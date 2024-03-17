Bakan Özhaseki: "Hangi partili belediye başkanı olursa olsun eğer kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa lütfen gelsin, sonuna kadar kapımız açık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hangi partili belediye başkanı olursa olsun eğer kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa lütfen gelsin, sonuna kadar kapımız açık. Elinden tutacağım, yanında duracağım, para verilmesi icap ediyorsa para vereceğim. Arsa verilmesi icap ediyorsa arsa vereceğim. Yeter ki gelsin. Bu konuda asla parti ayrımı olmaz. Çünkü deprem geldiğinde hiç kimse dinini, imanını, mezhebini falan sormuyor" dedi.
Bir dizi programa katılmak için Yalova'ya gelen Bakan Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Akşam da sivil toplum kuruluşları ile iftarda bir araya gelen Bakan Özhaseki, Türkiye'nin iki önemli problemine değindi. Özhaseki, "Her güzel kusuru olduğu gibi bu vatanın da ne yazık ki iki tane kusuru var. İkisi de yerin altında. Cenab-ı Allah güzellikleri sınırsız vermiş zaten ama yerin altında iki tane kusurumuz var. Birisi; ne hikmettir fitne odakları bitmek bilmiyor arkadaşlar. FETÖ'sünden İŞİD'ine, PKK'sından DHKP-C'sine yerin altında yuvalanan ve bizim huzurumuzu bozmak isteyen, bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen envai çeşit örgütle dolu. Bunlar dünyanın belirli bir merkezinden destekleniyorlar. Onlara durmadan lojistik destek, güç, imkan verilerek başımıza bela etmeye çalışıyorlar. Bakın bu gerçekleri yüzlerine haykırarak söylüyoruz. Biraz önce söylediğim örgütlerin neredeyse tamamını destekleyen ne yazık ki okyanus ötesindeki ülke var. Avrupa Birliği'nde bizi dost olarak tarif eden, bazıları da stratejik ortak gibi tanımladıkları ülkeler var. Bunların hepsine emin olun silahları da onlar veriyorlar. Biz bu gerçekliği biliyoruz. Ne yapmak istediklerini de biliyoruz. Allah'a hamdolsun şehirlerimizi temizledik. Dağlarımızı, köylerimizi temizledik. Bir koridor oluşturduk. Artık hareket kabiliyetleri kalmadı. Ülke içinden onlara katılan kimse de kalmadı. Huzuru tesis ettik. Arada bir canımızı yakmak için bireysel de olsa hareket yapıyorlar. Onların da altından kalkacak gücümüz var Allah'ın izniyle. Böyle bir belamız var yerin altında" diye konuştu.
Türkiye'de ikinci bir belanın da depremler olduğuna vurgu yapan Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Bilim adamları diyorlar ki Himalayalar'dan başlayarak Alplere doğru giden çizgi üzerinde 5 tane eski ülke var. 5 ülkeden birisi de Türkiye. Son yüzyıl içerisinde bizim karalarımızda ve denizlerimizde meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetle yıkıcı diye tarif ettiğiniz depremin sayısı 231. Sadece ana karamızda meydana gelen yıkıcı deprem sayısı ise 60 arkadaşlar. Ölen insan sayımız 130 bin ve şu anda hareketli 500'e yakın fay hattı var. Şu andaki bilim bunların nerelerde olduğunu tahmin edebiliyor, çizgileri kestirebiliyor ama hangi tarihte, nasıl bir şiddetle dışa vuracağını, nasıl bir tesir meydana getireceğini bilemiyorum. Bizim bu gerçeklikten hareketle iş yerlerimizin çok güvenli yapılmması icap ediyor" diye konuştu.
"Deprem turisti çok şöhretli belediye başkanlarımız var"
6 Şubat depremlerini hatırlatan Özhaseki, iki depremden 18 ilin etkilendiğini ve 14 milyon insanın zarar gördüğünü ifade etti. Özhaseki, şöyle konuştu:
"Yıkılan konut sayısı 680 bin. Dile kolay. ve iş yerlerimizde sayı 170 bin. Yani 150 bin bağımsız birim yıkıldı. Birçok şehrimiz harap oldu. 53 bin 500 kardeşimizi de toprağa verdik. Maddi boyutunu mu soruyorsunuz bu işin? 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Manevi boyutu, onu ölçecek bir alet hala icat olmadı. Her evde acı, gözyaşı gözüküyor. O dönemde üzerimize düşen her şeyi yaptık. Oralara sadece özel jetlerle gelip, yanında sosyal medya ekibini getirip, selfi çekilip giden deprem turisti çok şöhretli belediye başkanlarımız var. Allah onlara da iyilik versin ne diyelim. Şükür şimdi binden fazla şantiyemiz var. Binlerce, yüz binlerce ev yapılıyor. 3 bin 133 köyde şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Çelik karkastan evler yapıyoruz. Teslimatları da başladı. Bu salı günü inşallah yine devam edeceğiz biten evlerimizi teslim etmeye. 75 bin konutu teslim etmiş olacağız. Ondan sonra da her ay 10-15 bin evi vermeye devam edeceğiz. Devlet olarak bu kardeşlerimize şahitlik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdi, bizler o sözleri yerine getireceğiz Allah'ın izniyle."
