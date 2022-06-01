CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Eğer Türkiye'de döviz kuru artmasaydı; benzin, motorin, doğal gaz ve elektriğin fiyatı son bir yılda en fazla yüzde 70 artacaktı. Benzin en fazla 12,60 lira, motorin 11,60 lira olacaktı. Aradaki fiyat farkının bir numaralı sorumlusu Erdoğan'dır." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği soruları yanıtladı.

CHP olarak bütün terör örgütlerini lanetlediklerini belirten Özkoç, ordu ve Emniyet Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik mücadelesini desteklediklerini, kontrolsüz şekilde yabancı güçlerin Türkiye topraklarında dolaşmasına da karşı olduklarını söyledi.

Sonuna kadar devlet politikalarının yanında olduklarını vurgulayan Özkoç, "Ama sen devlet değilsin. Senin dengesiz politikalarının tamamen karşısındayız." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelenin önderlerinden olduklarını söyleyen Özkoç, " Bülent Ecevit'in dağlara adını yazdırdığı ve sembol haline geldiği mücadele, o mücadeledir. Ancak Kıbrıs adaları silahlanıyorken, gemimize Yunan subayları çıkıp bayrağımızı indirtmeye çalışıyorken sen neredeydin, ne yapıyordun? Çok merak ediyoruz." ifadesini kullandı.

Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyayı etkileyen ekonomik krizin ülkeye etkilerine karşı yürüttükleri mücadeleye destek verip vermediklerine ilişkin sorusuna karşılık, "Senin Türkiye'yi iflasa sürükleyen, saçma sapan, akıl atılmaz ekonomik yöntemlerinin hiçbir tanesine destek vermiyoruz." yanıtını verdi.

Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Sen cumhurbaşkanlığına aday mısın, değil misin? Sen sadece koltuk değnekçin olan bir siyasi partiye söyletiyorsun. Senin ne yapıp ne yapmayacağını söylemeye cesaretin yok. Her türlü siyaseti bir tarafa bırakıp milletin geleceği için bir araya gelen, kader birlikteliği yapan 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belli, hazır. Sen seçimi 'Şu gün yapıyoruz' de, adayımızı açıklayacağız. O zaman kim aday konusunda ne kadar ciddiymiş ve seni yerle bir edecek aday kimmiş görürsün."

CHP'li Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kemal Kılıçdaroğlu ile katılacağı bir televizyon kanalında bu soruları dile getirmeye çağırdı.

"CHP asla geri adım atmayacak"

Türkiye'nin dün gece gelen zamlarla, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre üç haneli enflasyon oranına ulaşacağını söyleyen Özkoç, elektrik, doğal gaz ve akaryakıta gelen zamları sıraladı.

Özkoç, "Eğer Türkiye'de döviz kuru artmasaydı; benzin, motorin, doğal gaz ve elektriğin fiyatı son bir yılda en fazla yüzde 70 artacaktı. Benzin en fazla 12,60 lira, motorin 11,60 lira olacaktı. Aradaki fiyat farkının bir numaralı sorumlusu Erdoğan'dır. 12,60 lira yerine 26,34 liraya benzin, 11,60 lira yerine 26 liraya motorin alan vatandaşın yediği kazığı, bu millet ödüyor." görüşünü paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu "cezaeviyle tehdit ettiğini" ileri süren Özkoç, "Hiçbir tehditten korkmuyoruz. Milletimiz için yaptığımız mücadelenin diyeti ölümse ölüm, zindansa zindan. Milletimiz için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. CHP asla bir adım geri adım atmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı açıklama nedeniyle yaptığı eleştiri anımsatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine Özkoç, "Mansur Bey, vatandaşı ile olan diyaloglarının arkasında durma cesaretini her zaman gösterebilecek, vatandaşı ile kucaklaşan, sadece Ankara'da değil Türkiye'de de karşılığı olan bir siyaset figürüdür." diye konuştu.

Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun eski bir MİT yöneticisiyle görüştüğü yönündeki haberlerin sorulmasına karşılık, Kılıçdaroğlu'nun sadece salı günleri bine yakın insanla görüştüğünü ve bunlara ilişkin açıklama yapmak zorunda olmadığını söyledi.

"Özgürlüklere karşı bir sansür düzenlemesi"

Engin Özkoç'un basın toplantısı sırasında kürsüye gelen CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, bugün TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda görüşülecek olan basın, sosyal medya ve internet haberciliği teklifinin, "muhalefeti ve muhalifi sesleri susturmayı amaçladığını" öne sürdü. Düzenleme hazırlanırken sektördeki sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınmadığını savunan Adıgüzel, ifade özgürlüğü ile dezenformasyonun çok ince bir çizgide ayrıştığını, bu nedenle çok doğru tanımlanması gerektiğini dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, teklifin "özgürlüklere karşı bir sansür düzenlemesi olduğunu" iddia etti. Bu teklifle medyaya karşı hunharca saldırıda bulunulduğunu savunan Özkan, vatandaşlara, "demokrasinin zarar görmemesini sağlamak" amacıyla teklifin geri çekilmesi için iletişim kanallarını kullanmaları çağrısında bulundu.