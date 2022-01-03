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Psikolojik sorunlar yaşayan o isim MasterChef'e veda etti! - Son Dakika

Psikolojik sorunlar yaşayan o isim MasterChef'e veda etti!

03.01.2022 11:12
Psikolojik sorunlar yaşayan o isim MasterChef'e veda etti!

MasterChef Türkiye'nin, 2 Ocak Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'ten elenen o ismin psikolojik sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Finale doğru yaklaşan MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan Burcu, Hasan ve Tahsin tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Yarışmacılar iki ayrı turda en yüksek puana ulaşmak için mücadele etti. Yarışmacıların kaderini ise uskumru dolması belirledi. Tadımlardan sonra ise ünlü şeflerin verdiği puanlar toplandı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Final yapmaya hazırlanan MasterChef'te haftanın eleme adayları Burcu, Hasan ve Tahsin yarışmaya devam edebilmek için iki ayrı turda tezgah başına geçti. Şeflerin oylamasında ise en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef Türkiye 2021'e veda etti.

ELEME GECESİNDE BÜYÜK YARIŞ

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Burcu, Tahsin ve Hasan eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Yarışmacılar şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak ve elenmemek için büyük mücadele verdi.

Yarışmanın ilk etabında yarışmacılar, şeflerin verdiği ana ürün olan kestaneyi kullanarak güzel tabaklar çıkarmaya çalıştı. İlk etap sonunda şefler tadım yaptı ve performansa göre yarışmacıları puanladı. MasterChef eleme gecesindeki ilk turda Tahsin 23, Hasan 22 ve Burcu ise 10 puan topladı.

ŞEFLERDEN EN YÜKSEK PUANI ALDI!

MasterChef eleme gecesindeki ikinci turda ise yarışmacılardan Somer Sivrioğlu'nun tarifiyle uskumru dolması yapmaları istendi.

Verilen süre sonunda ünlü şefler, yarışmacıların yemeklerini tadarak puanlarını verdi. İki turda da şeflerden en yüksek puanı alan isim Tahsin oldu. Toplamda 45 puana ulaşan Tahsin, MasterChef'te ilk 5 yarışmacı arasına girmeyi başardı.

MASTERCHEF'E VEDA EDEN KİM OLDU?

Şeflerin oylamaları sonucunda Burcu toplamda 27, Hasan ise 36 puan aldı. Böylece MasterChef Türkiye'den elenen son yarışmacı Burcu Önal oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Şeflerin elendiğini açıklamasından sonra veda konuşması yapan Burcu duygusal anlar yaşadı. MasterChef'ten elenen Burcu veda anında gözyaşlarını tutamadı.

"PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIM"

Burcu, "Buraya şampiyon olmak için geldim ama en büyük amacım pijamayla evden çıkan Burcu'nun olduğunu göstermekti. Gerektiği zaman 32 saat çalıştım, uyumadan eğitimleri aldım. Babamın ya da ailemin bana sunup geride bıraktığı her şeyi o evden çıkarken yemin etmiştim. Burada kaybetmiş olabilirim ama hayat bana her zaman kazandığımı gösteriyor. Gerçekten burada çok psikolojik sorunlar yaşadım. Ben evden çıktığımda 16 yaşımdan beri mücadeleyi veriyorum. Size çok teşekkür ediyorum" dedi.

MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

Masterchef Burcu, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında doğdu. Önal, küçük yaşlardan itibaren Filipinli bir ailede, sonraki yıllarda ise Çinli bir ailede büyüdü. Burcu Önal aslen Diyarbakırlıdır. Önal, ilk yemeğini 13 yaşındayken yaptığını ifade etmektedir. İlk yemeğinin Mantı olduğunu aktaran Burcu Önal, zamanla Asya mutfağında ve mantı türü yemeklerde uzmanlaştığını söylemektedir. MasterChef Burcu Önal, İbrahim Önal ile evli.

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Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Psikolojik sorunlar yaşayan o isim MasterChef'e veda etti! - Son Dakika Magazin


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