CHP'deki danışman atamasına partiden ilk tepki Gamze Taşcıer'den sert tepki: Görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı" olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, önceki yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alanın ifadelerinin ortaya çıkmasının yankısı sürüyor. Son olarak CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, söz konusu atamaya sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Taşcıer, "Partimizde, laiklik karşıtı, Atatürk düşmanı bir kişinin hem de kadın ve aile politikalarından sorumlu danışman olarak bulunması, görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, 2016 yılında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ifadelerinin ortaya çıkması çok konuşulmuştu.
Tartışmalı danışman atamasına ilişkin ilk tepki Ankara Milletvekili ve Parti Meclis üyesi Gamze Taşcıer'den geldi. Atama kararına sert tepki gösteren Taşçıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP sözcüsüyüm. Elimden geldiğince Türkiye'de kadın hakları konusunda hem parlamentoda, hem mahkemede, hem sokakta mücadele eden bir kişiyim. Bildiğim tek gerçek şu: Bu ülkede kadınlar Ortadoğu'da gördüklerimizi yaşamıyorsa bunu Atatürk'e ve onun en temel ilkesi laikliğe borçludur. Atatürk'ün kurduğu ve laikliğin bayraktarlığını yapan partimizde, laiklik karşıtı, Atatürk düşmanı bir kişinin hem de kadın ve aile politikalarından sorumlu danışman olarak bulunması, görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzası ile 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atanmıştı. 28 Mayıs seçimlerinden yenilgiyle ayrılan Kılıçdaroğlu, değişim tartışmaları sonrası partinin yönetimini yeniden şekillendirerek danışmanlarının görevlerine son vermişti.
Öte yandan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, "Yarın bu ülkede iç savaş çıksa, ülkeden ilk kaçanları başında Kemal Kılıçdaroğlu olur kanı bozuk" dediği ortaya çıkmıştı.
Öte yandan Yaman'ın "İngiliz Atatürk'ü, Amerikalılar İsmet'i daha çok severler" ifadelerini kullandığı paylaşım da CHP'liler tarafından büyük tepki topladı.
CHP'de tartışmalara neden olan paylaşım gündem olurken Yaman, sosyal medya hesabından özür dilemişti. Yazılanları kendisinin paylaşmadığını belirten Yaman, " "Özür dilerim. Dünden beri sosyal medya üzerinden benimle ilgili yapılan yorumları okuyunca bir açıklama yapmam gerektiğine inanıyorum. Her şeyden önce benim üzerimden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o tweetleri ben yazmadım." ifadelerini kullanmıştı.
İşte Yaman'ın o paylaşımı:
Son Dakika › Politika › CHP'deki danışman atamasına partiden ilk tepki Gamze Taşcıer'den sert tepki: Görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez - Son Dakika