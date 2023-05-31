Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Fenerli Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı güldürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup etti. Aslan, Süper Lig'de bitime iki hafta kala Eryaman Stadı'nda şampiyon oldu. Şampiyonluğun ardından binlerce kişi sokaklarda kutlama yaparken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlar yaptı.

FENERBAHÇELİ AFRA SARAÇOĞLU SESSİZ KALMADI

Fanatik Fenerbahçeli olan ve daha önce takımın etkinliklerinde yer alan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, şampiyonluğun ardından yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü. Yalı Çapkını'nda oğlunun vefatının ardından perişan hale gelen Gülgün'ü oynayan Gözde Kansu'nun fotoğrafını yayınlayan Saraçoğlu, "Tebrikler" yazdı.

İPEK FİLİZ YAZICI

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşi Duru Yazıcı ve annesi Aslı Yazıcı ile Galatasaray formalarını giyerek poz verdi. Yazıcı, mutluluk pozunu Instagram hesabında yayınladı.

PELİN ÖZTEKİN

Fanatik Galatasaraylı olan ve kulüp bünyesinde yer alan Pelin Öztekin, maç sonrası 4 işareti yaparak verdiği pozu paylaştı.

ŞAHAN GÖKBAKAR DANS ETTİ

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Şahan Gökbakar da Instagram hesabından dans ettiği bir videosunu yayınladı.

İşte ünlü isimlerin şampiyonluk paylaşımları...

PELİN KARAHAN

MEHMET YALÇINKAYA

DEVRİM ÖZKAN

SABA TÜMER

BURCU ESMERSOY

MELİS SEZEN