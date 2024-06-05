AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Kendi vesayetinden kurtulamayanlar milli iradeden bahsedemez

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Öncelikle kendi vesayetinden, kendi kayyumundan, Kandil vesayetinden ve kayyumundan kurtulamayanlar burada milli iradeden bahsedemez." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Anayasa Mahkemesinin dün 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerini iptal ettiğini hatırlatarak, "Aslında, bu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle gelinen yeni döneminin yürütülemez olduğunun bir göstergesidir." dedi.

TBMM'yi yasama yetkisine sahip çıkmaya davet eden Kaya, "Anayasa Mahkemesinin bu kadar yoğun iptali aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yürütme yetkisiyle beraber fiilen yasama yetkisini de eline aldığının ve kuvvetler birliğine gittiğinin bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

"'Acaba bu, tiyatro mudur?' sorusu akla geliyor"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Hakkari'de, "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan yargılanan eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına değinerek, "Ciddi bir öngörüsüzlük ve ciddiyetsizlik görüyoruz. 'Madem ki böyle bir ceza verilecek; bu ceza verildikten sonra bütün bu adımlar atılamaz mıydı? Dava sonuçlanana kadar kayyum ataması beklenemez miydi?' gibi bu öngörüsüzlüğü ve ciddiyetsizliği ortaya koyan soruları peş peşe sıralayabiliriz." diye konuştu.

Bu soruların muhatabının DEM Parti Grubu ve Yüksek Seçim Kurumu olduğunu belirten Kavuncu, "Bu kadar dosyası kabarık bir kişinin aday olmasına nasıl müsaade ediliyor?" diye sordu.

Kavuncu, burada iyi niyetli bir yaklaşım beklemektense "Acaba bu, tiyatro mudur?" sorusunun akla geldiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Filistin'i tanıyan ülke sayısının 147'ye ulaştığını belirterek, "Bu sayı hızla yükselmeli. Kendi ülkesini, bölgemizi ve tüm dünyayı büyük bir felakete sürükleyen katil Netanyahu'ya 'Artık dur' denilmelidir." ifadelerini kullandı.

Gazze zulmüne ve katliamlarına ışık tutan "Kuşatma; Habercilerin Kaleminden Gazze Ablukası" adlı kitabın TBMM'de tanıtımının yapıldığını aktaran Akçay, "Yaşayanların bizzat anlatımlarından oluşan ve tarihe tanıklık eden bu eser, Adalet Divanındaki İsrail'in soykırım davasında delil niteliğinde olmasının yanında tarihe de tanıklık etmektedir. İnsanlık tarihi ve onuru adına önemli bir belge niteliğinde olan, kuşatmanın ortaya konmasında emeği geçen tüm basın mensuplarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın aldığı hapis cezası

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Hakkari Belediyesi önünde emniyet güçlerinin yer aldığı bir fotoğrafı göstererek, "Bu fotoğraf; faşizmin fotoğrafı." dedi.

"Silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan yargılanan eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını değerlendiren Koçyiğit, "Şimdi diyecekler ki: 'Bakın ceza diyordunuz alın size ceza'. Bu kadar büyük bir kumpasla, harekatla karşı karşıyayız. Bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz." diye konuştu.

Parlamentolarda kürsü işgali olduğunu ve milletvekillerinin demokratik protesto haklarını kullandıklarını söyleyen Koçyiğit, ellerindeki dövizlerin yırtıldığını dile getirdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, dün yaşananlar sırasında AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'ın da Meclis'te bir kadına yakışmayacak cinsiyetçi sözler söylediğini iddia etti.

AK Parti Aydın Milletvekili Sarıbaş, bunun üzerine söz alarak, ilk olarak dövizlerin DEM Parti milletvekilleri tarafından AK Parti milletvekillerinin kafasına fırlatıldığını söyledi.

Sarıbaş, "Çirkin sözler ifade ettiğimi söylemiş bir milletvekili, benim terbiyem öyle şeylere müsaade etmez. Bunu söyleyen ispat edemezse istifa etsin, buyursun, yapabilir mi? Yapamaz." dedi.

