

Bu rakamın yüzde 25,2 azalma anlamına geldiğini belirttikten sonra bunun bir istatistik değil, toplumsal bir yara olduğunu vurguladı. Elektronik İzleme Merkezi'nde 67 ilde 1.556 vakanın aktif olarak takip edildiğini, binlerce koruyucu ve önleyici tedbir kararının uygulandığını söyledi.

TERÖR VE ORGANİZE SUÇ OPERASYONLARI

2025 yılında:

  • 552 suç örgütünün çökertildiğini,
  • 6 bin 788 örgüt üyesinin tutuklandığını,
  • 76 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Kırmızı bültenle arananların yakalanmasına ilişkin veriler de paylaşıldı: 305'i kırmızı bültenli olmak üzere 395 yabancı Türkiye'de yakalandı.

SİBER SUÇLARDA BÜYÜK TESPİT VE ENGELLEME

Bakan Yerlikaya, yapay zeka destekli analizlerle:

  • 163 bin 258 hesap/şahıs tespit edildiğini,
  • 27 bin 916 yasa dışı bahis sitesi,
  • 39 bin 685 web sayfası,
  • 31 bin 59 sosyal medya hesabının erişime engellendiğini açıkladı.

Bu tespitlerin operasyonel süreçlere hızla dönüştüğünü belirtti.

GÖÇ YÖNETİMİNDE YENİ UYGULAMALAR

Göç politikalarına da değinen Yerlikaya, mobil göç noktası araçlarıyla 19 Temmuz 2023 – 31 Ekim 2025 arasında 6 milyon 28 bin 814 yabancının kimlik kontrolünün yapıldığını belirtti. Bu kontrollerde 236 bin 212 düzensiz göçmen tespit edildi. 2024'te her 100 kişiden 74,5'inin düzensiz göçmen olduğu operasyon alanlarında bu oranın 2025'te 1,4'e kadar düştüğünü söyledi.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ HIZLANDI

Suriye'deki gelişmelerle birlikte gönüllü geri dönüş sürecinin hızlandığını ifade eden Yerlikaya,

  • 9 Aralık 2024 – 12 Kasım 2025 arasında 557 bin 702 Suriyelinin,
  • 2016'dan bu yana ise toplam 1 milyon 297 bin 705 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.
Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Teknoloji, Güvenlik, Türkiye, Güncel

