Yapay zeka iş dünyasını dönüştürüyor! Teknoloji liderleri Haberler.com'a konuştu - Son Dakika
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Yapay zeka iş dünyasını dönüştürüyor! Teknoloji liderleri Haberler.com'a konuştu

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Yapay zeka iş dünyasını dönüştürüyor! Teknoloji liderleri Haberler.com\'a konuştu
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Yapay zeka iş dünyasını dönüştürüyor! Teknoloji liderleri Haberler.com\'a konuştu
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Future of AI and Cloud 2026 Zirvesi'nde teknoloji dünyasının temsilcileri, yapay zeka ve bulut bilişim alanındaki gelişmeleri Haberler.com'a değerlendirdi. Ankasoft Satış Yöneticisi Burak Akçagün, CXO Medya Kurucusu Murat Yıldız, HPE Türkiye Networking Ülke Müdürü Pelin Alp ve HPE Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya Sunucu ve Yazılım Direktörü Burak Özgür, yapay zekanın şirketlerin iş yapış biçimlerini nasıl değiştirdiğini, dijital altyapıların önemini ve teknolojideki fırsatları anlattı.

Future of AI and Cloud 2026 Zirvesi, teknoloji sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirirken yapay zekanın iş dünyasına etkileri, bulut teknolojileri, dijital altyapılar ve yeni iş birlikleri ele alındı.

YAPAY ZEKA VE BULUT TEKNOLOJİLERİNİN LİDERLERİ BULUŞTU

Future of AI and Cloud 2026 Zirvesi, yapay zeka ve bulut teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketleri, sektör yöneticilerini ve teknoloji profesyonellerini bir araya getirdi. Etkinlikte dijital dönüşümün geleceği, kurumların yapay zekaya uyum süreci, teknolojik yatırımların verimliliği ve sektörler arası iş birlikleri değerlendirildi.

Zirve kapsamında Haberler.com'a konuşan sektör temsilcileri, yapay zekanın artık yalnızca bilgi teknolojileri departmanlarını değil, şirketlerin operasyonel süreçlerini ve iş modellerini de doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

MURAT YILDIZ: YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİN İŞ YAPIŞ BİÇİMLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

CXO Medya Kurucusu Murat Yıldız, etkinliğin yapay zeka alanındaki liderleri ve teknoloji şirketlerini buluşturduğunu belirtti.

Zirveye binin üzerinde kişinin katıldığını ifade eden Yıldız, katılımcıların yapay zeka ve bulut teknolojilerinin sunduğu olanakları değerlendirdiğini, yeni iş birliklerinin temellerinin atıldığını söyledi.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 50 firmaya ödül verileceğini belirten Yıldız, özellikle yapay zeka alanında hayata geçirilen projelerin ödüllendirileceğini aktardı.

Yapay zekanın şirketlerin iş süreçlerinde köklü bir dönüşüm yarattığını vurgulayan Yıldız, büyük veri kümelerinin analiz edilmesiyle daha önce insan gücüyle gerçekleştirilmesi zor olan işlemlerin yapılabildiğini ifade etti. Şirketlerin müşteri alışkanlıklarını ve tüketim verilerini yapay zeka aracılığıyla anlamlandırarak ekonomik değere dönüştürebildiğine dikkat çekti.

Yıldız, etkinliğe yayınlarıyla destek veren Haberler.com'a da teşekkür etti.

Yapay zeka iş dünyasını dönüştürüyor! Teknoloji liderleri Haberler.com'a konuştu

PELİN ALP: YAPAY ZEKA İÇİN GÜÇLÜ AĞ ALTYAPISI VAZGEÇİLMEZ

HPE Türkiye Networking Ülke Müdürü Pelin Alp, yapay zeka ve bulut teknolojilerindeki gelişmelerin ağ altyapılarının stratejik önemini artırdığını söyledi.

Yapay zeka denildiğinde genellikle işlemci gücü ve GPU teknolojilerinin öne çıktığını belirten Alp, ağ altyapılarının da yapay zeka sistemlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı.

Alp, yapay zekadan beklenen verimin alınabilmesi için veriye doğru zamanda, güvenli ve hızlı biçimde erişilmesi gerektiğini ifade etti. Bant genişliği, performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik gibi unsurların yeterli olmadığı durumlarda yapay zeka yatırımlarından istenilen karşılığın alınamayacağını dile getirdi.

