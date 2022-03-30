Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres - Son Dakika
Üye Girişi

Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres

30.03.2022 12:30

Söylemezsem Olmaz programı yorumcuları Hakan Sabancı ve Şeyma Subaşı'nın aşk iddiası hakkında konuşurken "Şeyma'nın da Aygün Aydın'dan farkı yok" deyince Aydın'da jet hızında cevap geldi. Şeyma Subaşı için "Milli metres" ifadesini kullanan Aygün Aydın, Arzu Sabancı, Hakan Sabancı ve Nazlı Kayı hakkında da demediğini bırakmadı.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı'nın şimdilerde Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Söylemezsem Olmaz yorumcuları da aşk iddiasını konuşurken Hakan Sabancı'nın eski aşkı Aygün Aydın ve Subaşı'nın aynı tarzda insanlar olduğunu söyledi. Yine Sabancı olayında adı geçen Aygün Aydın ise sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak herkesi topa tuttu.

"BEN ŞEYMA GİBİ BABAM YAŞINDAKİ ADAMLARI CÜZDAN OLARAK KULLANMADIM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Aydın, "Şimdi gördüm 'Şeyma ile Aygün'ün farkı yok' demişler. Hayır canım düzelteyim ben evli erkekleri ayartıp başka kadınların, çocukların hakkında girmiyorum ya da babam yaşındaki adamları cüzdan olarak kullanmıyorum biz aynı kulvarda değiliz. Ben yalnızca bekar bir adama aşık oldum kötü biri çıkınca da her insan gibi sadece üzüldüm hepsi bu. Biz Şeyma'yla aynı kulvarda değiliz. Ben yıllarca ister takdin edin ister etmeyin ekranlarda çalıştım. Büyük küçük rol demeden oyunculuk yaptım. Yeri geldi kendi işimi yaptım yeri geldi garsonluk yaptım zengin adamların üzerinden asalak gibi yaşayıp başkalarının malıyla hava atmadım hiçbir zaman. Bunu daha önce de söylemiştim şimdi de bu lafımın arkasındayım" dedi.

Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı: Milli metres

ARZU SABANCI'YI DA HEDEF ALDI

Paylaşımında Arzu Sabancı ve Hakan Sabancı'yı da hedef alan Aydın, "Arzucum ve Hakancım sizin için ideal kadının eski milli metresler olduğunu bilseydim bana yaşattıklarınız için kendimi bunca zamana hiç bu kadar üzmezdim" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BENİ ASALAK BİR METRESLE AYNI KEFEYE KOYAMAZ"

Bu zamana kadar rol aldığı projeleri paylaşan Aygün Aydın, "Kim ne derse desin benim alnım açık yüzüm ak! Kimsenin beni asalak bir metresle aynı kefeye koymasına müsaade etmem, ettirmem" dedi.

Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı: Milli metres

"BEN HAKAN'LA VAR OLMADIM"

"Ben Hakan'la var olmadım" diyen ünlü isim sözlerine şöyle devam etti: "Buraya 65 projeyi tek tek açmayacağım ama benim yalnızca Hakan'la var olmuşum gibi lanse edilmesinden ve emeklerimin yok sayılmasından, metreslerle aynı kefeye konmaktan çok sıkıldım. Tatile geldim burada bile huzur vermediniz. 1 milyonluk hesabımı çalmanızdaki ve benim adıma karalama kampanyası yapmanızdaki emek hırsızlığından söz etmiyorum bile. Ama şunu unutmayın ben hiç kimse ile var olmadım bu camiada hiç kimsenin yokluğuyla da yok olmayacağım. Çünkü ben başkaları gibi asalak değilim. Hele metres hiç değilim. Kimse benim alın terimi yok sayamaz."

Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı: Milli metres

"NAZLI KAYI, SIRTINI SİNSİ YILANA YASLAMIŞSIN"

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı'nın Şeyma Subaşı ile olan fotoğrafını paylaşan Aygün Aydın, "Sana da yazıklar olsun Nazlı. Ben de zamanında iyi bir insan sanıyordum ama hiç öyle biri değil. Dikkat et Nazlı sırtını sinsi yılanlara yaslamışsın" diyerek sitem etti.

Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı: Milli metres
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı: Milli metres
Hakan Sabancı ve Şeyma Subaşı
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı: Milli metres
Arzu Sabancı ve Hakan Sabancı
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı: Milli metres
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı: Milli metres
YORUMLAR
500
Aşk Sorularına Cevap Yok! Aşk Sorularına Cevap Yok! Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul'da Yakalandı! Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul'da Yakalandı!

Hakan Sabancı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres
12:14 Putin'in keskin nişancısı "Bagira", Ukrayna ordusunun elinde! Yaralandıktan sonra birliği tarafından terk edilmiş
11:57 Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak cinayetinde karar verildi!
11:54 İtalyan fenomen Carol Maltesi öldürüldü, parçalandı, yüzü yakıldı: Cinayeti hayranları çözdü
11:45 Gram altının fiyatı 905 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:34 Çeçen lider Kadirov'dan akılalmaz hamle! 14 yaşındaki oğlu Adam'ı Mariupol'e Ruslar için savaşmaya gönderdi
11:33 Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Nagihan, kızının eski fotoğrafını görünce sinirlendi! Eski eşine isyan etti
11:28 Galatasaray'da yeni yönetim Torrent'i göndermek isterse, bedeli çok ağır olacak!
11:20 30 Mart 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 14,66'dan işlem görüyor
11:20 Akşener, Cumhurbaşkanı'na seslendi: Şifa formüllerini bırak, millet karnını nasıl doyuracak onu anlat!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 12:35:37. #1.13#
SON DAKİKA: Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement