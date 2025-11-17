Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye\'de kalan Suriyeli sayısı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ve 2024 Kesin Hesap Kanunu Teklifi için toplandı. Toplantıya bazı CHP milletvekillerinin, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görselinin bulunduğu "İmamoğlu'na özgürlük" yazılı dövizlerle katılması dikkat çekti. Bazı milletvekilleri ise Bakan Ali Yerlikaya ile tokalaşmadı.
Sunumunda Türkiye'deki yabancı nüfusa ilişkin güncel verileri paylaşan Yerlikaya, 31 Ekim 2025 itibarıyla yasal kalış hakkı olan yabancı sayısının 3 milyon 615 bin 491 olduğunu söyledi. Bu kişilerin 2 milyon 381 bin 326'sı geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 85 bin 40'ı ikamet izni sahipleri, 149 bin 125'i uluslararası koruma kapsamındaki kişilerden oluşuyor.
Yerlikaya, güvenlik politikalarında proaktif döneme geçtiklerini belirterek yapay zeka destekli risk haritalarının suçun oluşmadan engellenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayarak "Artık olay olduktan sonra değil; olay olmadan önce harekete geçen, öngören ve önleyen bir sistem uyguluyoruz" dedi. Bakan Yerlikaya, 2026 yılı bütçesinin 1 trilyon 476 milyar TL olduğunu da kaydetti.
2024 yılına kıyasla 2025'te asayiş göstergelerinde belirgin bir iyileşme olduğunu ifade eden Yerlikaya, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 7,8, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 22,6 oranında azalma görüldüğünü açıkladı.
Ayrıca yıl içinde 166 bin 692 aranan kişinin yakalandığını, bunların binlercesinin hırsızlık, dolandırıcılık, terör ve kasten öldürme suçlarından arandığını belirtti.
Ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında özel ekipler kurulduğunu hatırlatan Yerlikaya, son 10 ayda:
Yerlikaya, olaylara müdahale süresinin tarihsel olarak en hızlı seviyeye çıktığını söyledi. Emniyette 3 dakika, jandarmada 6 dakika içinde olay yerine intikal oranlarının kayda değer şekilde yükseldiğini belirtti. Yaka kamerası uygulamasının da güvenlik hizmetlerinde şeffaflık sağladığını vurguladı.
Yerlikaya, kadına yönelik şiddetle mücadelede teknolojik takip sistemleri sayesinde ilerleme kaydedildiğini anlattı.
Bu rakamın yüzde 25,2 azalma anlamına geldiğini belirttikten sonra bunun bir istatistik değil, toplumsal bir yara olduğunu vurguladı. Elektronik İzleme Merkezi'nde 67 ilde 1.556 vakanın aktif olarak takip edildiğini, binlerce koruyucu ve önleyici tedbir kararının uygulandığını söyledi.
2025 yılında:
Kırmızı bültenle arananların yakalanmasına ilişkin veriler de paylaşıldı: 305'i kırmızı bültenli olmak üzere 395 yabancı Türkiye'de yakalandı.
Bakan Yerlikaya, yapay zeka destekli analizlerle:
Bu tespitlerin operasyonel süreçlere hızla dönüştüğünü belirtti.
Göç politikalarına da değinen Yerlikaya, mobil göç noktası araçlarıyla 19 Temmuz 2023 – 31 Ekim 2025 arasında 6 milyon 28 bin 814 yabancının kimlik kontrolünün yapıldığını belirtti. Bu kontrollerde 236 bin 212 düzensiz göçmen tespit edildi. 2024'te her 100 kişiden 74,5'inin düzensiz göçmen olduğu operasyon alanlarında bu oranın 2025'te 1,4'e kadar düştüğünü söyledi.
Suriye'deki gelişmelerle birlikte gönüllü geri dönüş sürecinin hızlandığını ifade eden Yerlikaya,
