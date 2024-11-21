Annem Ankara: Gerçek Bir Hayat Hikayesi Ekranda - Son Dakika
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Kültür Sanat

Annem Ankara: Gerçek Bir Hayat Hikayesi Ekranda

Annem Ankara: Gerçek Bir Hayat Hikayesi Ekranda

'Annem Ankara', 90'lı yılların Türkiye'sinde geçerek bir anne ve çocuklarının zorlu yaşam mücadelesini konu alıyor. Başrollerde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı dizi, gerçek bir yaşam öyküsü olmasıyla dikkat çekiyor.

21.11.2024 14:53  Güncelleme: 16:11
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GERÇEK bir hayat hikayesini ekrana yansıtan 'Annem Ankara', ilk bölümüyle bir anda ülke gündemine girdi. Başrollerini Bergüzar Korel (Zuhal) ve Mehmet Günsür'ün (Hasan) paylaştığı dizi izleyenleri ağlatırken sosyal medyayı da yıktı geçti. 90'lı yılların Ankara'sında üç çocuğuyla ortada kalan Zuhal'in, halk ekmek büfesinde hayat mücadelesi vermesi yüreklere dokundu.

Kanal D'nin yeni projesi BKM imzalı Annem Ankara, ilk bölümüyle ekrana geldi. Annem Ankara ekibi, BKM Mutfak Uniq'de gerçekleşen izleme programında buluştu. Dizinin tüm oyuncu kadrosunun yer aldığı etkinliğe Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı'nın yanı sıra yapımcı Necati Akpınar, senarist Başak Angigün ile birlikte BKM yöneticileri ve başrol oyuncusu Bergüzar Korel'in eşi Halit Ergenç de katıldı.

FARKI, GERÇEK OLMASI

Demirören Medya TV Grup Başkanı Yancı, muhteşem bir dizinin izleyiciyle buluştuğunu bu nedenle çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek "Annem Ankara ile kimi zaman ağlayacağız, kimi zaman güleceğiz. Bu projeyi diğer dizilerden ayıran çok önemli bir özelliği var o da gerçek bir yaşam öyküsü olması. Dizide hiç kurgu yok, her şey gerçek. Bu gerçekçilik duygusunun hepimize geçeceğini düşünüyorum" dedi.

ANLATILMAZ YAŞANIR

Dizinin seyirciye büyük bir seyir keyfi sunacağına değinen Yancı "Zuhal ve üç evladının hikayesini izleyeceğiz. 'Anlatılmaz Yaşanır.' diye bir söz vardır. Bu söz tam da Annem Ankara için yazılmış diyebilirim. Yapımcımız Necati Akpınar'ın kaptanlığındaki tüm kadroya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÇOK HEYECANLIYIM

Dizinin başrol oyuncusu Bergüzar Korel, 'Vatanım Sensin'den sonra yeniden Kanal D ekranında seyircisi ile buluştu. "Uzun bir aradan sonra televizyon ekranına yeniden Kanal D ile dönmekten dolayı çok heyecanlıyım" diyen Korel, Annem Ankara'nın oya gibi işlenen gerçek bir hikaye olduğunu söyledi.

ÇOCUKLARI İÇİN KAPLAN

Dizide hayat verdiği Zuhal karakterine de değinen güzel oyuncu Korel, "Zuhal aslında üç çocuğu ile ayakta kalmaya çalışan umutlu bir kadın. Onu, hikayemizin sahibi senaristimiz Başak Bey'in cümlesi ile tanımlarsak 'Çocukları söz konusu olduğunda kaplan kesilen bir kadın.' olarak yorumlayabilirim. Tıpkı birçok anne gibi" dedi.

HERKESİN KALBİNE DOKUNACAK

Dizide Hasan'ı canlandıran Mehmet Günsür ise televizyona tekrar döndüğü için çok mutlu olduğunu anlatarak "Bu hikayeye çok güveniyorum çünkü çok özel bir senaryo. O yüzden herkesin kalbine dokunacağına inanıyorum" diye konuştu.

90'LARA ÖZLEM

Dizinin 90'lı yıllarda geçmesine değinen Günsür, "Tüm dünyada geçmişe dair bir özlem var. Türkiye'de de 90'lara acayip bir özlem var. Herkes o yıllara ait kendinden bir şeyler bulacak" dedi.

GENİŞ VE GÜÇLÜ KADRO

Yapımını BKM'nin üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür ile birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyan Annem Ankara, çarşamba akşamları Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Kaynak: DHA

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