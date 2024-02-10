İstanbul Küçükçekmece\'de AK Parti\'nin seçim çalışmasına silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Politika

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

SALDIRIDA 1 KİŞİ ağır YARALANDI

Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GENİŞ ÇAPLI TAHKİKAT BAŞLATILDI

Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralanan vatandaşına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beyin ameliyatının devam ettiği bilgisini verdiğimiz, İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımızın operasyonu tamamlanmış olup, kendisi yoğun bakıma alınmıştır. Ameliyat sonrası hastamızın durumu ciddi olup yakından takip edilmektedir. Tekrar acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

SALDIRIYA UĞRAYAN YENİAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Saldırıyla ilgili Aziz Yeniay'dan ilk açıklama geldi. Tv100 canlı yayınına katılan Yeniay şunları söyledi: "Biz derneğimizde oradaki insanlarla programlı bir toplantı yapıyorduk seçim çalışmaları kapsamında. Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye ateş edildi. Oradaki hedefim kim olduğu noktasında emniyetimiz bir açıklama yapmadan net bir bilgi vermemiz söz konusu değil. Bir vatandaşımız başından ağır yaralandı. Durumu oldukça kritikti.

"BULUNDUĞUMUZ YERDEN 20 METRE MESAFEDEN ATEŞ EDİLDİ

Sokağa cephe olan, tamamıyla cam olan bir mekanda sokağa da 2-3 metre mesafede oturduğumuz bir noktada bu sesler geldi. Dolayısıyla ilk etapta bizim duyumumuz, otomatik silahların ateşlendiğiydi. Orada emniyet güçleri vardı. Kuvvetle muhtemel, emniyet güçlerinin varlığı ürküttüğü için muhtemelen sokağa girmediler. O sırada sokaktan geçen bir vatandaşımız ağır şekilde yaralandı. Bulunduğumuz yerden 20 metre mesafeden ateş edildi. Emniyet güçlerimiz takibini yapıyor. Kısa sürede failler yakalanacak. Emniyetimiz olayın aslının ne olduğun açıklayacaktır."

"Bir aşiret, dernek ve hemşeri kavgası olabileceğine dönükte güvenlik güçlerinin tahminleri var bize gelen bilgilerde" sorusuna Yeniay, "Her şey olabilir, burada vurulan kişinin hedef alınması söz konusu olabilir başka başka kişilerin gerekçeler olabilir. Emniyetimiz açıklama yapmadan bir yorumda bulunmak yanıltıcı bir bilgi olur." yanıtını verdi.

"SALON AĞZINA KADAR DOLUYDU"

Yeniay sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi. Gerekli güvenlik tedbirini hemen aldık. Bölge halkına da geçmiş olsun diliyorum.

"SUÇLULARIN EN KISA SÜREDE BULUNACAĞINA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, saldırıyla ilgili "İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay'a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." dedi.

"SALGIRGANLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır."

"HİÇ KİMSE BİRLİĞİMİZE, BERABERLİĞİMİZE GÖLGE DÜŞÜREMEYECEKTİR"

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Küçükçekmece AK Parti ilçe binasında saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaralı vatandaşımızı ziyaret ettik, müdahale sürüyor. Hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU TÜR SALDIRILAR BİZLERİ ASLA YILDIRAMAYACAK"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçükçekmece Belediye Başkan adayımız Sayın Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Küçükçekmece adayımız, teşkilatımız ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır!" dedi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Seçim çalışması sırasında yapılan saldırının görüntüleri: