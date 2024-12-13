Bakan Kurum: İzmir Körfezi\'ni iş bilmezlerin eline terk etmeyeceğiz

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının 2025 yılı bütçe sunumunu gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapay zeka ile tasarlanmış İzmir Körfez'inin 10 yıl sonraki halini resmeden bir görseli milletvekillerine göstererek, "Güzel İzmir'imiz merak etmesin, biz dün Haliç'i bu iş bilmezlerin eline nasıl terk etmediysek, bugün de İzmir Körfezi'ni terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının ve bağlı kurum ile kuruluşların 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurum, "6 Şubat 2023'te, 120 bin kilometrekarelik bir alanı ve 14 milyon insanımızı etkileyen asrın felaketiyle yine derin bir hüzün yaşadık. Ama tek bir an bile ümitsizliğe kapılmadık. 11 ilimiz için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk 3 ay içerisinde 180 bin yeni yuvamızın inşasını başlattık. Böylece Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğini, asrın inşasını başlatmış olduk. Şu anda deprem bölgesinde, afete dirençli konutlarımızı 1 saat daha erken sunma motivasyonuyla çalışıyoruz" dedi.

'182 BİN İŞÇİ, EMEKÇİ ALIN TERİ DÖKÜYOR'

11 ilde 174 ayrı alanda, toplam 3 bin 481 şantiyede çalışmaların devam ettiği kaydeden Bakan Kurum, "İş makinelerimiz dur durak bilmiyor, tam 182 bin işçi, emekçi, mimar ve mühendisimiz alın teri döküyor. Seçimden önce 'Recep Tayyip Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyen muhalefete rağmen; 11 ilimizde 453 bin hak sahibi vatandaşımız için inşasını başlattığımız 390 bin ve yerinde dönüşen 29 bin konut ve iş yeriyle beraber; 419 bin ev ve iş yerimizin inşasını başlattık. 30 Kasım'da da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, meydanları ay yıldızlı bayraklarıyla donatan milletimizin dualarıyla, 155 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim ettik" ifadelerini kullandı.

'DEPREM BÖLGESİNDE YAPILACAK KONUTLARIN YÜZDE 93'ÜNÜN İNŞASI BAŞLATILMIŞTIR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin eleştirilerine de değinen Bakan Kurum, "Sayın Özgür Özel, 5 gün önce bu kürsüde tam da anlatamamakla birlikte, buradaki rakamları kendince yorumladı. Şimdi ben size, Gazi Meclisimizden doğrusunu tane tane anlatayım. Bir; şu an itibarıyla hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93'ünün inşası başlatılmıştır. İki; bu yıl sonu itibarıyla, yani 20 gün sonra da konutların yüzde 45'i teslim edilmiş olacaktır. Üç; siz isteseniz de istemeseniz de 2025 yılı sonu geldiğinde 11 ilde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak" dedi.

'VANİKÖY'DEKİ ENKAZI GERİ DÖNÜŞÜME GÖNDERDİK'

İstanbul Vaniköy'deki kaçak yapılaşmayla ilgili süreçle hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Vaniköy'de inşa edilen kaçak yapılaşmayı il müdürlüğü ekiplerimiz tespit etti. Biz de konuya hemen müdahale ettik. İlgili belediyeye gerekli uyarıları şeffaf bir şekilde yaptık ama maalesef dinlemediler. Biz de bu meseleyi hızlıca çözmek için yıkıma başladık ve tamamladık. ve buradan çıkan enkazı alıp oraya buraya dökmedik. Hemen geri dönüşüme gönderdik. Bölgeyi önce temizledik, ardından zeytin ağaçlarıyla, servilerle, defnelerle, çamlarla bezedik" diye konuştu.

'İZMİR'E YAPAY ZEKA DEĞİL, YAPAN ZEKA LAZIM'

