Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı
23.11.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip lisesindeki sanat tarihi öğretmeni Semra Acar, Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı. Acar, "Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlattı. Sınıf başkanıydı. Arkadaşlarıyla çok iyi geçiniyordu, öğretmenlerine çok büyük saygı gösteriyordu. Şu an Türkiye'nin durumunu görüyoruz. Muasır devletler seviyesine her alanda geçtik. Afrika'yı fethettik diyebilirim. Afrika artık bizim bir parçamız oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'daki Piyalepaşa İlkokulu'ndan 1965'te, Fatih'teki bugün adını taşıyan Anadolu İmam Hatip Lisesinden 1973'te mezun oldu. O dönemki adı İstanbul İmam Hatip Lisesi olan okulda, Erdoğan'ın sanat tarihi öğretmeni Semra Acar konuştu. Şu an 82 yaşında olan Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı.

"İYİ Kİ GİTMİŞİM"

Acar, 1970 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki görevine başladığında başı açık olduğu için buradaki öğretmenlerce yadırgandığını ancak kısa sürede meslektaşlarıyla kaynaştığını ve okulda sevildiğini söyledi. Merve ve Ravza Kavakcı'nın annesi Gülhan Kavakcı'nın da aynı yıllarda okulda Almanca öğretmeni olduğunu belirten Acar, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde çok güzel günler geçirdiğinin altını çizdi.

"İyi ki gitmişim." dediği İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde dünya görüşünün değiştiğini ifade eden Acar, "Hamt, şükür ve kanaat duygularım zaten vardı fakat daha da vurgulandı. Bölüşmeyi, paylaşmayı orada daha da pekiştirdik." dedi.

"ORADA BİRÇOK ŞEY HAYATIMA GÜZELLİKLER KATTI"

Türkiye'nin hemen her ilinden çoğu yatılı öğrencisi bulunan okulun imkanlarının o dönem kısıtlı olduğunu ve bazı ihtiyaçların öğretmenlerce karşılandığını dile getiren Acar, buna rağmen İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin belirli standardı olan okullar arasında yer aldığını kaydetti.

Acar, haftanın üç günü okul menüsünde kapuska çıktığını, kendisinin de öğrencilerle birlikte aynı yemeği yediğini anlatarak, "Genelde onların masasına giderdim. Paylaştık, bölüştük ve orada birçok şey benim hayatıma güzellikler kattı." değerlendirmesini yaptı.

Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

"BENİM YAPAMADIKLARIMI CUMHURBAŞKANI'MIZ TEK TEK YAPTI"

Yaklaşık 5 yıl görev yaptığı okulda öğrencilere İslamiyet'in başlangıcından itibaren sanat eserlerini kapsayan eğitimler verdiğini, Selçuklu ve Osmanlı sanatını fazlasıyla irdelediklerini aktaran Acar, "Onun için benim bütün talebelerimin, özellikle Cumhurbaşkanı'mızın Selçuklu, Osmanlı hayranlığını görüyorsunuz. Demek ki onun da çok ilgisi varmış ki birçok şeyde özdeşleştik. Benim yapamadıklarımı, hayalimin çok ötesinde olan şeyleri değerli evladım, Cumhurbaşkanı'mız tek tek yaptı. Orhun Yazıtları'na kadar gidip tadilatlar yaptırdı." diye konuştu.

"ERDOĞAN OKULDA İZ BIRAKAN BİR ÖĞRENCİYDİ

Acar, çoğu öğrenci gibi lisede yatılı okuyan Erdoğan'ın başarılı ve farklı özelliklere sahip, okulunda iz bırakan bir öğrenci olduğunu dile getirdi.

Erdoğan'ın okulda kendisinin mümessili olduğunu ve birçok ortak çalışmaya imza attıklarını söyleyen Acar, imam hatip okullarından iyi insanların yetiştiğini, hemen hepsinin bir hedef ve vizyon ortaya koyduğunu belirtti.

O dönemde imam hatip okullarında okuyan çocukların hedeflerine giden yolda başarıya ulaşmak için çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Acar, "Başarmak için gelen çocuklar. Hepsi geçmişte ve bugün devlette çok iyi konumlarda oldular. Çok çok başarılı oldular, tabii Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, yol göstericiliğinde. Örnek aldılar onu. İmam hatiplilerin başarılarını hakikaten çok takdir ediyorum ve hepsini çok seviyorum." diye konuştu.

