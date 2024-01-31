Ali Babacan: Can Atalay\'ın milletvekilliği düşürülmesi anayasal düzene darbe

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Dün milli irade yok sayıldı. 15 Temmuz gecesi Meclis'e bomba atanlar bunu başaramamıştı ama bu iktidar başardı. Dün olanlar anayasal düzene bir darbedir ve bu darbe Meclis çatısı altında yapılmıştır" dedi.
Ali Babacan, Ankara'da düzenlenen 'Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılına ilişkin gelir dağılımı istatistiklerini değerlendirerek, "Kendilerinin açık açık ilan ettikleri tablo ne biliyor musunuz? Gelir dağılımındaki adaletsizlik hızla büyümeye devam ediyor. Yayımlanan rakamlara göre ülkemizde en yüksek gelire sahip olan yüzde 20, toplam gelirin yüzde 50'sini alıyor. Yani 85 milyonluk ülkede en yüksek gelire sahip 17 milyon, toplam gelirin tam yarısını alıyor. En düşük gelire sahip olan yüzde 20'lik kesimse toplam gelirden sadece yüzde 6 alıyor. Son 20 yılın en büyük uçurumu. Türkiye'yi siyasette 2 kutba hapsetmek isteyenler, ekonomide de 2 kutbu oluşturmayı başardı" dedi.
'ANAYASAL DÜZENLEMEYE DARBE YAPILDI'
Babacan, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin de "Dün Meclisimiz için utanç verici bir gündü. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kere verdiği karara rağmen Can Atalay'ın milletvekilliği haksızca, hukuksuzca düşürüldü. Öyle bir konu ki Meclis Başkanı bile ortalarda yok. ve bu işlere yatkın, hani kukla oyunları diyoruz ya bu tür insanlar maalesef ön planda. Bu kararla küçük ortağın rüyalarını süsleyen AYM'yi yok etme fikri de gerçek oldu. Hani diyordu ya 'kapatın bunu' diye, ha kapatmışsın ha aldığı kararı yok saymışsın. Kapatmaktan farkı ne? Bu karar Meclis tarafından da tanınmış oldu. Bu çok vahim bir durum. Hukuk normu yapmakla mükellef olan kurum, var olan bir Anayasa Mahkemesi'ne açıkça aykırı bir adım attı. Bu kararla bireysel güvencelerimizin en büyüklerinden biri olan AYM'ye bireysel başvuru hakkı kalkmış oldu maalesef. Dün milli irade yok sayıldı. 15 Temmuz gecesi Meclis'e bomba atanlar bunu başaramamıştı ama bu iktidar başardı. Dün olanlar anayasal düzene bir darbedir ve bu darbe Meclis çatısı altında yapılmıştır" diye konuştu.
BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI
Babacan'ın konuşmasının ardından 2'si büyükşehir 14 il ve 100 ilçenin belediye başkan adayları açıklandı. Buna göre; Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Muhsin Erdem, Sakarya Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Erdoğan, Aksaray Belediye başkan adayı Necati Çoşkuner, Bingöl Belediye başkan adayı Mesut Günaydın, Bolu Belediye başkan adayı Nadir Gürkan Yetkin, Çanakkale Belediye başkan adayı Davut Gazi Benli, Çorum Belediye başkan adayı Yunus Emre Özdemir, Isparta Belediye başkan adayı Tuna Tokuç, Kütahya Belediye başkan adayı Recep Gerçek, Nevşehir Belediye başkan adayı Fatma Altuntaş, Rize Belediye başkan adayı Pınar Kuk, Sivas Belediye başkan adayı Serdar İnce, Yozgat Belediye başkan adayı Asım Çelikel, Zonguldak Belediye başkan adayı Mustafa Çınar oldu.
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Son Dakika › Politika › Ali Babacan: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmesi anayasal düzene darbe - Son Dakika
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