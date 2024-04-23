TBMM'de resepsiyon düzenlendi, Bakan Tunç DEM Parti hakkında konuştu - Son Dakika
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Politika

TBMM'de resepsiyon düzenlendi, Bakan Tunç DEM Parti hakkında konuştu

TBMM'nin 104'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM'de resepsiyon düzenlendi. Bakan Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti hakkında yaptığı kapatma çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıca, yeni yargı paketi ve sokak hayvanları hakkında da konuştu.

23.04.2024 22:04
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 104'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM'de resepsiyon düzenlendi. Burada konuşan Bakan Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti hakkında yaptığı kapatma çağrısının sorulması üzerine, "Hukukta uygun ortam diye bir şey olmaz. Eğer hukukta bir suç işlenmişse, kanun ihlali varsa yetkili makamlar gereğini yapar. Önce HDP, şimdi DEM terör örgütüyle arasına mesafe koyamadı eylemlerini destekler mahiyette söylemleri ve uygulamaları oldu. O nedenle HDP hakkında bir kapatma davası açıldı. DEM Parti'de eğer terörle arasına mesafe koyamazsa, terörle özellikle teröre karşı tavrını koymak istemezse ve terörü destekleyen bir takım faaliyetler içerisinde olursa bu kaçınılmaz olur. Onun için demokratik siyaset yapmak isteyenler şiddeti reddedecek. Bu bütün demokratik hukuk devletlerinde böyledir" ifadelerini kullandı.

'9'NCU YARGI PAKETİ TAMAMLANMAK ÜZERE'

Bakan Tunç, yeni yargı paketinin hangi aşamada olduğu hakkında kendisine yöneltilen soruya ise, "9'ncu yargı paketiyle ilgili çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Taslak çalışması, sonra milletvekillerimizin takdirine sunacağız. 9'ncu yargı paketinde 8'nci yargı paketinde yer alıp da ikiye bölmüştük biliyorsunuz. Orada bazı düzenlemeler vardı. O düzenlemeleri 9'ncu yargı paketinde de tekrar değerlendireceğiz. Bunlardan birisi özellikle toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlememiz" diye konuştu.

'SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYORSA ÖNLEM ALMAK LAZIM'

Bakan Tunç, sokak hayvanları hakkında da açıklamada bulundu. Tunç, sokak hayvanlarını korumaları gerektiğini belirterek, "Onları her türlü tehlikeden korumak lazım, onların birbirine karşı da zarar vermesini engellememiz lazım. Diğer yandan toplumda, özellikle sahipsiz hayvanların sokakta, insan sağlığını tehdit eder bir noktaya gelmişse de burada yine tedbir almak lazım, belediyelerin, devletin, ilgili kurumlarımız bu konuda yasalarımızda bazı düzenlemeler var. Bu düzenlemeleri daha da etkili hale getirmek gerekir. İnsan sağlığını tehdit eden hepimizi üzen, ölüme varan, trafik kazalarına varan, çocuklara saldırılar, yaşlılara saldırılar bunların hepsini görüyoruz. O nedenle biz sokak hayvanlarını sokakta tehlikeli olmaktan kurtarabilmeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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