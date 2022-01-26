Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde sıcakların; Trakya ile iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı -3

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 7

Adana: Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 10

Antalya: Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Alanya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 8

Samsun: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı 4