"HAKİKATEN LİDER OLARAK DOĞMUŞ BİR EVLATTI"

Erdoğan'ın liderlik özelliğinin o yıllarda da görülebildiğinin altını çizen Acar, şunları kaydetti:

"İnsanlar lider olarak doğmuyorlar, bu sonradan da olmuyor ama Cumhurbaşkanı'mızda bir farklılık vardı. Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlattı. Sınıfında da okulda da bütün öğretmen arkadaşlarımızın görüşü bu şekildeydi. Bir kere sınıf başkanıydı, bir kere korkunç spor yapıyor. Teneffüslerde, fırsatını bulduğu an spor yapıyordu, halen de yapıyor. Arada start vuruşu yaptığını, basketbol oynadığını görüyorum, hoşuma gidiyor, kendisine yakışıyor. Hitabeti müthiş, bir de münazara ve edebiyat kolu başkanıydı. Sık sık diğer okullarla münazaralar yapıldı. Kişisel olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mız hep birinci geldi, okula kupalar, ödüller getirdi. Onun şahsında okul onore oldu. Arkadaşlarıyla çok iyi geçiniyordu, öğretmenlerine çok büyük saygı gösteriyordu. 50 sene sonra dahi öğretmenlerini ahde vefayla evlerimizden aldı, evlerimize bıraktı. Dolmabahçe Sarayı, Adile Sultan, daha farklı yerlerde defalarca ağırladı. Saygıda kusur etmeden hepimizi taltif etti, mutlu oldu, bizleri mutlu etti. Allah ondan razı olsun."

"ONUN İÇİN SÜREKLİ FETİH DUASI OKUYORDUM"

Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve konuşmalarını sürekli takip ettiğini, onun için sürekli fetih duası okuduğunu söyleyerek, Erdoğan'ın öğretmeni olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

"MUASIR DEVLETLER SEVİYESİNE HER ALANDA GEÇTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılarının Türkiye'nin başarısı olduğunu kaydeden Acar, "Şu an Türkiye'nin durumunu görüyoruz. Muasır devletler seviyesine her alanda geçtik." ifadelerini kullandı.

Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

"AFRİKA'YI FETHETTİK DİYEBİLİRİM"

Acar, eski Türkiye'de bazı liderlerin dünya ülkelerinin liderleri karşısında çekindiğini belirterek, "One minute ile başlayan yükseliş vizyonu ve başarılar bugün artık nirvana yapmış durumda. Trump, biliyorsunuz, onu baş tacı etti. Putin'le çok şahsi ve özel ilişkileri var. Çin'deki ilgi ve alakayı gördünüz. Afrika'yı fethettik diyebilirim. Afrika artık bizim bir parçamız oldu. Asya öyle, Pakistan öyle, Avrupa hayran. Sevmeyenler de hayran. Ben liderlerin aile resimlerini çok seviyorum. Hepsine dikkat ederim. Yerleri belli ama salona girdiğinde yer açıyorlar, bir hayranlık var, gıpta var, bir özenme var. Çok büyük itibar kazandırdı Türkiye'ye, Allah razı olsun. Recep Tayyip Erdoğan demek dünyada barış demek." şeklinde konuştu.

SEMRA ACAR HAKKINDA

Öğrenciliğinden ve öğretmenlik yaptığı diğer okullardan da bahseden Semra Acar, 1943 yılında Ankara'da subay çocuğu olarak dünyaya geldiğini ve Türkiye'nin ilk özel okullarından birinde eğitim gördüğünü söyledi.

Lise hayatına TED Koleji'nde başladığını ancak babasının tayini dolayısıyla lise öğrenimini Kars'ta tamamladığını aktaran Acar, üniversite sınavında aldığı puanla hukuk fakültesine girebilecekken sanat tarihine olan ilgisi dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümüne kayıt yaptırdığını vurguladı.

Acar, iyi, güzel ve doğru kavramlarıyla tabir ettiği sanata zaafının bulunduğunu, çocuk yaşlarında camilere ve sanat eserlerine yakınlık duyduğunu ve keyifle gezdiği müzelerin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi.

