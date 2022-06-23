Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

23.06.2022 09:02
Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Yozgat, Sivas, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Van...

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Yozgat, Sivas, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Van ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Trakya kesiminde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı, güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

(İHA)

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Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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