Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

16.06.2022 08:52
Yurtta hava durumu

Yurdun Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Bursa'nın güneyi, Balıkesir'in güneydoğusu, Bingöl, Van'ın doğusu ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve...

Yurdun Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Bursa'nın güneyi, Balıkesir'in güneydoğusu, Bingöl, Van'ın doğusu ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Manisa ve İzmir'in iç kesimleri), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), Eskişehir, Bursa'nın güneyi ile Balıkesir'in güneydoğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı bulutlu 26

İzmir: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 31

Adana: Parçalı bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35

(İHA)

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Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, İç Anadolu, Balıkesir, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

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