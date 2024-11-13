Başkan Zeyrek: "Demokrasilerde halk iradesinin üzerinde bir iradenin varlığına inanmıyoruz"

Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, kasım ayı belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletin ise milletin seçtiği belediye başkanlarını, görevden alabilecek tek güç yine milletin oylarıdır. Bunun ötesinde her adım, her uygulama milleti yok saymaktır, millet iradesine bir darbedir" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında yapıldı. Meclis öncesinde gündemi değerlendiren Başkan Zeyrek, İzmir Selçuk'ta yaşanan ev yangınında hayatlarını kaybeden 5 çocuk için Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Başkan Zeyrek, "En küçüğü 1, en büyüğü 5 yaşında olan beş çocuk. Anneleri hurda toplamak için dışarıda olduğu sırada evde çıkan yangının dumanından zehirlenerek, öldüler. İsimleri Fadime Nefes, Funda Peri, Aslan Miraç, Masal Işık ve Aras Bulut. Öyle acı bir tablo ki bu, bizler çocuklarımızın geleceği için, bu ülkenin geleceği için daha çok çalışalım derken, daha çocuklarımızın bu gününü koruyamıyoruz. Yoksulluğu, yoksunluğu gelir adaletsizliğini görmezden gelemeyiz. Bu düzen böyle deyip, geçemeyiz. Yoksullukla, yoksunlukla savaşmak zorundayız. Bu zengin ülkenin daha büyümesini, daha çok kazanmasını, daha çok üretmesini, artanı ve mevcut olanı adil paylaşmasını sağlamalıyız. Allah çocukların ailesine sabır versin" dedi.

Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir sevinçle kutladıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, " 29 Ekim'de, ikinci yüzyılın ilk Cumhuriyet bayramını büyük bir coşku ve sevinçle kutladık. O gün cumhuriyetine sahip çıkan tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Kimse unutmasın ki, bu topraklarda cumhuriyet meşalesi asla sönmeyecek. Her bir ferdimiz bu kutsal meşalenin bekçisiyiz. Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri ilelebet yaşamaya devam edecek. Kutlamalarda bizi yalnız bırakmayan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, muhteşem performanslarıyla dünyaca ünlü sanatçılarımız Fazıl Say ve Serenad Bağcan'a da teşekkür ediyorum. 29 Ekim günü, hep birlikte 'Cumhuriyet' adını verdiğimiz OSB kavşağının da açılışını yaptık. Bu önemli hizmette emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"10 Kasım Pazar günü Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 86'ıncı yıldönümünde büyük bir özlem ve minnetle bir kez daha andık" diyen Başkan Zeyrek, "Bütün şehir, Atamıza olan özlemimizi gösterdik. Ebediyete intikalinin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

TUSAŞ saldırısı kınandı

23 Ekim'de Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)'a yapılan saldırıyı kınayan Başkan Zeyrek, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diledi. Başkan Zeyrek, "Terörü bir kez daha lanetliyorum" dedi.

Kayyım uygulamalarını yorumladı

Gündemi değerlendiren Başkan Zeyrek, yapılan kayyım uygulamalarını da yorumladı. Demokrasilerde halkın iradesinin üzerinde bir iradenin varlığına inanmadığını söyleyen Başkan Zeyrek, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletin ise milletin seçtiği belediye başkanlarını, görevden alabilecek tek güç yine milletin oylarıdır. Bunun ötesinde her adım, her uygulama milleti yok saymaktır, millet iradesine bir darbedir" diye konuştu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun açıkladığı kadın cinayeti verilerine değinen Başkan Zeyrek, kadın cinayetleri verilerinin tutulduğu 2013'ten bu yana en yüksek sayıda kadın cinayetinin geçtiğimiz ay yaşandığını, 48 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, 23 şüpheli kadın ölümünün yaşandığının bilgisini verdi. Başkan Zeyrek, "Ekim ayı verileriyle beraber 2024'ün ilk 10 ayında 343 kadın cinayeti yaşandı, 207 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Yani 2024'te her gün en az bir kadın katledildi. Kadın cinayetlerinin son bulması diliyoruz. Yetkililerin daha fazla önlem almasını istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi için daha kaç kadının ölmesi gerekiyor?" dedi.

Kadınların hayatlarını kolaylaştırmak adına seçim döneminde sözü verilen "Anne Kart" uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Zeyrek, sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini kaydetti. Geçtiğimiz haftalarda Anne Kartları dağıtmaya başladıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, "0-5 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi annelerimize ücretsiz ulaşım desteği sunduk. Güle güle kullansınlar" diye konuştu.

