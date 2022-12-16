Ünlü isimlerin yılbaşında alacağı konser ücretleri belli oldu! Listede başında Tan Taşçı var

Türk müziğinin başarılı isimleri 2022'ye sahnede veda etmeye hazırlanıyor. Aylar öncesinden konser vereceği sahneleri kararlaştıran isimlerin bir gecede alacağı ücretler de ortaya çıkmaya başladı.

LİSTENİN BAŞINDA TAN TAŞÇI VAR

Geçtiğimiz günlerde Tarkan'ın bir gecelik sahnesinden 18 milyon TL alacağı ileri sürülürken 2 Sayfa programında yer alan listenin zirvesinde ise 3 milyon TL'lik ücretiyle Tan Taşçı yer aldı.

İşte ünlü isimlerin yılbaşı ücretleri...

Tan Taşçı - 3 Bin TL

Zeynep Bastık - 1 Milyon TL

Aleyna Tilki - 550 Bin TL

Berdan Mardini - 360 Bin TL

Edis - 1 milyon 200 Bin TL

Ajda Pekkan -750 Bin TL

Gökhan Türkmen - 600 Bin TL

Haluk Levent 500 Bin TL

İzzet Yıldızhan - 500 Bin TL

Murat Dalkılıç - 1 Milyon 200 Bin TL

Sertab Erener - 1 Milyon 200 Bin TL

Oğuzhan Koç - 500 Bin TL

Teoman 1 Milyon TL

Yalın: 130 Bin Dolar