Anket şirketleri canlı yayında açıkladı! İşte oy oranları - Son Dakika

HaberTürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Nedir Değildir programında Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Türkiye Raporu Başkanı Can Selçuki ve AREA Araştırma Başkanı Murat Karan son anketlerin sonuçlarını paylaştı.

OPTİMAR ARAŞTIRMA

AK Parti: Yüzde 36,5

CHP: Yüzde 29,1

İYİ Parti: Yüzde 10,9

MHP: Yüzde 10,2

HDP: Yüzde 9,7

DEVA Partisi: Yüzde 1,3

TDP: Yüzde 1,1

Memleket Partisi: Yüzde 0,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,7

Saadet Partisi: Yüzde 0,7

BBP: Yüzde 0,7

Gelecek Partisi: Yüzde 0,5

GEZİCİ ARAŞTIRMA

AK Parti: Yüzde 31,3

CHP: Yüzde 27,2

İYİ Parti: 12,1

HDP: Yüzde 11,5

MHP: Yüzde 8,1

DEVA Partisi: Yüzde 2,1

Gelecek Partisi: Yüzde 1,4

Memleket Partisi: Yüzde 1,3

Saadet Partisi: Yüzde 1,2

Zafer Partisi:Yüzde 1,1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,0

GENAR ARAŞTIRMA

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, "AK Parti iktidar olma kabiliyetini devam ettiriyor. AK Parti yüzde 37,6, CHP yüzde 26 oy alıyor. İYİ Parti yüzde 12 oy topluyor. HDP önde MHP de ona yakın. Ayrıca muhalefetin de parlamenter sisteme geçişten başka bir şey vadetmediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE RAPORU ARAŞTIRMA

AK Parti: 33.1

CHP: 28.2

İYİ Parti: 13.8

HDP 12.2

MHP 8.4

AREA ARAŞTIRMA

AK Parti: Yüzde 32

CHP: Yüzde 27,1

İYİ Parti: Yüzde 15,4

HDP: Yüzde 10,2

MHP: Yüzde 8,2

DEVA Partisi: 3,3

Diğer: 3,8