Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres - Son Dakika

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı'nın şimdilerde Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Söylemezsem Olmaz yorumcuları da aşk iddiasını konuşurken Hakan Sabancı'nın eski aşkı Aygün Aydın ve Subaşı'nın aynı tarzda insanlar olduğunu söyledi. Yine Sabancı olayında adı geçen Aygün Aydın ise sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak herkesi topa tuttu.

"BEN ŞEYMA GİBİ BABAM YAŞINDAKİ ADAMLARI CÜZDAN OLARAK KULLANMADIM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Aydın, "Şimdi gördüm 'Şeyma ile Aygün'ün farkı yok' demişler. Hayır canım düzelteyim ben evli erkekleri ayartıp başka kadınların, çocukların hakkında girmiyorum ya da babam yaşındaki adamları cüzdan olarak kullanmıyorum biz aynı kulvarda değiliz. Ben yalnızca bekar bir adama aşık oldum kötü biri çıkınca da her insan gibi sadece üzüldüm hepsi bu. Biz Şeyma'yla aynı kulvarda değiliz. Ben yıllarca ister takdin edin ister etmeyin ekranlarda çalıştım. Büyük küçük rol demeden oyunculuk yaptım. Yeri geldi kendi işimi yaptım yeri geldi garsonluk yaptım zengin adamların üzerinden asalak gibi yaşayıp başkalarının malıyla hava atmadım hiçbir zaman. Bunu daha önce de söylemiştim şimdi de bu lafımın arkasındayım" dedi.

ARZU SABANCI'YI DA HEDEF ALDI

Paylaşımında Arzu Sabancı ve Hakan Sabancı'yı da hedef alan Aydın, "Arzucum ve Hakancım sizin için ideal kadının eski milli metresler olduğunu bilseydim bana yaşattıklarınız için kendimi bunca zamana hiç bu kadar üzmezdim" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BENİ ASALAK BİR METRESLE AYNI KEFEYE KOYAMAZ"

Bu zamana kadar rol aldığı projeleri paylaşan Aygün Aydın, "Kim ne derse desin benim alnım açık yüzüm ak! Kimsenin beni asalak bir metresle aynı kefeye koymasına müsaade etmem, ettirmem" dedi.

"BEN HAKAN'LA VAR OLMADIM"

"Ben Hakan'la var olmadım" diyen ünlü isim sözlerine şöyle devam etti: "Buraya 65 projeyi tek tek açmayacağım ama benim yalnızca Hakan'la var olmuşum gibi lanse edilmesinden ve emeklerimin yok sayılmasından, metreslerle aynı kefeye konmaktan çok sıkıldım. Tatile geldim burada bile huzur vermediniz. 1 milyonluk hesabımı çalmanızdaki ve benim adıma karalama kampanyası yapmanızdaki emek hırsızlığından söz etmiyorum bile. Ama şunu unutmayın ben hiç kimse ile var olmadım bu camiada hiç kimsenin yokluğuyla da yok olmayacağım. Çünkü ben başkaları gibi asalak değilim. Hele metres hiç değilim. Kimse benim alın terimi yok sayamaz."

"NAZLI KAYI, SIRTINI SİNSİ YILANA YASLAMIŞSIN"

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı'nın Şeyma Subaşı ile olan fotoğrafını paylaşan Aygün Aydın, "Sana da yazıklar olsun Nazlı. Ben de zamanında iyi bir insan sanıyordum ama hiç öyle biri değil. Dikkat et Nazlı sırtını sinsi yılanlara yaslamışsın" diyerek sitem etti.

Hakan Sabancı ve Şeyma Subaşı