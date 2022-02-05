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Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, sosyal medyayı sallıyor - Son Dakika

Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, sosyal medyayı sallıyor

05.02.2022 12:31

32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan, kendisinden 25 yaş büyük olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile nikah masasına oturdu. Evlilik haberi sonrası merak edilen Özkan, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla gündem oldu.

Geçtiğimiz yıl boşanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle haber spikeri Mehtap Özkan'la evlendi. Aile arasında yapılan törenle dünya evine giren çiftin arasında 25 yaş fark var.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bu zamana kadar çeşitli kanalda görev alan ve şimdilerde Habertürk'te haber spikerliği yapan Mehtap Özkan'ın kim olduğu ise merak konusu oldu. 1990 yılında dünyaya gelen Özkan, başarılı kariyerinin yanı sıra Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Instagram'da 95 bine yakın takipçisi bulunan Özkan, hesabını da gizli kullanıyor.

İşte Mehtap Özkan'ın dikkat çeken bazı paylaşımları...

Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor
Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor
Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor
Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor
Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor
Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor
Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor
Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor
Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor
Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor
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Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Tekin, Milletvekili, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, sosyal medyayı sallıyor - Son Dakika Magazin


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