Çok sayıda işçinin yaşamını yitirdiği Bartın'daki maden faciası sonrası ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi

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Bartın'da maden ocağında patlama! Ölü ve yaralılar var

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patlaması ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 350 metre aşağıda meydana gelen patlamada çok sayıda işçi hayatını kaybetti. Türkiye'nin tek yürek olduğu madende kurtarma çalışmaları devam ederken ünlü isimlerden de destek paylaşımları gecikmedi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Maden ocağından gelen ilk bilgilere göre patlamanın 350 metre aşağıda meydana geldiği ve yer altında işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler, işçileri kurtarmak adına acilen çalışma başlatırken, maden ocağında toplamda 400 işçinin çalıştığı ve patlamanın 4-12 vardiyasındaki işçilerin çalışmaları sırasında meydana geldiği kaydedildi.

İLLERDEN DESTEK EKİP YOLLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan da patlamaya ilişkin açıklama geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada çeşitli illerdeki ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtilerek, "Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ACUN ILICALI

"Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Dualarımız mahsur kalan işçi kardeşlerimiz ile. Geçmiş olsun."

EZGİ MOLA

"Geçmiş olsun Bartın"

TARKAN

"Geçmiş olsun Bartın"

BARIŞ ATAY

"Yine bir maden faciası… Soma katliamının yaşandığı bir ülkede, artık bir facianın daha açıklaması olamaz. Birilerinin dediği gibi 'fıtrat' değil bu. İşçilerin hak ettiği, insanca çalışma ve yaşam koşulları! Bunu sağlamak zorundasınız! Geçmiş olsun ve başımız sağ olsun."

EBRU GÜNDEŞ

"Bartın'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerimize Allah'ta rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız sizinle."

SEREN SERENGİL

SİMGE SAĞIN

İREM DERİCİ

HAKAN URAL





BUSE VAROL