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Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok - Son Dakika

Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok

14.01.2022 08:23

Bir ay önce geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Ağlayarak yürüyüş yaparken karşısına çıkan kedinin fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Bir ay olmuş, zaman kavramım yok" diye yazdı.

Yıllar önce yer aldığı Hepsi grubu ile yıldızı parlayan şarkıcı Gülçin Ergül, geçtiğimiz yıl 12 Aralık'ta sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Lafçı feci kazada hayatını kaybederken Ergül de yaralı olarak kurtuldu. Yaşadığı büyük acıdan dolayı ailesiyle zaman geçiren şarkıcı, sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yaptı.

"AĞLAYARAK YÜRÜYORDUM KARŞIMA ÇIKTI"

Lafçı'nın vefatı nedeniyle zor zamanlar geçiren ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yürüyüş yaparken karşısına çıkan bir kedinin fotoğrafını paylaştı. Zor zamanlar geçiren şarkıcı, paylaşımına "Bir ay olmuş... Zaman kavramım yok. Ağlayarak yürüyordum, karşıma çıktı" notunu ekledi.

Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den duygusal paylaşım: Zaman kavramım yok

"SENİ HER DAİM SINIRSIZCA SEVECEĞİM"

Şarkıcı, sevgilisinin kaybettikten günler sonra yaptığı bir paylaşımda yaşadığı acıyı gözler önüne sermişti. Sevgilisiyle peş peşe mutlu oldukları anlara ait fotoğrafları paylaşan Gülçin Ergül, şu ifadeleri kullandı: Çok özledim… Yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, muzip ve içi gülen gözlerine burnunun dibine kadar yaklaşıp yakından bakmayı, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını, hayat dolu enerjinle ve sevgi dolu sesinle beni çağırmanı, nereye gidersen git azıcık ayrı kalamayıp hep pervanen olmayı, hayatımın anlamını gözlerimle yanımda görebilmeyi, sarılabilmeyi, ulaşabilmeyi, sen aradığında senin sesinle çalan telefonumun o esprili zilini duymayı, ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifle dinlediğini görebilmeyi… Bu özlem dolu liste bitmez. 'Biz birbirimize çok iyi geliyoruz' derdin. Aynen öyle. Sen bana paylaştığımız bu zamanda tekrar hayat dolu olmayı, hayal kurabilmeyi aşıladın. Yalnız olmadığımı hissettirdin. Kendime yeniden inanmamı sağladın, bana en büyük mutluluğu, sevgimizi, aşkımızı yaşattın. Sonsuza dek de devam edecek. Ben senin için yaşayacağım, dinlediğini göremesem de senin için bulutların ötesine şarkılar söyleyeceğim, verdiğim sözleri tutmak için var gücümle çalışacağım. Seni üzmeyecek, gözünü arkada bırakmayacağım. Ve seni her daim sınırsızca seveceğim.

Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den duygusal paylaşım: Zaman kavramım yok
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den duygusal paylaşım: Zaman kavramım yok
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den duygusal paylaşım: Zaman kavramım yok
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den duygusal paylaşım: Zaman kavramım yok
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den duygusal paylaşım: Zaman kavramım yok
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den duygusal paylaşım: Zaman kavramım yok
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Gülçin Ergül, Balıkesir, Aralık, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok - Son Dakika
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