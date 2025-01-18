Bakan Kacır ve Bakan Bayraktar, İzmir\'de tesis açılışına katıldı (3)

Politika

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI 7'NCİ OLAĞAN İL KONGRESİ'NE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir programı kapsamında AK Parti Gençlik Kolları 7'nci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongreye Kacır'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ve teşkilat mensupları katıldı. Ayrıca Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın önümüzdeki hafta kongrede Genel Başkanlığı görevini devredeceği Yusuf İbiş de katılım sağladı. Kongrede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tam bağımsız Türkiye'nin lideri, Türkiye yüzyılını inşa eden Recep Tayyip Erdoğan'ın partisiyiz. 22 yılda Türkiye'yi baştan başa eserler ve hizmetler kazandıran, asırlık eserlerle Türkiye'nin, Türk milletinin tarihine, kaderine damgasını vuran iktidar partisiyiz. Enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye Türkiye'nin dört bir yanında iz bırakan, Türkiye'yi dünyayla yarışan bir ülke haline getiren AK Parti, ak gençliğin partisiyiz. Türk milletini, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki tam bağımsızlık mayası hedefi doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı'na taşıyan, savunma sanayiinde Türkiye'nin bağımsızlığını tahkim edecek adımlar atan, Türkiye'yi dünya lideri haline getiren, Türkiye'yi kara araçlarından deniz platformlarına, hava araçlarından uydu sistemlerine, savunma sanayiinin tüm unsurlarıyla geleceğe taşıyan biziz" dedi.

'DÜNYANIN MASUMLARI BİZDEN YANADIR'

"Dünyanın masumları bizden yanadır" diyen Bakan Kacır, "Onların duası Türk milletine yeter. Onların duası Recep Tayyip Erdoğan'a yeter. 20'nci yüzyılda iki cihan harbi yaşanırken uçaklar üreten, helikopterler üreten bir ülke değildik. Dünyada binlerce uçak, helikopter üretildi. Türkiye bunların hiçbirinin üreticisi değildi. Aslında olabilirdi. Vecihi Hürkuş diye bir ismimiz vardı. Bir istiklal kahramanı, bu ülkede 90 sene önce uçaklar üretti. Ürettiği uçakları uçurmasına izin vermediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 3 kez takdirname almış bir kahramandan söz ediyoruz. Ürettiği uçakları uçurmadılar. 'Uçaklarının sertifikası yok' dediler. Sertifika alayım dediğinde, 'Bu defa uçaklara sertifika düzenleyecek bir müessesemiz bulunmuyor' cevabı aldı. Nuri Demirağ ismimiz var. Biz geçen yıl İzmir'de gümbür gümbür bir Teknofest düzenledik. Ama bizden 60 yıl önce de bu ülkede, bu topraklarda Nuri Demirağ tarafından Teknofestler düzenlenmiştir. Türkiye'de ürettiği yerli uçakları Türk milletiyle buluşturmuştu. Pilotlar yetişsin, mühendisler, teknisyenler yetişsin havacılık yarışına dahil olsun istedi. Ama Nuri Demirağ'ın uçak siparişlerini iptal ettiler. 'Siz almayacaksanız dünyaya satayım' dedi. Bu defa da ihracatına engel koydular" diye konuştu.

'KİMSE BİZİM ELİMİZE SU BİLE DÖKEMEZ'

