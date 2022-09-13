74'üncü Emmy Ödül Töreni şıklık yarışına sahne oldu! İşte ünlü isimlerin kırmızı halı pozları - Son Dakika
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74'üncü Emmy Ödül Töreni şıklık yarışına sahne oldu! İşte ünlü isimlerin kırmızı halı pozları

13.09.2022 10:45
74'üncü Emmy Ödül Töreni şıklık yarışına sahne oldu! İşte ünlü isimlerin kırmızı halı pozları

Academy of Television Arts & Sciences tarafından, ABD primetime televizyon programcılığının değerlendirilmesiyle sanatçılara verilen Emmy Ödülleri, sahiplerine teslim edildi. Canlı olarak yayınlanan törenin kırmızı halısında ise ünlüler arasında şıklık yarışı vardı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla nedeniyle sınırlı sayıda katılımla düzenlenen 74. Emmy Ödülleri, muhteşem bir törenle sahiplerine verildi. Saturday Night Live'dan Kenan Thompson'ın ev sahipliğini yaptığı gecede televizyonun en iyi isimleri bir araya geldi.

KIYAFETLERLE DİKKAT ÇEKTİLER

Geçtiğimiz senenin aksine ünlü isimlerin akın ettiği gecede şıklık yarışı yaşandı. Törende boy gösteren ünlü kadınlar, desenli ve dekolteli kıyafetleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

İşte ünlülerin kırmızı halı şıklığı...

Zendaya

74'üncü Emmy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Ünlü isimler, kırmızı halıda adeta şov yaptı

Lizzo

74'üncü Emmy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Ünlü isimler, kırmızı halıda adeta şov yaptı

Sydney Sweeney

74'üncü Emmy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Ünlü isimler, kırmızı halıda adeta şov yaptı

Lisa Ann Walter

74'üncü Emmy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Ünlü isimler, kırmızı halıda adeta şov yaptı

Hoyeon

74'üncü Emmy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Ünlü isimler, kırmızı halıda adeta şov yaptı

Ariana DeBose

74'üncü Emmy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Ünlü isimler, kırmızı halıda adeta şov yaptı

Sarah Snook

74'üncü Emmy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Ünlü isimler, kırmızı halıda adeta şov yaptı

Brian Cox veNicole Ansari-Cox

74'üncü Emmy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Ünlü isimler, kırmızı halıda adeta şov yaptı

Alexandra Daddario

74'üncü Emmy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Ünlü isimler, kırmızı halıda adeta şov yaptı

Kaitlin Olson

74'üncü Emmy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Ünlü isimler, kırmızı halıda adeta şov yaptı

Mindy Kaling

74'üncü Emmy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Ünlü isimler, kırmızı halıda adeta şov yaptı

Britt Lower

74'üncü Emmy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Ünlü isimler, kırmızı halıda adeta şov yaptı

Connie Britto

74'üncü Emmy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Ünlü isimler, kırmızı halıda adeta şov yaptı

Jamie Lee

74'üncü Emmy Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! Ünlü isimler, kırmızı halıda adeta şov yaptı
HBO yapımları silip süpürdü! 74. Emmy Ödülleri açıklandı
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 74'üncü Emmy Ödül Töreni şıklık yarışına sahne oldu! İşte ünlü isimlerin kırmızı halı pozları - Son Dakika


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