"Meclis'in emeklinin ve işçinin sorunlarını çözmeden kapanmasını istemiyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine toplantısının ardından pembe bir tablo çizdiğini, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ise sosyal medya hesabından ekonomik programın çok iyi gittiğine yönelik açıklamada bulunduğunu dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in sosyal medyadaki açıklamalarının altındaki yorumlara işaret eden Başarır, "Aylardır bu ülkede emekli ve işçi, açlık sınırının altında yaşıyor, Meclis seyirci kalıyor." yorumunu yaptı.

Başarır, Meclis'in emeklinin ve işçinin sorunlarını çözmeden kapanmasını istemediklerini belirtti.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarına değinen Başarır, "Cumhurbaşkanı, bu kürsüde yemin etmeden bir kararname çıkardı, Milli Sarayları kendisine bağladı. Ama Anayasa Mahkemesi ne dedi? 'Bu yetki Meclisindir. Padişahtan, tek adamdan aldı, halkın oylarıyla seçilen milletvekillerine verildi, yüzyıl önce bu verildi.' dedi ve iptal etti. Şimdi soruyorum AK Parti Grubuna: O gün 'Meclisin yetkisi gasbediliyor' denilirken bize saldıranlar, bize hakaret edenler bugün aynaya nasıl bakacak?" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, parti grubunun 5 yıldır kamu bankalarını anlattığını belirterek, kamu bankalarının verdiği kredileri kullanan kişi ve gruplara ilişkin iddiaları anımsattı.

"Sırtınızı millete mi dayadınız, Kandil'e mi dayadınız?"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası'nı kutlayarak, AK Parti olarak çevre bilinci konusunda önemli adımlar attıklarını, Sıfır Atık Projesi gibi çevreye duyarlılık konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yürüttüğü çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade etti.

Beklenen İstanbul depremi gelmeden yapı stokunun güçlendirilmesinin çok önemli ve partilerüstü bir konu olduğunu dile getiren Gül, "Hükümet-yerel yönetim işbirliğiyle çözülmesinin ne kadar elzem olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu konuda imar hukukunu anayasal düzeye çıkarmak da başta olmak üzere hangi konuda düzenleme gerekiyorsa Meclisimizin de bu konuda uzlaşarak gerekli adımı atacağını, bu konuda Cumhur İttifakı olarak bizlerin de öncülük yapacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarıyla ilgili Gül, "Bu konu usule ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerdir. Türkiye bir hukuk devletidir. Anayasa Mahkemesi kararları da bağlayıcıdır. İlk defa kanun iptal olmamaktadır. Ne gerekiyorsa bu konuyla ilgili gerekli düzenlemeler elbette yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetin tüm vesayetlerine karşı olduklarını vurgulayan Gül, "Bizim anlayışımız; aynı zamanda milli iradeyi de milletin iradesini de örgütün dayatmasına peşkeş çekmeye izin vermeyen bir anlayıştır. Dünyanın hiçbir yerinde, uluslararası hukukun hiçbir yerinde terörü, şiddeti öven, hatta sessiz kalan bir anlayışı demokrasi bile kabul etmez. Türkiye'de AK Parti'nin yeri demokrasi neredeyse milli irade neredeyse millet neredeyse oradadır, orada olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Diyarbakırlıların evinin önüne çukur kazan terör örgütü PKK sorunu olduğunu kaydeden Gül, "PKK sorununa nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz; gelin, bunu konuşun. Bugün Şırnak'ta, Van'da, Diyarbakır'da benim Kürt kardeşim şunu merak ediyor: Sırtını sen Kandil'e mi dayadın, Diyarbakır'da Ulu Camisi'nin cemaatine, camiden çıkan Ali amcaya mı dayadın; bunun kararını ver. Sırtınızı millete mi dayadınız, Kandil'e mi dayadınız? Bu konuda bir öz eleştiri yapın. Öncelikle kendi vesayetinden, kendi kayyumundan, Kandil vesayetinden ve kayyumundan kurtulamayanlar burada milli iradeden bahsedemez." görüşünü paylaştı.

DEM Parti sıralarında "Kayyum darbedir; darbeye hayır", "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı pankartlar yer aldı.