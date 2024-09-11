Aşkları Survivor'da başlamıştı! Sude Burcu ve Mert Öcal'ın düğün tarihi netleşti

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Survivor 2022'de yakınlaşan ve isimleri aşk üçgenine karışan Sude Burcu ile oyuncu Mert Öcal, nikah masasına oturuyor. 2 yıldır düğün hazırlığı yapan ikilinin nikah tarihi de netleşti.

"DOĞUM GÜNÜMDE EVLENECEĞİZ"

2 sene önce aile arasında yapılan bir törene nişanlanan çift, dün akşam bir markanın davetinde kamera karşısına geçti. Magazin Burada'ya yaptıkları açıklamadan hazırlıklara devam ettiklerini ve çok heyecanlı olduklarını belirten ikiliden Mert Öcal, "Sude'nin davul ve zurnayla işi yok, her konuda anlayışlı. Benim de öyle, o kadar gürültü patırtı yapıp komşuları rahatsız etmeye gerek yok. Direkt düğüne giderek eğleneceğiz. Zaten herkes düğüne geleceği için konvoy için falan milleti yormaya gerek yok. 29 Eylül'de evleneceğiz. Benim doğum günüm. 2 sene önce doğum günümde Sude'ye evlilik teklifi etmiştim" dedi.

SURVIVOR'DA 3 İLİŞKİ OLAYI

Sude Burcu ile Mert Öcal, Survivor'da mücadele ederken yakınlaşmıştı. Nisa da Mert'in eski Survivor yarışmacılarından Makbule ile sevgili olduğunu söyleyerek Nisa'ya sert çıkmıştı. Mert yasak aşk iddiasını yalanlarken ağlayarak konuşan Sude de Mert'e güvendiğini söyleyerek birlikteliğine devam etmişti.