Türkiye'de 1941'de Ankara Etimesgut'ta bir uçak fabrikası kurulduğunu söyleyen Bakan Kacır, "9 sene bu fabrika üretim yaptı. 1949'da iktidarda CHP vardı. Bu fabrika kapatıldı. Türkiye'ye Marshall yardımları geldi. Marshall yardımlarının Türkiye'ye girmesinden bir yıl sonra Ankara'da uçak fabrikası kapatıldı. Türkiye, Amerika'nın yardımlarıyla kalkınacakmış diye. Yardımı yapan o yardımla ne yapılacağını da söylüyor. 'Uçak fabrikası kapatılacak. Türkiye uçak üretmeyecek. Türkiye ancak basit tarım makineleri üreten bir ülke olacak' dedi. 1949'da bu ülkenin Başkent'inde bir uçak fabrikası kapatıldı. Türkiye buralardan geldi. Devrim otomobili yolda bırakıldı. Şimdi devrin otomobilini Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türk milleti yollara çıkardı. Havacılıkta iddiamız yoktu. Ama 2000'li yıllarda bir sağlam irade geldi. Bu ülkenin neye ihtiyacı varsa bu milletin öz evlatlarıyla, onların alın teriyle, akın teriyle yapacağız dedi. Bayraktar'la, Akıncı'yla, Anka'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kayahan'la, Kızılelma'yla Türk milleti gökyüzüne imzasını attı. Türk milletinin evlatlarının başkalarından geri kalır bir yanı yokmuş. Türkiye'yi hayalleriyle buluşturan parti biziz. Türkiye'de petrol vardı da biz mi içtik diyorlardı? Gabar'da terörü temizledik. Şimdi günde 71 bin varil petrol üretiyoruz. Bütün çevremizdeki ülkelerde ya petrol var ya doğal gaz. Ne için bizde yok diye hep merak ediyorduk. Karadeniz'de gazı bulan çıkaran yine biziz. 1950'lilerde bu ülkede nükleer santral projesi çizilmeye başlandı. Ama AK Parti iktidara gelene kadar çivi bile çakılamadı. Dünyada 400'den fazla nükleer santral var. Bizden önce bir tane bile yapılmadı. Şimdi Türkiye'yi nükleer enerji santraline eriştiren yine biziz. Kimse bizim elimize su bile dökemez. Biz eser siyasetinin, hizmet siyasetinin, proje siyasetinin partisiyiz. Daha yapacak çok işimiz var" ifadesine yer verdi.

'BU MİLLETİ DÜNYA LİDERİ YAPACAĞIZ'

"Biz adaletin partisiyiz" diyen Bakan Kacır, "Biz Türkiye'de kimin hakkı yenmişse ona hakkını yeniden teslim eden partiyiz. Eğitimi ücretsiz hale biz getirdik. Seçilme yaşını 2017'de 18'e yine biz indirdik. Üniversitede hakkı yenen, çalışma haklarından mahrum bırakılan, başörtülü kardeşlerimize haklarını teslim etmek bizim iktidarlarımıza nasip oldu. Önlerine engeller olan imam hatiplilere hakkını teslim etmek bize nasip oldu. Bu ülkede azınlıkların haklarını teslim etmek yine bize nasip oldu. Ayasofya'yı yeniden açmak Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Daha yapacak çok işimiz var. Biz, bizim kapımızı çalana sırt dönmedik. Biz Suriye'nin mazlumlarına, evimizi, şehirlerimizi, soframızı açtık. Kimin ne dediğine bakmadık. Bizim davamız insanlık davasıdır dedik. Recep Tayyip Erdoğan'a 2023 seçimlerinden önce 'Suriyelileri geri göndereceğiz demezsen bu seçimi kazanamazsın' dediler. Recep Tayyip Erdoğan, 'Asla, biz Türk milletiyiz. Biz mazlumu kapı dışarı etmeyiz. Türk milleti basiretlidir, feraset sahibidir. Türk milleti ensar ruhuyla sonuna kadar yanımızda duracaktır' dedi. Hakikaten Türk milleti cumhuriyetçinin yanında durdu. Bu beceriksizlere bu acemilere aldırmadı, kulak asmadı. Evlatlarının geleceğini onlara teslim etmedi. Nihayetinde yeniden 2023 yılında Cumhurbaşkanımızı devlet başkanlığı makamına getirdi. Biz bu millete Boraltan Köprüsü utancını yaşatmadık. Onu yaşatanlar düşünsün. Biz Suriye'nin mazlumlarını Sednaya hapishanelerinin ölüm çukurlarına terk etmedik. Böyle bir utançla milletimizi baş başa bırakmadık. Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'nin kalplerini kucaklayacağız. İki devre birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye'yi her alanda, dünyada lider yapmak adına 2053'e, 2071'e yürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayiinde nasıl başarmışsak, uzay teknolojilerinde adımızı nasıl gökyüzüne ufkun ötesine yazdırmışsak her alanda bu milleti dünya lideri yapacağız" dedi.