İlk atamasının Samsun 19 Mayıs Lisesi'ne yapıldığını, Samsun'a gidip gelmekte zorlanacağı için babasının uyarısını dikkate alarak kaydını Eskişehir Atatürk Lisesi'ne taşıdığını anlatan Acar, burada 85-90 kişilik sınıflarda iki sene öğretmenlik yaptığını, ardından 1970 yılında eşinin işi dolayısıyla İstanbul'a geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Türkiye, Afrika, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi
Tahkim Kurulu cezaları onadı 149 hakemin kariyeri bitti Tahkim Kurulu cezaları onadı! 149 hakemin kariyeri bitti
Tam bir can pazarı Tur otobüsü ve otomobil çarpıştı Tam bir can pazarı! Tur otobüsü ve otomobil çarpıştı
IMF’den kritik Türkiye değerlendirmesi Enflasyon tahmini de verildi IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi
Aynı hastalık nüksetti Mehmet Ali Erbil fenalaştı Aynı hastalık nüksetti! Mehmet Ali Erbil fenalaştı
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor Personele 3 milyon dolar ödenecek Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek
Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran “faşist“ diyaloğu Yüzüne bakarak söyledi Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran "faşist" diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi
Paul Pogba, 811 gün sonra sahalara dönüyor Paul Pogba, 811 gün sonra sahalara dönüyor
İlçenin en ilginç yapısı Yanına yaklaşan şaşırıp kalıyor İlçenin en ilginç yapısı! Yanına yaklaşan şaşırıp kalıyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı İşte çıkan sonuç Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Partizan–Fenerbahçe maçında skandal pankart Partizan–Fenerbahçe maçında skandal pankart
Güzelleşeyim derken az daha kör oluyordu Güzelleşeyim derken az daha kör oluyordu
Türkiye’nin en pahalı evi satışa çıkarıldı Emlakçılar fiyat biçemiyor Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
TikTok’ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraber Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraber
5 kuruş ödemeyecekler Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor 5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye’ye geliyor Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Doğudaki ilimizde büyük heyecan 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı
Torreira’nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi
Koç Holding, Tayland’daki fabrikasını 1 Aralık itibarıyla kapatıyor Koç Holding, Tayland'daki fabrikasını 1 Aralık itibarıyla kapatıyor
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

11:31
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor
11:00
Makatına hava basılarak öldürülmüştü Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi
Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi
10:42
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti
10:33
Gürsel Tekin’den Kılıçdaroğlu’na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı
10:22
Koç Holding, Tayland’daki fabrikasını 1 Aralık itibarıyla kapatıyor
Koç Holding, Tayland'daki fabrikasını 1 Aralık itibarıyla kapatıyor
09:56
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi
09:40
Kral Kaybederse final yapıyor
Kral Kaybederse final yapıyor
09:05
22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu
22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu
08:58
G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisi kabul edildi
G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi
08:54
Aynı yolda yarım saatte iki kaza Yaralı sürücünün ilk sözü herkesi şaşırttı
Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralı sürücünün ilk sözü herkesi şaşırttı
07:16
Gustavo Petro’dan “darbe“ iddiası ABD’ye savaş restinde bulundu
Gustavo Petro'dan "darbe" iddiası! ABD'ye savaş restinde bulundu
05:49
Apartmanda doğal gaz patlaması Ev kısa sürede küle döndü
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü
02:08
Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti Kavganın nedeni inanılmaz
Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti! Kavganın nedeni inanılmaz
22:59
Okan Buruk duyurdu: Sakatlığı kötü gözüküyor
Okan Buruk duyurdu: Sakatlığı kötü gözüküyor
22:48
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye’ye gelecek
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek
22:31
’’H5N5’’ kuş gribinin bulaştığı ilk insan öldü
''H5N5'' kuş gribinin bulaştığı ilk insan öldü
22:02
5 gol, 2 kırmızı kart Galatasaray ikinci yarıda geri döndü
5 gol, 2 kırmızı kart! Galatasaray ikinci yarıda geri döndü
19:33
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı İtiraz eden de var kabul eden de
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! İtiraz eden de var kabul eden de
19:18
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2025 12:34:04. #7.12#
SON DAKİKA: Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.