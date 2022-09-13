Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla nedeniyle sınırlı sayıda katılımla düzenlenen 74. Emmy Ödülleri, muhteşem bir törenle sahiplerine verildi. Saturday Night Live'dan Kenan Thompson'ın ev sahipliğini yaptığı gecede televizyonun en iyi isimleri bir araya geldi.
Geçtiğimiz senenin aksine ünlü isimlerin akın ettiği gecede şıklık yarışı yaşandı. Törende boy gösteren ünlü kadınlar, desenli ve dekolteli kıyafetleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Son Dakika › Magazin › 74'üncü Emmy Ödül Töreni şıklık yarışına sahne oldu! İşte ünlü isimlerin kırmızı halı pozları - Son Dakika