'BU SAYEDE YAPTIĞINIZ HER İŞ GÜZEL OLUR'

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu kongreye gelince, tam 17 yıl önceye gittim. 3 Şubat 2008 yılında Kemalpaşa'da görevi devraldım. Nasıl heyecanlandım ve güzel geçsin diye geceleri uyumadıysam şu anda AK Parti'de Tanıtım Medya Başkanı olarak her faaliyette aynı heyecanı hissediyorum. Sizler şu organizasyonda heyecan hissediyor ve geceleri organizasyon güzel geçsin diye gözünüze uyku girmiyorsa siyasete aşıksınızdır. Bu sayede yaptığınız her iş güzel olur" dedi.

'İZMİR AK PARTİ İLE ÖZDEŞLEŞTİ'

"İzmir bizim şehrimiz, bu şehrin sokakları bizim çalışmalarımıza şahitlik etti" diyen AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "İzmir AK Parti ile özdeşleşti. Kimse bizim bu şehirle aramıza giremez. Bizimle İzmir arasına girmek isteyenlerin İzmir ile ciddi problemleri var. Kendi genel başkanları itiraf ediyor keşke İzmir'de ara seçim yapabilsek diye. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? İzmirlilerin iradesini ayaklar altına almayı aklınızdan sakın geçirmeyin. Özgür Özel, sen İzmir vekilleriyle helalleş. CHP İzmir'in itibarını düşünmüyor. Ancak AK kadrolarımız varken, Recep Tayyip Erdoğan varken İzmir yalnız değil" dedi.

'TÜRKİYE, GENEL SEÇİMLERDE YETİŞMİŞ VE EN DİNAMİK CUMHURBAŞKANIMIZI BİR KERE DAHA SEÇECEK'

Gençlere çok iş düştüğünü söyleyen AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Türkiye'nin 25 milyon genci var. Bu ne Avrupa'da ne de başka ülkelerde var. Önümüzdeki süreçte dünyanın en önemli kutuplarından birisi Türkiye olacak. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi dünyada kartlar yenden dağıtılıyor. Dünyanın en önemli küresel ülkelerinden birisi Türkiye olacak. Türkiye genel seçimlerde yetişmiş ve en dinamik Cumhurbaşkanımızı bir kere daha seçecek. Burada en çok görev gençlere düşüyor. Gençlerimizin vereceği istikamet geleceği belirleyecek" ifadelerine yer verdi.

'DAVAMIZI YARINLARA TAŞIYACAKSINIZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise "Sizler bu davanın yılmaz gençleri olarak en güzel şekilde davamızı yarınlara taşıyacaksınız. Geleceğin teminatı sizsiniz. Bizler siz varsanız varız. Ben gençlik kollarında olamadım. Ancak gençlik kollarından gelen kıymetli vekilimle yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyuyorum" dedi.

'İZMİR AK GENÇLİK YETİŞTİRMENİN ÖRNEK OLDUĞU YERDİR'

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan adayı Yusuf İbiş, "İzmir gençlik kollarının ayrı yeri oldu. İzmir her zaman bizim ikinci memleketimiz oldu. Ankara bize dar geldi İzmir'in sokaklarında çok güzel çalışmalara imza attık. İlk siyasi etkinliğime İzmir'de katıldım. Biz gittiğimiz her ilde ak gençliğin il ve Türkiye siyasetine kattıklarını anlatıyorum. İzmir'de bunu detaylı anlatmamıza gerek yok. İzmir ak gençlik yetiştirmenin örnek olduğu yerdir" sözlerine yer verdi.

Görevi devreden AK Partili Recep Tayyip Taslak, "Gençliğimin ilk yollarını Cumhurbaşkanımız gibi dünya liderinin siyasetini denk getiren rabbime şükrediyorum. Onun yolundan ilerlemeye çalışan genç bir kardeşiniz olarak şükrediyorum, onun öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR,