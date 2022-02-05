Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, sosyal medyayı sallıyor

Geçtiğimiz yıl boşanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle haber spikeri Mehtap Özkan'la evlendi. Aile arasında yapılan törenle dünya evine giren çiftin arasında 25 yaş fark var.
Bu zamana kadar çeşitli kanalda görev alan ve şimdilerde Habertürk'te haber spikerliği yapan Mehtap Özkan'ın kim olduğu ise merak konusu oldu. 1990 yılında dünyaya gelen Özkan, başarılı kariyerinin yanı sıra Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Instagram'da 95 bine yakın takipçisi bulunan Özkan, hesabını da gizli kullanıyor.
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