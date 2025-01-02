Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

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Marmaris'teki evinde geçtiğimiz hafta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan, daha sonra ambulans uçakla Antalya'da özel bir hastaneye sevk edilen usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Tayfur, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

02.01.2025 19:57
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

FERDİ TAYFUR HAYATINI KAYBETTİ

Türk müziğinin efsane isimlerinden usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü özel hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur aralık ayının ortasına Marmaris'teki evinde rahatsızlanınca Muğla'da hastaneye kaldırılmıştı. Tayfur, daha önce böbrek nakli olduğu Antalya'daki hastanenin doktorunun talebi üzerine ambulans uçakla bu kente sevk edilmişti.

Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

BEYİN DAMARINA STENT TAKILMIŞTI

79 yaşındaki sanatçının, rahatsızlanmadan 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve taburcu edildiği belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapan doktoru Asuman Yavuz, "Sayın Ferdi Tayfur geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldu. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendi. Allah devletimizden razı olsun diyorum e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm. Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için askeri uçakla getirildi" demişti.

Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

TAYFUR, HASTA YATAĞINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tayfur da hasta yatağında yaptığı açıklamada, "Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat, bu kadar çektim. Yani her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

Ferdi Tayfur, Marmaris, Antalya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (89)

  • Erbay Mercan:
    inna lillahi ve inna ileyhi raciun... 363 7 Yanıtla
  • EZEL ÇİFTÇİ:
    Allah rahmet eylesin 296 2 Yanıtla
  • Hakan Topcu:
    Allah rahmet eylesin En efendi sanatcilarimizdandi 280 1 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Kandil Günun öldun be Ferdi baba mekanın cennet olsun İnna Lillahi ve İnna İleyke racuin ?????? 272 5 Yanıtla
  • Sahin null:
    Allah Rahmet eylesin Mekanı cennet olsun 228 2 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    Allah rahmet eyledin birer birer gidiyor gercek sanacılar 208 2 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    İcim yanar yanar yanar ya 186 0 Yanıtla
  • Ateş:
    Allah rahmet eylesin.Büyük sanatçı,alçak gönüllü biriydi.Çok üzüldüm ya.Mekanı cennet olsun. 181 1 Yanıtla
  • Özdemir Pehlivan:
    mekanı cennet olsun 177 1 Yanıtla
  • Meteler Metehan:
    Allah rahmet eylesin ferdi baba 165 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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