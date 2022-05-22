Restoranda Feci Ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu'ndan Flaş Açıklama - Son Dakika
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Restoranda Feci Ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu'ndan Flaş Açıklama

22.05.2022 14:51
Restoranda Feci Ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu'ndan Flaş Açıklama

Masterchef jüriliği ile bilinen ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Nispetiye Caddesi'ndeki restoranında istinat duvarı müşterilerin üzerine çöktü. Yaşanan ölüm sonrası masterchef Somer Sivrioğlu'nun restoranından son dakika açıklaması geldi.

İstanbul Etiler'deki Nispetiye Caddesi üzerinde ünlü şef Somer Sivrioğlu'na ait restoranın istinat duvarı çöktü. Beton parçaları, restorana yemeğe gelen 6 kişilik arkadaş grubunun üstüne düştü. Yabancı uyruklu Ahmet Salim Subbed ve Bahaettin Shanableh, çöken duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ESKİ DİPLOMAT HAYATINI KAYBETTİ

Yıkıntının altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan eski diplomat olan Ürdünlü Subbed kurtarılamadı. Shanableh'in durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Görgü tanığı Zafer Urtemur, olay anını şöyle anlattı:

"Arabadan 5-6 kişi indi. Tam da o sırada çökme oldu. Duvarı kaldırmaya çalıştık ama başaramadık. Birinin baldırı kopmuştu. Diğerinin de kalbi durmuştu."

SOMER SİVRİOĞLU'NUN RESTORANINDAN AÇIKLAMA

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, duvarı çöken restoranı 3 ay önce devralmıştı. Acı olay sonrası restoran bir süreliğine kapatıldı.Somer Sivrioğlu'na ait Efendy isimli restorandan yaşanan olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "20 Mayıs Cuma gecesi restoranımızın da içinde bulunduğu yerleşimin istinat duvarının çökmesi sonucu yaşanan tahlisiz olaydan dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz" denilirken, şu ifadeler kullanıldı: "Kaza anında kaldırımda bulunan ve hayatını kaybeden Sayın Ahmet Salim Subbed'in ailesine başsağlığı diliyoruz. Acılarını derinden paylaşıyoruz.

"RESTORANIMIZI BİR SÜRE KAPATIYORUZ"

Medyaya yansıyan ve bizi de derinden üzen elim kaza ve acı kayıp nedeniyle bir takım gerçek dışı haberler paylaşılarak kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir.

Bu talihsiz kaza ve acı kayıp sebebiyle restoranımızı bir süre kapattığımızı kamuoyuna duyururuz."

Restoranda Feci Ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu'ndan Flaş Açıklama
Restoranda Feci Ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu'ndan Flaş Açıklama
Restoranda Feci Ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu'ndan Flaş Açıklama
Restoranda Feci Ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu'ndan Flaş Açıklama

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Restoranda Feci Ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu'ndan Flaş Açıklama - Son Dakika


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