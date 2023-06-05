Yeni Kabine'nin İlk Toplantısı Yarın - Son Dakika
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Yeni Kabine'nin İlk Toplantısı Yarın

05.06.2023 09:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. Yeni üyeler görevlerini devralarak mesaiye başladı. Yarın gerçekleştirilecek ilk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yol haritası ele alınacak. Taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların da masada olacağı düşünülüyor. Yeni Kabine'de hangi isimlerin yer aldığı da açıklandı.

28 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün Çankaya Köşkü'nde düzenlenen basın toplantısıyla yeni Kabine'de yer alan bakanları tek tek açıkladı.

7 BAKANIN DEVİR TESLİMİ BUGÜN

Kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı. Dün 8 bakanın devir teslim törenleri yapıldı. Bugün de 7 bakanın devir teslim törenleri yapılacak.

Yeni Kabine'nin ilk toplantısı yarın! Masada ekonomi ve terörle mücadele başlıkları var

İLK KABİNE TOPLANTISI YARIN

Yeni Kabine ilk toplantısını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirecek. İlk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DE MASADA

Ayrıca taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.

Yeni Kabine'nin ilk toplantısı yarın! Masada ekonomi ve terörle mücadele başlıkları var

YENİ KABİNE'DE HANGİ İSİMLER YER ALIYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

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Son Dakika Güncel Yeni Kabine'nin İlk Toplantısı Yarın - Son Dakika


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