Konuşmasında İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümlerine de değinen Bakan Kurum, yapay zeka ile tasarlanmış Körfez'in 10 yıl sonraki halini resmeden bir görseli milletvekillerine gösterdi. Kurum, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri, hepimizi kahretti. Bakanlık olarak, hemen bölgede incelememizi tamamladık. İzmir Körfezi Bilim Kurulu'muzu oluşturduk. 15 maddelik acil eylem planımızı açıkladık. Plan Bütçe Komisyonunda, Körfez'den getirdiğimiz suyu gösterdiğimiz anda heyecanlananları gördük. Vekillerimizin ellerinin ayaklarının karıştığına şahit olduk. Ama sakin olun, rahat olun. Bu sefer yanımda bir şişe getirmedim. Bu sefer yanımda bir fotoğraf getirdim. 10 yıl sonrasına, yani 2034 yılına ait bir fotoğraftır. Fotoğraftaki yer ise İzmir Körfezi'dir. Bu fotoğrafın fikir sahibi yapay zeka, eser sahibi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Hatırlayacaksınız Sayın Özgür Özel, 'belediye başkan adaylarımızı yapay zeka ile belirliyoruz' demişti. Biz de yapay zekanın belirlediği adayların yönettiği şehirleri, doğal olarak yapay zekaya bir soralım istedik. Dünyanın en gelişmiş yapay zeka uygulamalarından birini kullandık. Uygulamaya, İzmir Körfezi'nin halihazırdaki durumunu, oksijen ve amonyak verilerini, çamur seviyesini ve mevcut arıtma kapasitesini yazdık. Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli önlemleri almazsa, 2034 yılında Körfez'in ne durumda olacağını sorduk. Yapay zeka uygulaması da mevcut durumu göz önünde bulundurarak karşımıza işte böyle bir İzmir Körfezi çıkardı. Şu fotoğraftaki görüntüye bakar mısınız? Bakın burada balıkların yaşamlarının son bulduğu bir Körfez var. Mavinin siyaha döndüğü bir körfez var. Kokuya ve kirliliğe dayanamayıp İzmir'i terk eden insanlardan kalan köhneleşmiş evler var. İşte, yapay zekayla belirlenen belediye başkanının elindeki İzmir Körfezi, müdahale edilmezse, 10 yıl sonra maalesef böyle olacak. Demek ki neymiş sayın vekillerim; İzmir'e yapay zeka değil, yapan zeka lazımmış. Güzel İzmir'imiz merak etmesin, biz dün Haliç'i bu iş bilmezlerin eline nasıl terk etmediysek, bugün de İzmir Körfezi'ni terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum'un sözleri üzerine Genel Kurul'da gerginlik yaşandı.

'ERGENE İÇİN 47 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'

Bakan Kurum, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi ile ilgili eleştirilere de, "Biz iktidara gelmeden önce Ergene Havzası sadece bir sempozyum konusuydu. Kirliliğin durdurulmasına dair tek bir adım atılmamıştı. Ama biz geldik, eylem planımızı ortaya koyduk. Belediyelerin, OSB'lerin atık su arıtma tesislerine maddi destek verdik. Dere yataklarının ıslahını yaptık. Ergene Havzası'nda; 30 biyolojik, 14 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yaptık. Bugün bu tesislerde kentsel atık suyun yüzde 92'sini arıtıyoruz. Ama arıtmayla yetinmiyoruz, tüm tesisleri 7/24 izliyoruz. Sadece 2024 yılında bile, 323 denetim gerçekleştirdik. Tam 39 işletmeye ceza verdik, 1 işletmeyi kapattık. Türkiye'nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan Ergene Projesi için tam 47 milyar liralık yatırım yaptık" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygun'un Ergene'den Genel Kurul'a getirdiği suya değinerek, "Zannediyorlar ki bu şişeden cin çıkacak. Değerli arkadaşlar, mucize beklemeyin, bu şişeden cin çıkmaz. Bu şişeden çıksa çıksa, CHP belediyeciliğinin kiri çıkar, pası çıkar, bozuk sicili çıkar" dedi.

'ÖNCE PKK'NIN YAKTIĞI ORMANLARIN HESABINI SORUN'

Bakan Kurum, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Hülakü'ya cevaben, "DEM Parti Vekili Ömer Faruk Hülakü'yü duyan da kendisinin çevre dostu bir milletvekili olduğunu zanneder. Siz gidin önce PKK'nın yaktığı ormanların hesabını sorun. Madem çevreciydiniz terör örgütü, ülkemizin akciğerlerine kastederken, ormanlarımızı yakarken neden çıkıp tek bir laf etmediniz? O güzelim ormanlar, hayvanlar, bitkiler, köyler yanıp kül olurken neredeydiniz? Biz çevreciliği ne sizden ne de ellerinde Haliç'in çamuru olan ortaklarınızdan öğrenecek değiliz" dedi.