Başkan Zeyrek, "Ulaşımda ise yeni bir dönem için imzaları attık. Toplu ulaşım kooperatifleri ile yaptığımız anlaşmayla birlikte artık otobüsler otogarda beklemeyecek, halkımız duraklarda mağdur olmayacak. Hem şoför esnafımızın para kazanma kaygısını ortadan kaldırdık, hem de halkımıza hak ettiği ulaşımı sağlamanın yolunu açtık."

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerin yanında olduklarını söyleyen Başkan Zeyrek, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ölüme yol açan 'Mavi Dil Hastalığı' ile mücadeleye devam ettiklerini kaydetti. Hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Yunusemre ilçesinde 111 mahallede ilaçlama çalışmalarının gerçekleştirildiğinin bilgisini veren Başkan Zeyrek, "Ekiplerimiz, sahada hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizi bilgilendirirken, vektörlerin popülasyonunu azaltmak amacıyla sinek tuzakları dağıtımını da sürdürüyor. Çalışmalarımızın etkisini bu haftadan itibaren görmeye başladık. Bizleri mutlu eden haberi muhtarlarımızdan aldık ve hastalık popülasyonunda azalma olduğunu öğrendik" diye konuştu.

Başkan Zeyrek, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek, gelirlerini arttırmak için yüzde 75 hibeli yem ve hububat tohumu desteklemelerini hafta sonu Köprübaşı, Gördes ve Demirci ilçelerinde yapılan törenler ile tamamladıklarını söyledi. Başkan Zeyrek, "Bunlar henüz başlangıç. Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik kırsal yatırımlarımız, farklı alanlarda ara vermeden sürecek. Sağladığımız desteklerin, çiftçilerimize tekrar hayırlı olmasını, bereketli kazançlar getirmesi diliyorum" dedi.

Altyapı yenileme çalışmaları tamamlanacak

Altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğinin bilgisini veren Başkan Zeyrek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Zeyrek, şöyle konuştu, "Altyapı seferberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Bankası finansmanı ile yapılacak altyapı çalışmalarımızın önemli adımlarından biri olan Müşavir firma ile sözleşmemizi imzaladık. Altyapı ve atık su arıtma tesisi projesi için ilk somut adımı attık. 2025 yılının başlarında ihalemiz sonuçlanacak ve ilk kazmamızı Muradiye mahallemize vuracağız. 2026 yılının ikinci yarısında Yunusemre Muradiye, Karaali ve Kırkağaç Gelenbe Mahallelerimizde altyapıyı yenileme çalışmalarını tamamlayacağız."

Halk Ekmek noktaları artacak

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamındaki halk ekmek noktalarının sayısının artacağının bilgisini veren Başkan Zeyrek, "Yunusemre'de 12 noktada hizmete açtığımız Halk Ekmek'i Şehzadeler'de de açıyoruz. Bir kaç gün içinde 16 Halk Ekmek büfemizi, Şehzadeler ilçemizde halkımızın hizmetine sunacağız. Yakın zamanda 17 ilçemizin tümünü Halk Ekmek ile buluşturacağız" diye konuştu.

2025 yılının bütçesi ile yoğun bir çalışma yapılacağını söyleyen Başkan Zeyrek, "Ben şimdiden katkı sunacak tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bilinmesini isterim ki bütçe çalışmalarımızı yaparken, katılımcı, uygulanabilir, ölçülebilir ve halkın önceliklerini baz alarak bir çalışma yürüttük. Önümüzdeki günlerde sizlere bu konuda çok daha detaylı bilgi sunacağım. Bütçe maratonu görüşmelerimizin sağlıkla yürümesini diliyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

Başkan Zeyrek, konuşmasının sonunda, böyle bir acının bir daha yaşanmaması dileklerinde bulunarak 12 Kasım 1999 Düzce depreminde yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet, yakınlarına ise sabır diledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Başkan Zeyrek, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Raup Denktaş'ı ve tüm şehitleri rahmetle andı. Başkan Zeyrek, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları, 22 Kasım Diş Hekimleri, 24 Kasım Öğretmenler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele, 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı ve son olarak 30 Kasım Dünya Şoförler günlerini kutluyorum" diyerek konuşmasını tamamladı. - MANİSA