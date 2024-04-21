Yağmur Taktaş… ABD\'DE SEVGİLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ!

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'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen haftalarda ABD'de kaldığı evde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş'ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın bomba ismi, bir dönem de futbolcu Emre Mor 'un kendisine attığı mesajları ifşalamıştı.

Yarışmanın final yapmasından sonra yurt dışına yerleştiği söylenen Yağmur Taktaş'ın inanılmaz değişimi de ara ara gündeme geliyordu.

"blogyagmuru3" hesabının haberine göre, bir dönem ekranlarımıza konuk olan Yağmur Taktaş hakkında korkunç iddialar ortaya atıldı.

Taktaş'ın 9 Nisan Salı günü Ramazan arefesinde Amerika'da eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Yurt dışında katledildiği iddia edilen genç kadının cenazesi ailesinin yaşadığı Adana'ya getirilip defnedildiği ortaya atıldı.

Blog Yağmuru'nun paylaşımına göre, eski sevgilisiyle arasının kötü olduğunu annesine daha önceden anlattığı söylenen Taktaş'ın "Benim ölüm gelir Türkiye 'ye" dediği de belirtildi.

Yağmur Taktaş'ın hayatına kıydığı söylenen eski sevgilinin genç kadının Instagram hesabını da ele geçirdiği konuşuluyor.