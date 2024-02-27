Politika

Bakan Uraloğlu: "Bu yolumuz ile toplam 57 milyon lira tasarruf sağlayacağız"

KONYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da yapımı tamamlanan Beyşehir-Seydişehir bölünmüş yolunun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, "Beyşehir ile Seydişehir arasındaki seyahat süresini 24 dakikadan 17 dakikaya indirdik. Böylece bu yolumuz ile zamandan 32 milyon lira, akaryakıttan 25 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 57 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'nın Beyşehir ilçesinde Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleriyle buluştu, sanayi sitesinde esnaf ziyareti yaparak yapımı tamamlanan Beyşehir Seydişehir bölünmüş yolunun açılışına katıldı. Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan yol için memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın, 'Yol medeniyettir' sözünden hareketle; memleketin yollarını yaptık, aşılmaz denilen dağlarını aştık. Son 22 yıl içinde karayolları için 152 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin 400 kilometreye ulaştırdık. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Köprü yapım çalışmaları kapsamında; 2002 yılında 311 km olan toplam köprü uzunluğunu 774 kilometreye çıkardık. Tünel yapım çalışmaları kapsamında da 50 km olan tünel uzunluğumuzu 753 kilometreye yükselttik. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde bin 714 km olan otoyol ağımızı ise 3 bin 726 kilometreye çıkardık. Türkiye'nin dört bir noktasında; doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden, köyü-kasabası ya da büyükşehri fark etmeden yeni yol çalışmalarıyla; ülkemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.

"Zamandan 32 milyon lira, akaryakıttan 25 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 57 milyon lira tasarruf sağlayacağız"

Yapımı tamamlanan yolun sanayi, ticaret ve turizme büyük katkısı olacağını belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Önde gelen birer sanayi, ticaret ve turizm merkezleri olan Akdeniz'in yaylası Konya'nın denizi: Beyşehir ile Torosların parlayan yıldızı Seydişehir arasındaki ulaşım ağının gücüne güç katan Beyşehir-Seydişehir yolumuz da bunlardan biri. Bilindiği üzere İpek Yolu üzerinde yer alması bakımından tarih boyunca Anadolu'nun en önemli yerleşim yerlerinden olan Konya; Günümüzde de ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan karayolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktasıdır. Beyşehir'de; hem Göller Yöresinin öne çıkan yaşam merkezlerinden biri hem de Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktası ve turizm bölgesidir. Seydişehir ise; zengin tarihi, doğal güzellikleri ve sanayi potansiyeliyle bölge turizmine ve yerel ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bu nedenle Konya ve ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşıyan bu iki ilçemizin ulaşım ağının güçlendirilmesi büyük önem arz etmekteydi. Bu kapsamda da 2 ilçeyi birbirine bağlayan tek yol standardındaki yolumuzu bölünmüş yol standardına yükseltecek çalışmaları başlattık ve hızla tamamladık. Bugün de huzurlarınızda bu projemizi açmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol standardında hizmet veren Beyşehir-Seydişehir yolumuzu 28,3 km uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yola dönüştürdük. Proje kapsamında, 28 metre uzunluğundaki Kavak ve 38 metre uzunluğundaki Çifte köprüleri inşa ettik. Güzergahtaki trafik güvenliğini arttırdık, hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti tesis ettik. Yolumuzun geometrik ve fiziki standartlarını önemli ölçüde yükselterek Beyşehir üzerinden Antalya'nın doğusunda bulunan Manavgat, Alanya gibi turizm merkezlerine ve Akdeniz Sahil Yolu'na daha hızlı ve kolay erişim imkanı sağladık. Beyşehir ile Seydişehir arasındaki seyahat süresini 24 dakikadan 17 dakikaya indirdik. Böylece bu yolumuz ile zamandan 32 milyon lira, akaryakıttan 25 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 57 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 087 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sunacağız" diye konuştu.

"Konya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için 128 milyar 535 milyon lira yatırım gerçekleştirdik"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılından beri Konya'ya ulaşım ve iletişim altyapısı için yapılan çalışmaları hatırlatarak, "2002 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Konya'mızın ulaşım ve iletişim altyapısı için 128 milyar 535 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden alıp, bin 282 kilometreye ulaştırdık. 614 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya'da inşa ettik. Bu proje ile Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ni kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayarak Toroslara adeta bir mühür vurduk. Çalışmalarımızı burada da bırakmadık. Şu anda devam eden Konya Çevre Yolu, Alacabel Tüneli, Konya-Ereğli-Ulukışla Yolu, Akşaehir-Yunak Yolu gibi 8 ayrı karayolu projemiz bulunmaktadır ve bunların proje bedeli yaklaşık 26,5 milyar liradır. Konya'nın demiryolu ağının güçlenmesi içinde çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren ve Konya-Karaman Hızlı Tren Hatlarını açtık. Kayacık Lojistik Merkezi ile Konya'yı çok önemli bir lojistik üs haline getirdik. KONYARAY Projesini başlattık. 45,9 km uzunluğundaki projemiz ile Konya Tren Garı, Kent Merkezi, OSB'ler, Havaalanı, Lojistik Merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz. Öğleden sonra Konya Büyükşehir Belediyemizin Adana Çevre Yolu üzerindeki Sedirler Kavşağında inşa ettiği köprülü kavşağımızın açılışını gerçekleştirdikten sonra, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımızla birlikte Konya'da gündeme aldığımız yeni Raylı Sistem Projelerimizin Tanıtım Programını da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemiz ekonomisinin Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısını tesis etmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana olduğu gibi bundan sonra da Konya'nın gelişimi, toplumun kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayreti göstereceğiz. Konyalılar her zaman hakkı savundu, hakkın ve haklının yanında oldu. 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde neredeyse yüzde 69 oy oranı ile Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakının yanında yer aldı. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde de Konya Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bütün ilçe belediye başkanlıklarını Cumhur İttifakına kazandıracağız. AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay kardeşimizle birlikte planladığımız tüm projeleri birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da Konya açısından bereketli bir gün olduğunu belirterek, "Bu ulaşım altyapısını iyileştirmesiyle bir fabrikanın, üreticinin küresel düzeydeki rekabet gücünü artıracağı gibi, insanlarımızın yaşam kalitesini artıracak çok esaslı bir hizmet. Bu hizmet Anadolu'nun dört bir yanında iyi olduğu gibi Konya'mızda da geniş bir coğrafyada çok etkili bir şekilde icra edilmiş oldu. Bu hizmetlerin devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da "Büyükşehir Yasası çıktığında en çok bu yasa Konya'da nasıl uygulanacak diye merak ediliyordu. Çünkü Konya'nın bu büyük coğrafyasında hizmet üretmek çok zor, meşakkatli ve zahmetliydi. Ama gelinen noktada 10 yıldan sonra elhamdülillah ilçelerimizde büyük bir kalkınma oluştu, bunda kara yollarının çok büyük etkisi var. Konya neredeyse bölünmüş yol ağını tamamlamış bir şehir konumuna geldi" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, Vali Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, milletvekilleri ve protokol mensupları tarafından kurdele kesilerek yolun açılışı gerçekleştirildi.