Beklenen Marmara depremine de değinen Özhaseki, "Şimdi de Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Adalar sekmenti kırılmak üzere. Bunu hepimiz biliyoruz. Bütün bilim adamları da söylüyorlar. Adalar'daki böyle bir kırılma, başta tabii ki İstanbul'u çok yoracak. Kocaeli'yi, Bursa'yı etkileyecek ama Yalova'mızı etkileyecek. O zaman bize düşen tek şey kentsel dönüşümü doğru bir şekilde gerçekleştirmek. İstanbul'da projeler açıklıyorum. Ben deprem bölgelerine gidiyorum. Her bir yerde ayrı ayrı projeleri takip ediyorum. Bizim belki de önümüzdeki dönem özellikle Yalova'mızda yapmamız gereken tek şey belediyemizin belirli bölgeleri tespit edip, sonra bakanlığın imkanlarıyla birlikte oradaki kentsel dönüşüme sokarak evlerimizi depreme dirençli hale getirebilmek. Bugün zaten 740 konut civarında inşaatların temelini attık. İnşallah devamı gelecek. Geçen hafta 300 konutun teslimatını yapmıştık. Bundan sonra da her yerde bizim bu hesapları yaparak bir an önce çalışmamız icap ediyor" dedi.
"Olmamışı olmuş gibi gösteriyorlar"
İstanbul'da 14 tane ilçede 5 bin konutu ilgilendiren bir çalışma yaptıklarını ifade eden Özhaseki, bu çalışmayı yapan belediyelerin tamamının AK Partili belediyeler olduğunu söyledi. Bir tane bile CHP'li belediyenin kentsel dönüşüm çalışmasında yer alamadığına vurgu yapan Özhaseki, şunları kaydetti:
"Geçenlerde İzmir'e gittim. Oradakilere de sordum. 25 senedir burada CHP belediyesi var. 25 tane bina değiştirdiler mi, dönüştürdüler mi, hayır. İstanbul'da bir tek Cumhuriyet Halk Partili belediye bir tane binayı değiştirmek, dönüştürmek için uğraşıyor mu, hayır. Ne yapıyorlar peki? Çiçek, böcek, sanatçı, yandaş. Akşamları çağırıyorlar türküler söyletiyorlar, paraları veriyorlar. Bir de iyi öğrenmişler. Algı belediyeciliği yapıp, reklama acayip para veriyorlar. Olmamışı olmuş gibi gösteriyorlar. Yapılmamışı yapmış gibi sunuyorlar. Beni parlatın diye sosyal medyada trilyonlarca para akıtıyorlar. Yazıktır günahtır arkadaşlar, bunlar kamu kaynağıdır. İstanbul'da kentsel dönüşüme ayrılan para 500 milyonun altında ama ajansların sadece parlatma hareketi için sosyal medyaya verilen para tam iki misli. Günah değil mi arkadaşlar, yazık değil mi? Bizim bir an önce kentsel dönüşüme ağırlık vermemiz lazım. Biz bunu yapmaya hazırız. Siz de buralarda vize, izin verirseniz, Mustafa Başkanımızın önünü açarsanız, onun hazırladığı her projeye ben destek vereceğim. Kentsel dönüşüm için TOKİ Başkanımız burada. Emlak Konut burada. Sonuna kadar seferber edip Yalova'mızı da olabilecek, inşallah olmaz ama olursa başımıza bela olarak depreme hazır hale getireceğiz, dirençli hale getireceğiz."
Kentsel dönüşümde 3 ayak olduğunu söyleyen Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:
"Birisi bakanlık, birisi belediye, birisi de vatandaş. Biz hazırız. Bakın ben Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanı olarak açık ilanda bulunuyorum. Ulusal televizyonlarımız da burada. Hangi partili belediye başkanı olursa olsun eğer kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa lütfen gelsin, sonuna kadar kapımız açık. Elinden tutacağım, yanında duracağım, para verilmesi icap ediyorsa para vereceğim. Arsa verilmesi icap ediyorsa arsa vereceğim. Yeter ki gelsin. Bu konuda asla parti ayrımı olmaz. Çünkü deprem geldiğinde hiç kimse dinini, imanını, mezhebini falan sormuyor. En sevdiklerimizi alıp götürüyor Allah korusun. O yüzden bu veballi bir iş diye düşünüyorum ben. Ama belediye ayağında aksamalar oluyor. Bizim arkadaşlarımız çalışıyorlar, hazır ediyorlar. Bakanlığımızla işbirliğine katılıyorlar. ve nihayetinde biz o kentsel dönüşümü daha rahat yapıyoruz. Ama başkanlık tarafı çalışmazsa, mahallelerini hazırlamazsa, bize getirmezse veyahut da yapmak istediğimiz iş için dava üzerine dava açarsa işte orada biraz işimiz aksıyor. Ben zamanında Hatay'a gittim kentsel dönüşüm için, bana yaptırmadılar. Uzun uzun lafını zaten televizyonlarda anlattım. Aksaray Mahallesi'nde deprem olduğunda o mahalle tamamıyla yerle bir oldu. Binlerce kardeşimiz şu anda toprağın altında. Buna mani olanlar, protesto edenler. Daha sonra dava açıp işi durduranlar, azıcık vicdanları var mı acaba? Bilmiyorum ki. Kentsel dönüşümü burada bizim olmazsa olmazımız olarak yapmamız gerekiyor. Sizlerden de anlayış bekliyorum."
Programa Vali Hülya Kaya, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, sanatçı Cengiz Kurtoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - YALOVA
Son Dakika › Politika › Bakan Özhaseki: 'Hangi partili belediye başkanı olursa olsun eğer kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa lütfen gelsin, sonuna kadar kapımız açık' - Son Dakika
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