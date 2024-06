Yarılanma (Halving) Nedir?

Kripto Rehberi

Yarılanma (Halving), kripto para dünyasında sıkça duyulan ve önemli bir kavramdır. Yarılanma, adından da anlaşılacağı gibi belirli bir zaman diliminde gerçekleşen ve bir şeyin yarıya indirildiği bir süreçtir. Kripto para dünyasında bu terim, madencilik ödüllerinin yarıya indirilmesini ifade eder. Örneğin Bitcoin'in yarılanmasından bahsediyorsak, bu Bitcoin madencilerinin blok ödüllerinin yarıya düştüğü anlamına gelir.

Yarılanma Neden Gerçekleşir?

Yarılanma, kripto para birimlerinin arzını kontrol etmek ve enflasyonu önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Kripto paraların yaratıcıları, belirli aralıklarla bu yarılanmayı gerçekleştirerek yeni kripto para arzını azaltır. Bu, toplam arzın sınırlı kalmasını sağlar ve bu sayede zamanla kripto paranın değerinin artması hedeflenir.

Bitcoin Yarılanması

Bitcoin (BTC), en popüler kripto para birimlerinden biridir ve yarılanma süreciyle tanınır. Bitcoin'de yarılanma her 210.000 blokta bir gerçekleşir. Her 210.000 blok ya da bir diğer değişle yarılanma yaklaşık her dört yılda bir olur. İlk başlarda, Bitcoin madencileri her blok için 50 Bitcoin ödül alıyordu. İlk yarılanmada bu ödül 25 Bitcoin'e, ikincisinde 12.5 Bitcoin'e, üçüncüsünde ise 6.25 Bitcoin'e düştü. İşte Bitcoin bu zamana kadarki tüm yarılan tarihleri ve ödüllerin değişimi şu şekilde:

1. 28 Kasım 2012: 50 BTC'den 25 BTC'ye

2. 9 Temmuz 2016: 25 BTC'den 12,5 BTC'ye

3. 11 Mayıs 2020: 12,5 BTC'den 6,25 BTC'ye

4. 19 Nisan 2024: 6.25 BTC'den 3.125 BTC'ye

5. (Beklenen) 17 Nisan 2028: 3.125 BTC'den 1.5625 BTC'ye

Yarılanmanın Etkileri

Yarılanmanın kripto para piyasasında çeşitli etkileri vardır:

• Arz Azalması: Yarılanma, piyasadaki yeni Bitcoin miktarını azaltır, bu da arz ve talep dengesi üzerinde etkili olabilir.

• Fiyat Artışı: Geçmişte, yarılanma genellikle Bitcoin fiyatında artışa neden olmuştur. Ancak bu her zaman kesin değildir ve piyasadaki diğer faktörler de fiyatı etkiler.

• Madencilik Kazançları: Madenciler için blok ödüllerinin yarıya düşmesi, onların kazançlarını doğrudan etkiler. Bu durum, madencilik faaliyetlerinin kârlılığını düşürebilir.

Yarılanma, kripto para dünyasında arzı kısıtlayarak ve kıtlık yaratarak değer artışını teşvik eden bir stratejidir. Özellikle Bitcoin gibi kripto para birimlerinde, yarılanma olayları büyük ilgi görür ve piyasalar üzerinde önemli etkiler yaratabilir.