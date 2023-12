AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 'Filistin' tepkisi

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "Filistinlilere karşı yaptığınız bu ayıbı, siyasi hayatınız boyunca temizleyemeyeceksiniz"

ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkan Özgür Özel'e tepki göstererek, "Filistinlilere karşı yaptığınız bu ayıbı, siyasi hayatınız boyunca temizleyemeyeceksiniz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, '2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi' görüşmelerinde konuştu. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 2024 yılı bütçesinin hazırlandığını belirten Ala, "İnsanımızı merkeze alan, büyümeyi ve üretimi önceleyen, güçlü Türkiye inşa etmeyi hedefleyen, şehirlerimizi kalkındırmak ekonomimizi daha dirençli hale getirmek ve bütün toplum kesimlerinin taleplerini karşılamak üzere Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 2024 yılı bütçemiz hazırlanmıştır. Bu vizyon güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonudur. Bütçemiz öncelikle eğitim ve sağlığı nitelikli üretimi katma değerli dönüşümü ve güçlü büyümeyi desteklemektedir. Bununla beraber adalet, güvenlik, enerji, tarım, ulaştırma, sanayi ve diğer tüm sektörlerdi. Ürettiğimiz katma değerin arttırılması için önemli imkanlar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin büyük bir deprem yaşadığını ve 11 şehrin etkilendiğini hatırlatan Ala, "Allah ülkemize ve milletimize bir daha böylesine büyük afetler yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu öyle büyük bir felaketti ki tek başına bu depremlerin Türkiye'ye maliyeti tüm dünyada 2023 yılının ilk yarısı yaşanan afetlerin toplam maliyetinin yarısından fazla oldu. Devletimiz ve milletimiz bütün imkanlarıyla bu felaketin üstesinden gelmek için seferber olduk. Milletimiz bu felaket karşısında bir aile olarak hareket etti, tek yürek oldular. Depremde büyük yıkıma uğramış bu şehirlerimizi ihya ve inşa etmek için hızla çalışmalara başladık. Şehirlerimizin hızla ayağa kalkması için 2023 ek bütçe yaptık ve 483 milyar liralık kaynak ayırdık. 2024 yılı bütçemizde ise depremin yaralarını sarmak için toplam 1 trilyon 28 milyar liralık kaynak ayırıyoruz. Bütün imkanlarımızla depremin yaralarını sarmakta kararlıyız. Bu noktada hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, kaçınmayacağız" diye konuştu.

Dünyanın her bir ülkeyi farklı şekillerden etkileyen savaş, göç, yoksulluk, eşitsizlik, gelir adaletsizliği, iklim değişikliği gibi küresel tehditler ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ala, "Bu sorunları çözmesi gereken uluslararası kuruluşlar problemlerin parçası haline gelmiştir. Bu kuruluşlar tüm insanlığı derinden etkileyen problemler karşısında aciz ve çaresiz kalmıştır. Çözüm üretme kapasitelerini kaybetmişlerdir. Uluslararası mekanizmalar enkaz altındadır. Kuzey, güney ülkeleri arasındaki makas gittikçe açılmaktadır. Dünyada en zengin yüzde 1'lik kesim kalan yüzde 99'luk kesimin iki katı servete sahiptir. Dünyada her 10 insandan biri sağlıklı beslenme imkanından mahrumdur. Her yıl yaklaşık 20 milyon çocuk açlığın içine gözlerini açmaktadır. 280 milyon kişi doğdukları ülkeler farklı ülkelere göç etmek kalmıştır. Küresel sistemin kriz ürettiği, bölgesel çatışmaların yoğunlaştığı bir karmaşa dönemi yaşıyoruz. İnsanlığa bütün değerlerin, yerle bir edildiği, güçlünün attığı, ezdiği bir savrulmayla karşı karşıyayız. Ama biz biliyoruz ki merhametsiz zenginlik, sefalet, adaletsiz güç, zulüm üretir. İşte bizim kavgamız bu zulüm düzeniyledir" açıklamasında bulundu.

