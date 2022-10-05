Magazinkolik Özel / Bülent Ersoy… "50 YILDIR HİÇBİR KONSERİM İŞSİZLİKTEN İPTAL OLMADI" - Son Dakika
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Magazinkolik Özel / Bülent Ersoy… "50 YILDIR HİÇBİR KONSERİM İŞSİZLİKTEN İPTAL OLMADI"

05.10.2022 04:37
Magazinkolik Özel / Bülent Ersoy… "50 YILDIR HİÇBİR KONSERİM İŞSİZLİKTEN İPTAL OLMADI"

Diva, bildiğiniz gibi bir açıklama yaparak İstanbul Kuruçeşme Açıkhava konserini iptal ettiğini sevenlerine duyurmuştu… Ardından da gerek geleneksel, gerek sosyal, gerekse ekranlarda bir sürü spekülasyon yapılmıştı… İşte Genel Yayın Yönetmenimiz Nurcan Sabur konuyu Bülent Ersoy’a açtı ve kendisinden konuyla ilgili açıklama istedi

Bülent Ersoy, 30 Eylül günü sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı;

"TEK TARAFLI KONSERİMİ İPTAL ETTİM"

"Pek muhterem takipçilerim ve saygıdeğer sanatsever velinimetin dinleyicilerim...

9 Ekim tarihindeki sayın Polat Yağcı beyefendinin emr-ü iradelerinde gerçekleşecek olan konserimi sayın Yağcı ile aramdaki gerçekleşen bazı olumsuz diskosyonlarımız gereği tek taraflı şahsım olarak icra-i faaliyet edecek olduğum bu konserimi iptal ettiğimi zaat-ı şahanelerinizle paylaşmayı lüzumlu gördüm" dedi.

Yapımcıyla anlaşmayan Bülent Ersoy konserini iptal etti, açıklamayı görenler anlamakta güçlük çekti

Diva'nın bu açıklamasının ardından bazı çevrelerde Bülent Erdoy konserinin biletleri satılamadığı için iptal edildiği yazılmış ve konu bazı magazin masalarına yatırılmıştı…

İşte Genel Yayın Yönetmenimiz Nurcan Sabur, Bülent Ersoy ile konuştu ve bu iddia hakkındaki görüşlerini sordu.

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"- Efendim akıl var mantık var; bugün hangi konser olursa olsun tam tamına 11 gün öncesinden iptal edilebilir mi? 11 gün öncesinden bilet satılıp satılmayacağını kim öngörebilir ki?..

Bizim sayın Polat Yağcı ile olan anlaşmazlığımız asla işimizle alakalı değil ve tamamen kişisel…

Ayrıca o konserlerin otobüslerle insanlar getirilerek nasıl doldurulduğunu herkes biliyor, farzı misal öyle bir durum olmuş dahi olsa benim konserimi mi dolduramayacaklar…

Ben 50 yıllık sanat hayatımda bilet satılmadı, ya da müşteri gelmedi diye 1 tek konserimi dahi iptal etmedim. Verdiğim konserlerin hemen hemen tamamında zınka zıng ağzına kadar dolu salonlarda muhterem seyirci ve dinleyicilerime ulaştım.

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Kaynak: Magazinkolik

Bülent Ersoy, Polat Yağcı, Eylül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Magazinkolik Özel / Bülent Ersoy… '50 YILDIR HİÇBİR KONSERİM İŞSİZLİKTEN İPTAL OLMADI' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Magazinkolik Özel / Bülent Ersoy… "50 YILDIR HİÇBİR KONSERİM İŞSİZLİKTEN İPTAL OLMADI" - Son Dakika
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