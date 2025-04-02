Adana Tiyatro Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adana Tiyatro Festivali Başladı

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24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, çeşitli gösterilerle görkemli bir başlangıç yaptı.

02.04.2025 10:47
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"Devlet Tiyatroları-Sabancı 24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali" başladı

ADANA - "Devlet Tiyatroları-Sabancı 24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali" dün gece şehrin bir çok yerinde yapılan gösterilerle görkemli bir şekilde başladı.

"Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında organize edilen festivalin açılışı, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda kortej yürüyüşüyle başladı. Hayriye Kemal Kusun İlkokulu önünden başlayan kortejde, Hollandalı Close Act Tiyatrosu gösteri yaptı. Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden gösteriyi, vatandaşlar da yağmur yağmasına rağmen takip etti. Bir birinden ilginç gösteriyi görmek isteyen vatandaşlar yağmura rağmen Adana sokaklarını doldurdu. Garın önünde yapılan gösteri vatandaşların çok ilgisini çekti. Özellikle gençler ve çocuklar gösteriye yoğun ilgi gösterdi.

Yürüyüşün ardından festivalin resmi açılış töreni bir otelde gerçekleştirildi.

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunan ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" sahibini buldu. Ödülün bu seneki sahibi oyuncu Arsen Gürzap oldu.

Festivalde 27 Nisan'a kadar Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Sivas, Trabzon ve Van devlet tiyatroları, Kocaeli Şehir Tiyatrosu ile bazı özel tiyatrolar çeşitli oyunlarını sahneleyecek.

Yurt dışından da Hollanda, Fransa, Gürcistan, Almanya, Polonya, İspanya, Kazakistan ve Brezilya tiyatro grupları, oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Toplam 45 tiyatro topluluğunun sahne alacağı festivalde, yazarlık, Karagöz yapım ve oynatımı, sihirli şapkalar ve çocuklarla resim atölyeleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Adana Tiyatro Festivali Başladı - Son Dakika

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