"Zerre kadar vicdanı olan ve ahlakı olan, insanlıktan nasibini almış herkes bu en ahlaksız, en zalim, en sapkın işgal karşısında ayağa kalkmalıdır"

Dünyanın gözü önünde bir soykırım suçu işlendiğinin altını çizen Ala, "Kendilerine gelişmiş diyen ülkeler bu soykırımı sadece izlemekle kalmıyor, maalesef hayasızca destekliyorlar. İsrail hastaneleri, okulları, ambulansları, bombalıyor, dünya seyrediyor. Değerli milletvekilleri, Filistin'de bombalanan insanlığın onurudur, ayaklar altına alınan insanlığın haysiyetidir. Küresel değerler diye insanlığa sunulan bütün ilkeler tarumar olmuştur. Bu vahşet karşısında sessiz kalmayan ve sokaklara taşan küresel vicdanı saygıyla selamlıyorum. Zerre kadar vicdanı olan ve ahlakı olan insanlıktan nasibini almış herkes bu en ahlaksız, en zalim, en sapkın işgal karşısında ayağa kalkmalıdır. Türkiye tam bu noktadan küresel vicdanın sesi olmuştur. Milyonlar İstanbul başta olmak üzere bütün şehirlerimizde duruşunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız baş döndürücü bir diplomatik seferberlik başlatmış, sayısız devlet ve hükümet başkanıyla görüşmüş ve dünyayı bu saldırıyı durdurmaya çağırmıştır. Böylesine ağır bir facia karşısında elinden geleni yapmak herkesin boynunun borcudur. Filistin'de insanlar masum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel'in "Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz" sözlerine tepki gösteren Ala şu ifadeleri kullandı:

"Canları pahasına mücadele edenleri terörist olarak tanımlamak, rıza mümkün olmayan bir hezeyandır, gaflettir, dalalettir. Allah aşkına şu ifadelere bakın. 'Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz' diyor. Kim diyor bunu? Bunu kim söylüyor? Bu ülkenin ana muhalefeti CHP Genel Başkanı. Siz kim, Filistin kim? Filistinlilere karşı yaptığınız bu ayıbın ortadan kalkması mümkün değil. Filistinlilere karşı yaptığınız bu ayıbı, siyasi hayatınız boyunca temizleyemeyeceksiniz. Bunun utancıyla yaşayacaksınız. Bu utanç verici cümleler Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bu millet sizi asla affetmeyecektir. Şimdi ben size bir terör tanımı yapayım değerli milletvekilleri. Ülkesini işgale karşı korumak mı terör? İnsanını, ailesini, çocuklarını korumak mı terör? Soykırıma karşı direnmek mi terör? Bu nasıl bir çürümüşlüktür? Bu nasıl bir ahlaki çöküntüdür? Bunu gidermeye çalışın. Biz bu haklı mücadeleyi saygıyla selamlanması gereken bütün imkanlarla desteklenmesi icap eden onurlu bir direniş olarak görüyoruz, onları selamlıyoruz. Bu duruşu selamlamak için aynı dinden, aynı milletten olmak gerekmez yürekten söylüyorum. İnsan olmak yeter. Tüm dünya alem bilsin ki Gazze, Filistinlilerindir. Türkiye olarak şimdiye kadar Filistinlilerin yanındaydık bundan sonra da yanlarında olacağız. Siz bundan önce de Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden kahramanlara Ermeni tezlerini tekrar edercesine 'Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor' diyen zihniyetsiniz. Bu millet sizi çok iyi tanıyor. Sizin bu konularda siciliniz bozuk. Bagajınız taşınamayacak kadar ağırdır."

"Biz inanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden bütün insanlığa haykırdığı gibi 'Dünya beşten büyüktür, daha adil dünya kurmak mümkündür'" diyen Ala, şöyle devam etti:

"Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Sesimizi her platformda yükseltiyoruz. Değerli milletvekilleri, Türkiye bu ülkenin çerçevesinde bölgesel bir güç ve küresel bir güç olarak birçok bölgede ve birçok alanda inisiyatif almaktadır. AK Parti hükümetleri öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil sadece üç ülkede askeri varlığımız bulunuyorken bugün Türkiye Kosova'dan Bosna'ya, Afganistan'dan Sudan'a kadar 3 kıta ve 17 ülkedeki askeri varlığıyla huzur ve istikrara dünyada katkı sağlamaktadır. Eskiden Türkiye içinde çekiç güç vardı. Başkalarının askeri Türkiye toprakları içinde konuşlanmıştı. Şimdi dünyanın 3 kıtasında Türkiye'nin askeri varlığı var. Nereden nereye geldik? Rusya Ukrayna savaşında en etkili liderdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünyanın takdirle izlediği liderlerdendir. Türkiye Azerbaycan iş birliği ile kazanılan Karabağ zaferidir. AK Parti hükümetleri döneminde dış politikada, savunma sanayinde aldığımız mesafeyi anlatmaya kalksak saatler buna yetmez. Ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz dönemde parasını bile verdiğimiz halde bize satılmayan İHA ve SİHA'ları artık Türkiye'de üretiyor, bugün dünyada bunları üretebilen birkaç ülkeden biriyiz. Birkaç ülkeye de gittiğimizde ziyaret ettiğimizde talep ediyorlar. Bugün Türkiye'de İHA için sırada bekliyorlar."