Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün tutuklanmasına CHP'den tepki - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün tutuklanmasına CHP'den tepki

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya'daki teleferik kazasında sorumluluğu olmadığını belirttiği Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına tepki gösterdi. Başarır, Kocagöz'ü tutuklamanın Kepez'in iradesini tutuklamak anlamına geldiğini ifade etti.

15.04.2024 14:20  Güncelleme: 14:25
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün Antalya'daki teleferik kazasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin, "Binlerce insanın yüzde 50 oyuyla 30 yıl sonra kazanılmış Kepez ve gerçekten sorumluluğu olmayan denetim görevini yapmış ve istifa ettikten sonra 3 kere denetlenmiş bir tesis için belediye başkanı tutuklanıyor. Siz Mesut Kocagöz'ü tutuklamadınız, Kepez'in iradesini tutukladınız" dedi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarısu mevkiindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde cuma günü meydana gelen kazanın ardından başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

"YEREL SEÇİMLER VE BAYRAM GEREKÇESİYLE AĞIR BAKIMIN KAPSAMI DARALTILMIŞ"

Bilirkişi heyetinin sunduğu ön raporda kazanın, 5 numaralı teleferik direğinde yer alan çekici/taşıyıcı halatların taşıyıcı makara içine sıkışması sonucu ağırlığın 5 numaralı direğe yüklenmesi sonrasında direğin mukavemet gösteremeyerek cıvatalarda yer alan deformasyon sebebiyle de bağlantı noktasından kırılması nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Şüphelilerin alınan beyanlarında teleferiğin yıllık ağır bakımı vesilesiyle yaklaşık 3 ay sürecek bir bakıma alınması gerektiği, 2024 yılında ise yerel seçimler ve bayram gerekçesiyle ağır bakımın kapsamının daraltıldığı ifade edildi.

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BELEDİYE BAŞKANI KARAGÖZ, TELEFERİK İŞLETMESİNİN ESKİ YÖNETİCİSİ

Bahsi geçen teleferik işletmesinin Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ANET AŞ isimli firmaya ait olduğu, bakım onarım ve teknik işleyiş hizmetlerinin ise Mega Tower AŞ isimli firmadan hizmet alımı şeklinde gerçekleştirildiği belirtildi. ANET'in 2019-2023 arası yöneticiliğini yapan CHP Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ifadesinde, 28 Kasım 2023 tarihinde belediye başkanlığına aday adaylığına başvuru yapmak amacıyla ANET yönetim kurulu başkanlığından ve genel müdürlüğünden istifa ettiğini belirtti.

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Mesut Kocagöz 3 Nisan'da mazbatasını almıştı

"TEK SORUMLU BENMİŞİM GİBİ GÖSTERİLDİ"

Kocagöz, "2017 yılı Ağustos ayı ANET A.Ş. yönetim kurulu başkanı ve genel müdür olarak 2018 yılı kasım ayında söz konusu görevden ayrıldım. Belediye başkanlığına aday gösterilmeyince 2019 yılı mayıs ayı içerisinde yeniden ANET A.Ş. genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olarak atandım. Yaklaşık 6,5 yıl teleferikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olarak teleferik konusunda herhangi bir sıkıntı olmaması için sürekli çalıştık. Kazadan önce yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlarla ilgili hiçbir bilgim bulunmamaktadır. Teleferik benden önceki genel müdür döneminde faaliyete alınmıştı. Benim herhangi bir sorumluluğum var ise benim haricimde sorumluluğa gidecek 4 kişi daha bulunmaktadır. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi. Ben bilgi alınacak diye adliyeye gelmiştim. Böyle bir taleple karşılaşacağımı düşünmüyordum. Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ANET A.Ş. de eksilen bir kişilik kontenjan geç bildirildiği için ticaret sicilden tasdiklenmesi de 2024 yılının Şubat ayını bulmaktadır. Benim görev yaptığım süre zarfında rutin bakımlar ile ağır bakımların eksiksiz yapıldığı, ANET A.Ş. Yönetim Kuruluna Mega Tower isimli şirket tarafından sunulmaktadır. Raporlar düzenli olarak çift heyet tarafından kontrol edilmektedir, suçsuzum" ifadelerini kullandı.

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"İSTİFA ETTİKTEN SONRA TESİS 3 KERE DENETLENMİŞ"

Karagöz'ün tutuklanmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Hayatımda böyle bir karar görmedim. YSK'nın belirlemiş olduğu seçim takvimini yani 1 Aralık'ı kabul etmeyen ona göre seçilmiş bir belediye başkanını '18 Aralık'ta istifa ettin' deyip tutuklayan bir mahkeme var burada. Ben kendisine sesleniyorum yapmayın. Bu ülkeye, bu ilçeye, bu belediye başkanına, bu güzel insanlara bu kötülüğü yapmayın. Sizin bu ülkedeki birinci göreviniz adaleti sağlamak, adalet dağıtmak. Bizim kendimizi güvende hissettirmek ama görüyorum ki hiç güvende değiliz. Binlerce insanın yüzde 50 oyuyla 30 yıl sonra kazanılmış Kepez ve gerçekten sorumluluğu olmayan, denetim görevini yapmış ve istifa ettikten sonra 3 kere denetlenmiş bir tesis için belediye başkanı tutuklanıyor. Çorlu'da gerçek suçlular var burada suçsuz insanı tutukladınız. Çorlu'da gerçek suçlular 11 duruşma sonra tutuklanabildi. Burada suçsuz, günahsız bir belediye başkanını tutukladınız. Gelin tahliye kararı verin, siz çünkü Mesut Kocagöz'ü tutuklamadınız Kepez'in iradesini tutukladınız. Buna izin vermeyeceğiz biz bu adliyedeyiz."

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NE OLMUŞTU?

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen avukat Memiş Gümüş yaşamını yitirmiş, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva yaralanmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kepez Belediye Başkanı Kocagöz\'ün tutuklanmasına CHP\'den tepki
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Antalya, Kepez, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün tutuklanmasına CHP'den tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Aydaz: NE ALAKA,,, BU TELEFERİK AKP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MENDERES TÜREL DÖNEMİNDE AÇILDI,, KONYAALTI NERE KEPEZ NERE ADALET OLMAZSA BÖYLE OLUR,, 15 42 Yanıtla Mahmut Gün: Oranın bağlı bulunduğu firma Anet onunda başında Sayın başkan seçimden öncesine kadar denetlemeler dahil olan sürede bulunmuş yani olay siyasiden ziyade tedbirsizlik kontrolsuzluk 42 3
  • Korul Nuri: Zaten sorumluluk almaya gelince herkez sütten cikmis akkasik gibisiniz hepiniz bir Adam gibi adam cikipta bu konudada ben sorumluyum demedi.Utanmassalar size oy verenleri suclayacaksiniz. 36 9 Yanıtla
  • Engin Kaya: Teleferik belediyenin olduğu için belediye yetkilisi tutuklanıyor. Nasıl maden çöktüğünde maden ocağı yetkilisi tutuklanıyorsa bu da böyle 30 8 Yanıtla
  • serkana basar: Suçun falanca partisi olmaz zaten böle ayrıştığımız için hiç bişey doğru gitmiyor akpartilisi de chpliside hatayı kabul etmiyor ülkede takım tutar gibi parti tutuluyor haksızlığı kabullenen yok bahane uydurmkata üstümüze yok malesef. 26 2 Yanıtla
  • necmettin durmaz: belediye salla başını al maaşını yeri mi eden bulsun 24 3 Yanıtla
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