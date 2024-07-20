İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi

İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi

Rol aldığı diziler ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren genç oyuncu İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi. Oyuncunun yeni imajı sevenlerinden tam not aldı.

20.07.2024 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinde başrol oynayan ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen İlayda Alişan, imaj değişikliğine gitti.

2 gün önce uzun kullandığı saçlarını omuz hizasında kestiren İlayda Alişan, dün bir kez daha kuaförün yolunu tuttu. Karar değiştiren genç oyuncu, bu sefer de saçlarını kısacık kestirdi. 3,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni imajını paylaşan İlayda Alişan, "Giderek kısalan saçlarımı sevdiniz mi?" notunu düştü. Yeni imajı takipçileri tarafından çok beğenilen Alişan'a sevgilisinden yorum gecikmedi. Alişan'ın yeni imajına yorum yapan Oğulcan Engin "Git gide kısalıyor" derken Perihan Savaş da "Ama benim kesmem lazımdı. Olsun çok yakışmış güzellik" dedi.

İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi

Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa: Bize ne bundan 6 0 Yanıtla
  • Egemen Seymen: Haber değeri taşımayan haber 0 0 Yanıtla

12:43 KKTC’deki törende dikkat çeken anlar Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet
11:33 Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride! Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak
09:58 KKTC’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis’e sataşma dedim KKTC'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis'e sataşma dedim
09:47 Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto Bakanlık devreye girdi Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto! Bakanlık devreye girdi
14:08 Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü
13:58 Satışlarda patlama yaşanıyor Arda Güler İspanya’yı sallamaya devam ediyor Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor
13:54 İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
13:44 Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti
12:35 Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi
12:22 Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı
12:18 Tam 7 kilo verdi Wanda Nara’dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü
11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
10:53 Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
10:29 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Vincenzo Montella kararı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Vincenzo Montella kararı
10:24 Kendilerini uyaran komşularının kemiklerini kırıp, annesini darbettiler Kendilerini uyaran komşularının kemiklerini kırıp, annesini darbettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 15:03:14. #1.13#
SON DAKİKA: İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement