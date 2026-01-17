Tarkan'ın 7 yıl sonra verdiği konsere "Kuzu Kuzu" dansı damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Tarkan'ın 7 yıl sonra verdiği konsere "Kuzu Kuzu" dansı damga vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
Tarkan\'ın 7 yıl sonra verdiği konsere "Kuzu Kuzu" dansı damga vurdu
17.01.2026 16:51  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tarkan\'ın 7 yıl sonra verdiği konsere "Kuzu Kuzu" dansı damga vurdu
Haber Videosu

Megastar Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verdi. En sevilen şarkılarını seslendiren sanatçının konserine meşhur "Kuzu Kuzu" dansı damga vurdu.

Megastar Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'daki ilk konserinde sevenleriyle buluştu. Tarkan, uzun bir aranın ardından Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla İstanbul'da vereceği 8 konserin ilkini Volkswagen Arena'da gerçekleştirdi.

Tarkan'ın 7 yıl sonra verdiği konsere 'Kuzu Kuzu' dansı damga vurdu

"BU KADAR YILLARI ARAYA KOYMAMALIYDIM"

Konsere 1997'de aynı adla çıkardığı "Ölürüm Sana" şarkısıyla başlayan Tarkan, ardından "Dudu" şarkısını seslendirdi. Sahnede kısa bir konuşma yapan sanatçı, "Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım." dedi.

Tarkan'ın 7 yıl sonra verdiği konsere 'Kuzu Kuzu' dansı damga vurdu

ÜNLÜ İSİMLER KONSERE AKIN ETTİ

Yoğun ilgi gören konserde Tarkan'ı, Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim izledi.

Tarkan'ın 7 yıl sonra verdiği konsere 'Kuzu Kuzu' dansı damga vurdu

"KUZU KUZU" DANSI KONSERE DAMGA VURDU

Yıllar sonra sevenleriyle buluşan Tarkan'ın meşhur "Kuzu Kuzu" dansı konsere damga vurdu. Sanatçının hayranları, kült şarkılarıyla gece boyu eğlendi.

Tarkan'ın 7 yıl sonra verdiği konsere 'Kuzu Kuzu' dansı damga vurdu

KONSERLERİ DEVAM EDECEK

Konserde sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Tarkan, yarın ile 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak'ta Volkswagen Arena'da konser verecek.

Tarkan'ın 7 yıl sonra verdiği konsere 'Kuzu Kuzu' dansı damga vurdu

BİLETLER 1 SAATTE TÜKENMİŞTİ

Hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle, Tarkan'ın ilk dört konserin biletleri 45 dakikada, sonraki dört konserin biletleri ise yaklaşık 1 saatte tükenmişti.

Tarkan'ın 7 yıl sonra verdiği konsere 'Kuzu Kuzu' dansı damga vurdu
Tarkan'ın 7 yıl sonra verdiği konsere 'Kuzu Kuzu' dansı damga vurdu
Tarkan'ın 7 yıl sonra verdiği konsere 'Kuzu Kuzu' dansı damga vurdu

Kültür Sanat, İstanbul, Magazin, Tarkan, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tarkan'ın 7 yıl sonra verdiği konsere 'Kuzu Kuzu' dansı damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Rıza Pehlevi’den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır Rıza Pehlevi'den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır
Karne almaya giderken kaza yaptı 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Karne almaya giderken kaza yaptı! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Eski Devlet Başkanına ilginç ceza: Kitap okuyarak cezasını azaltacak Eski Devlet Başkanına ilginç ceza: Kitap okuyarak cezasını azaltacak
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda
Aç kalınca mahalleye indiler Aç kalınca mahalleye indiler
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Prof. Dr. Cemal Zehir: Ayder, Davos’a rakip hale doğru yavaş yavaş gidiyor Prof. Dr. Cemal Zehir: Ayder, Davos'a rakip hale doğru yavaş yavaş gidiyor
Atlas, Türkiye’nin yüreğini yaktı Tepkiler çığ gibi büyüyor Atlas, Türkiye'nin yüreğini yaktı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
İtalya Başbakanı Meloni’ye manga sanatçısı Hara’dan sıra dışı hediye İtalya Başbakanı Meloni'ye manga sanatçısı Hara'dan sıra dışı hediye
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi
Çocuğunu ameliyat ettirmek için bozdurmaya çalıştığı altınları çaldılar Çocuğunu ameliyat ettirmek için bozdurmaya çalıştığı altınları çaldılar
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor

18:11
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi Arda Güler’in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
18:01
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
17:29
3 gol ofsayta takıldı Manchester United derbide City’yi sahadan sildi
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:30
Jorge Jesus, Arabistan’ı karıştırdı Dev ceza geliyor
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:51
Teklif yapıldı En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
15:49
Kamçatka’da buzul çağını aratmayan görüntüler Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
15:08
Meteoroloji’den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 18:54:00. #7.11#
SON DAKİKA: Tarkan'ın 7 yıl sonra verdiği konsere "Kuzu Kuzu" dansı damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.