HPE Networking'in otonom ağ altyapılarına yönelik çalışmalarına da değinen Alp, şirketin daha önce vizyon olarak açıkladığı Self-Driving Networks yaklaşımını 2026 itibarıyla hayata geçirdiğini belirtti. Yapay zekanın ağ sistemlerine entegre edilmesiyle daha akıllı ve otonom operasyonların mümkün hale geldiğini söyledi.

Yapay zeka iş dünyasını dönüştürüyor! Teknoloji liderleri Haberler.com'a konuştu

BURAK ÖZGÜR: YAPAY ZEKA YATIRIMLARINDA MALİYET VE VERİMLİLİK DENGESİ ÖNEMLİ

HPE Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya Sunucu ve Yazılım Direktörü Burak Özgür, yapay zeka ve bulut teknolojilerinin hızla geliştiğini, bu dönüşümün kurumlara önemli fırsatların yanı sıra yeni maliyetler de getirdiğini ifade etti.

Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak isteyen şirketlerin doğru yatırım stratejileri oluşturması gerektiğini belirten Özgür, yapay zekadan elde edilecek faydayla altyapı maliyetleri arasında dengeli bir yaklaşım benimsenmesinin önemine dikkat çekti.

HPE'nin kurumların teknoloji yatırımlarından en yüksek verimi almasını hedeflediğini anlatan Özgür, özellikle sanallaştırma çözümlerinin maliyet tasarrufu ve operasyonel verimlilik açısından önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

Şirketin Morpheus VM Essentials çözümüne de değinen Özgür, sanallaştırma ve sunucu altyapılarının yapay zeka ile bulut teknolojilerinin etkin kullanılmasında kritik rol oynadığını belirtti.

Özgür, doğru tasarlanan altyapıların şirketlerin müşterilerine daha hızlı, verimli ve yüksek performanslı hizmet sunmasına katkı sağladığını vurguladı.

Yapay zeka iş dünyasını dönüştürüyor! Teknoloji liderleri Haberler.com'a konuştu

BURAK AKÇAGÜN: YAPAY ZEKA AJANLARI ARTIK ŞİRKETLERDE ÇALIŞAN GİBİ KULLANILIYOR

Ankasoft Satış Yöneticisi Burak Akçagün, yapay zeka ve bulut teknolojilerindeki hızlı gelişimin şirketlerin operasyonel süreçlerinde önemli değişiklikler yarattığını söyledi.

Yapay zekanın artık yalnızca bilgi teknolojileri departmanlarıyla sınırlı kalmadığını ifade eden Akçagün, teknolojinin iş sürekliliği ve operasyonel verimlilik üzerinde de belirleyici hale geldiğini belirtti.

Şirketlerin yapay zeka ajanlarını üretim süreçlerinde birer çalışan gibi kullanmaya başladığına dikkat çeken Akçagün, bu dönüşümün beraberinde yeni güvenlik ihtiyaçlarını da getirdiğini vurguladı.

Özellikle prompt mühendisliği, yapay zeka araçlarının güvenliği, bulut tabanlı sistemlerin korunması ve güvenli yazılım geliştirme süreçlerinin giderek önem kazandığını dile getirdi.

Akçagün, yapay zeka teknolojilerindeki gelişim hızlandıkça bu alanlardaki ihtiyaçların da artacağını öngördüklerini söyledi.

Yapay zeka iş dünyasını dönüştürüyor! Teknoloji liderleri Haberler.com'a konuştu

YAPAY ZEKADA YENİ DÖNEM: GÜVENLİK, VERİMLİLİK VE İŞ BİRLİĞİ

Future of AI and Cloud 2026 Zirvesi'nde yapılan değerlendirmelerde, yapay zekanın şirketlerin dijital dönüşüm stratejilerinin merkezine yerleştiği mesajı öne çıktı.

Sektör temsilcileri, yapay zeka yatırımlarından beklenen faydanın sağlanabilmesi için güçlü ve güvenli dijital altyapıların oluşturulması, maliyetlerin doğru yönetilmesi ve teknolojik gelişmelere hızlı uyum sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Zirve, teknoloji üreticileri, iş ortakları ve son kullanıcılar arasında bilgi paylaşımının artırılması ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir buluşma noktası oldu.

Murat YıldızYapay ZekaYapay ZekaOrta AsyaBalkanlarYazılımTürkiyeMedyacloudSon Dakika

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